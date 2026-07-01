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Kripto Para

MiCA için 1 Temmuz 2026 tarihi yaklaşırken Avrupalı kripto girişimcileri yönünü Dubai’ye çeviriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MiCA’da 1 Temmuz 2026 tarihi yaklaşırken Avrupalı kripto şirketleri Dubai seçeneğini öne çıkarıyor.
  • 📌 Irina Heaver, Birleşik Arap Emirlikleri için haftada 120’den fazla başvuru aldıklarını ve bunun yaklaşık yarısının Avrupa’dan geldiğini söylüyor.
  • 📊 Avrupa’da daha önce kayıtlı yaklaşık 3.000 sağlayıcıya karşılık yalnızca 244 şirket tam yetki alabildi ve bu baskı $BTC dışındaki ekosistemi de etkiliyor.
  • 🌍 Dubai, daha hızlı lisans süreci ve Asya ile Kuzey Afrika pazarlarına erişim avantajıyla öne çıkıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Avrupa’daki kripto para sektörü, Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi MiCA’nın geçiş sürecinde kritik bir eşiğe yaklaşıyor. 1 Temmuz 2026’dan sonra Avrupa genelinde daha önce ulusal çerçeveler kapsamında alınan birçok kaydın geçerliliği sona erecek. Tam yetki alamayan şirketler ise yeni düzenleyici yapı içinde faaliyet göstermekte zorlanabilecek.

İçindekiler
1 Avrupa’dan BAE’ye artan ilgi
2 Lisans süresi ve uyum baskısı öne çıkıyor
3 Stabilcoin kuralları ve pazar erişimi etkili oluyor

Avrupa’dan BAE’ye artan ilgi

NeosLegal avukatı Irina Heaver, şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet kurmak isteyen kripto girişimcilerinden haftada 120’den fazla başvuru aldığını açıkladı. Heaver’e göre bu başvuruların yaklaşık yarısı Avrupa’dan geliyor. İspanya, İtalya, Almanya, İsviçre ve Birleşik Krallık kaynaklı talepler öne çıkıyor.

Irina Heaver, Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşınmayı değerlendiren başvuru sahiplerinin önemli bölümünü ilk kez şirket kuran isimlerin değil, daha önce başarılı girişimler inşa edip satış gerçekleştirmiş deneyimli kurucuların oluşturduğunu aktarıyor.

Kurucuların bu yönelimi, yalnızca vergi ya da maliyet hesabıyla sınırlı görünmüyor. Düzenleyici belirsizliğin azalması ve izin süreçlerinin daha öngörülebilir olması, özellikle hızlı hareket etmek zorunda olan girişimler açısından belirleyici kabul ediliyor.

Mini sözlük: VARA, Dubai’de sanal varlık faaliyetlerini denetlemek için kurulan Virtual Assets Regulatory Authority’nin kısa adıdır. Kurum, kripto şirketlerine lisans verilmesi ve uyum standartlarının belirlenmesinde merkezi rol üstleniyor.

Lisans süresi ve uyum baskısı öne çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet göstermek isteyen şirketlerin, VARA üzerinden lisans sürecini günler içinde tamamlayabildiği belirtiliyor. Avrupa’da benzer izinlerin alınması ise aylar sürebiliyor. Hızın kritik olduğu bir sektörde bu fark, şirketlerin yer seçimini doğrudan etkileyebiliyor.

Veriler de baskının boyutunu ortaya koyuyor. Avrupa’da ulusal düzenlemeler kapsamında daha önce kayıt altına alınmış yaklaşık 3.000 kripto varlık hizmet sağlayıcısına karşılık, tam düzenleyici yetki alan şirket sayısı yaklaşık 244 seviyesinde kaldı. Bu tablo, firmaların büyük bölümünün halen ciddi uyum engelleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

BaşlıkVeri
MiCA geçiş son tarihi1 Temmuz 2026
Avrupa’daki önceki kayıtlı sağlayıcı sayısıYaklaşık 3.000
Tam yetki alan şirket sayısıYaklaşık 244
Uyum eşiğini aşamamış payYaklaşık %92

Stabilcoin kuralları ve pazar erişimi etkili oluyor

MiCA’nın stabilcoin tarafında getirdiği rezerv, geri ödeme hakkı ve bazı euro dışı stabilcoinler için işlem sınırı koşulları da şirketlerin başlıca kaygı alanları arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı büyük projeler Avrupa operasyonlarında şimdiden düzenlemeye uyumlu değişikliklere gitmiş durumda.

MiCA kapsamındaki yeni çerçeve, yetki alamayan şirketleri ya daha elverişli yargı alanlarına taşınmaya ya da Avrupa’daki varlığını daraltmaya zorlayabilecek bir baskı oluşturuyor.

Dubai’nin öne çıkmasında yalnızca düzenleme hızı değil, küresel pazarlara erişim imkanı da etkili oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketler, Asya, Kuzey Afrika ve diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki kullanıcılara daha kolay ulaşabiliyor. Bu bölgeler, potansiyel kullanıcı ve yatırımcı sayısı bakımından geniş bir alan sunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kripto faaliyetleri büyürken ve MiCA uyum baskısı artarken, Avrupa’nın yetenek, istihdam ve yatırım sermayesinin bir bölümünü başka merkezlere kaptırma riskiyle karşı karşıya kaldığı değerlendiriliyor. Kripto şirketlerinin yeni adresi için rekabet hız kazanırken Dubai’nin bu yarışta avantaj elde ettiği görülüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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