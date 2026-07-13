ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 8 haftalık çıkış serisini sonlandırdı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları, cuma günü sona eren haftada 197,4 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece mayıstan bu yana süren sekiz haftalık haftalık çıkış serisi sona erdi. Veriler, iki aylık satış baskısının ardından kurumsal talepte sınırlı da olsa bir toparlanma işareti oluşabileceğine işaret etti.

Girişlerin odağında BlackRock vardı

Farside Investors verilerine göre haftalık girişlerin büyük bölümü BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’inde toplandı. Fon, aynı dönemde 291,9 milyon dolar giriş aldı. Buna karşılık Grayscale Bitcoin Trust ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ve ARK 21Shares Bitcoin ETF tarafında çıkışlar görüldü.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin iShares markası, küresel ETF pazarında geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor.

10x Research kurucusu ve Üst Yöneticisi Markus Thielen, Bitcoin’in son aylarda genellikle ayın ilk yarısında daha güçlü bir performans gösterdiğini, ikinci yarıda ise yatay seyrin öne çıktığını belirtiyor.

Analistler temkinli duruşunu koruyor

Piyasadaki bazı analistler, sekiz haftalık çıkış serisinin bitmesini olumlu karşılasa da bunun kalıcı bir yön değişimine işaret edip etmediği konusunda ihtiyatlı davranıyor. ETF ve stabilcoin tarafındaki para hareketlerinin hala zayıf seyrettiği, ayrıca ağustos ve eylül aylarında görülen mevsimsel eğilimlerin piyasayı baskılayabileceği değerlendiriliyor.

Markus Thielen, Bitcoin’deki yüzde 9’u aşan yükselişe rağmen fon akışlarının belirgin şekilde güçlenmediğine dikkat çekiyor. Thielen’e göre bu tablo, kısa vadede karşı rüzgarların sürdüğünü gösteriyor.

Haftalık 197,4 milyon dolarlık net giriş, mayıs ortasından bu yana görülen toplam 8,26 milyar dolarlık çıkışla karşılaştırıldığında sınırlı kaldı.

Varlık Haftalık net akış 11 Mayıs’tan beri toplam net çıkış Spot Bitcoin ETF 197,4 milyon dolar giriş 8,26 milyar dolar çıkış Spot Ether ETF 84,42 milyon dolar giriş 1,2 milyar dolar çıkış

Bitcoin ve Ether fonlarında benzer tablo oluştu

Real Vision baş kripto analisti Jamie Coutts, teknik göstergelerin satış baskısında zayıflamaya işaret ettiğini ve Bitcoin’de ayı piyasasının son bölümüne yaklaşılmış olabileceğini söyledi. Coutts, buna rağmen düşüş döngüsünün tamamen sona ermediğini vurguladı.

Jamie Coutts, piyasada en sert ayı hareketlerinin büyük kısmının geride kalmış olabileceğini, ancak sürecin henüz tamamlanmadığını ve döngünün ikinci yarısına yaklaşılmış göründüğünü ifade etti.

Öte yandan daha olumsuz bir senaryo bekleyenler de bulunuyor. Hilbert Capital yatırım direktörü Russell Thompson, Bitcoin’in hala düşüş döngüsü içinde olduğunu ve bu yıl ekim ayı civarında dip seviyelerin görülebileceğini savunuyor.

ABD’de işlem gören spot Ether ETF’leri de aynı hafta içinde sekiz haftalık kayıp serisini kırdı. Bu fonlar, cuma günü sona eren haftada 84,42 milyon dolarlık net giriş gördü. Ether fonlarındaki hareketin başını BlackRock ve Fidelity ürünleri çekti. Ancak bu rakam da 11 Mayıs’tan bu yana kaydedilen 1,2 milyar dolarlık net çıkışın yanında sınırlı kaldı.