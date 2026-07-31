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BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerine 233 milyon dolar girdi, gözler 67 bin dolara çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 💰 Spot Bitcoin ETF'lerine dün 233,15 milyon dolar girdi.
  • 📈 $BTC'de trend değişimi için 66.700 doların aşılması izleniyor.
  • 🔒 Uzun vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin miktarı 15 milyon BTC'ye ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları güçlü sermaye girişi kaydederken Bitcoin, para politikası ve Orta Doğu kaynaklı risklerin etkisiyle 64.000 dolar çevresinde yön bulmakta zorlandı. Analistler, 67.000 dolar aşılmadıkça yatay seyrin sürebileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 FED ve Orta Doğu riskleri baskı oluşturdu
2 Kurumsal talepte toparlanma henüz sınırlı kaldı

30 Temmuz (dünkü) verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerine toplam 233,15 milyon dolar girdi. BlackRock’ın IBIT fonu 183,41 milyon dolarla günlük toplamın büyük bölümünü oluşturdu. Bitwise’ın BITB fonu 20,74 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonu ise 15,5 milyon dolar çekti.

FonNet akış
IBIT183,41 milyon dolar giriş
BITB20,74 milyon dolar giriş
FBTC15,5 milyon dolar giriş
ARKB1,5 milyon dolar giriş

FED ve Orta Doğu riskleri baskı oluşturdu

ABD’de haziran ayı çekirdek PCE enflasyonu yıllık yüzde 3,3 ile beklentilere paralel geldi. FED, 29 Temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu. Kararın 9’a karşı 3 oyla alınması, piyasalarda sıkı para politikasının sürebileceği beklentisini güçlendirdi.

FED Başkanı Kevin Warsh gelecekteki faiz adımlarına ilişkin açık bir yönlendirme yapmazken fiyat istikrarı hedefini vurguladı. Kararın ardından 30 yıllık ABD tahvil faizi gün içinde yüzde 5,2’yi aşarak riskli varlıklara yönelik iştahı sınırladı. K

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın ABD güçlerine yönelik füze girişiminin ardından 29 Temmuz’da İran’daki askeri hedeflere yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. Bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesi, kripto para ve hisse senedi piyasalarındaki risk algısını artırmaya devam ediyor.

Kurumsal talepte toparlanma henüz sınırlı kaldı

Glassnode, spot ve vadeli işlemler arasındaki fiyat farkından yararlanan işlemlerin getirisinin şubat ayından bu yana iki yıllık ABD tahvil faizinin altında kaldığını belirtti. Bitfinex ise Bitcoin’in temmuz ayındaki ortalama günlük spot işlem hacminin 4,5 milyar dolarla Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye indiğini bildirdi.

Fidelity Digital Assets verilerine göre en az 155 gündür hareket etmeyen Bitcoin miktarı yaklaşık 15 milyon BTC ile rekor seviyeye ulaştı. Bu varlıkların yaklaşık yüzde 40’ı gerçekleşmemiş zararda bulunmasına rağmen uzun vadeli yatırımcıların satış yapmaması dikkat çekti.

FxPro analisti Alex Kuptsikevich, 63.000 dolar bölgesindeki geri çekilmelerin alımla karşılandığını ancak yükseliş eğiliminin yeniden başlaması için yeterli ivmenin henüz oluşmadığını değerlendiriyor.

StoneX analisti Julian Pineda ise, 66.700 doları kısa vadeli toparlanmanın güçlenmesi için kritik direnç, 57.700 doları ise düşüşün yeniden hızlanabileceği destek olarak gösteriyor. Fairlead Strategies kurucusu Katie Stockton da uzun vadeli göstergelerin dip oluşumuna yaklaşıldığına işaret ettiğini ancak dönüşün doğrulanması için gerçek talebin toparlanması gerektiğini vurguluyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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