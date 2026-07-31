Aptos’ta ağ trafiği rekor kırdı, 1,20 dolar hedefi izleniyor

Aptos ekosistemi, hem fiyat görünümü hem de ağdaki kullanım artışıyla piyasanın dikkatini çekti. APT son 24 saatte %1,05 yükselerek 0,5694 dolara çıktı. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 27,48 milyon dolar, piyasa değeri ise 481,4 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler kırılma bölgesine odaklandı

Kripto analisti DOKTOR, APT fiyatının kritik bir kırılma bölgesine yaklaştığını belirtiyor. Piyasada izlenen yapı, bazı analistlere göre daha önce BOME gibi tokenlarda görülen kırılma örüntülerine benziyor. Bu nedenle yatırımcılar, fiyatın direnç seviyelerini aşması halinde yukarı yönlü daha güçlü bir hareketin oluşup oluşmayacağını yakından takip ediyor.

Kripto analisti DOKTOR, APT’nin kritik bir kırılma bölgesine yaklaştığını ve piyasada yukarı yönlü bir hareket ihtimalinin yakından izlendiğini aktarıyor.

Piyasadaki beklentiler arasında 1,20 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık iki katına karşılık geliyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi; işlem hacminin artmasına, piyasa algısının güçlenmesine ve destek bölgelerinin korunmasına bağlı görünüyor.

Ağdaki işlem sayısı son 7 günün zirvesine çıktı

Chainspect verileri, Aptos ağının bir günde 13,2 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu sayı, ağın son yedi gündeki en yüksek günlük işlem miktarı olarak kayda geçti. Veriler, Aptos tarafında kullanıcı etkinliğinin ve zincir üstü talebin belirgin biçimde arttığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Chainspect, farklı blokzincir ağlarının işlem sayısı ve performans verilerini izleyen bir veri platformudur. Layer 1 ise kendi ana ağı üzerinde çalışan, işlemleri doğrudan kendi altyapısında doğrulayan blokzincirleri ifade eder.

Ağdaki bu ivme, Aptos’un diğer Layer 1 blokzincirler arasında konumunu güçlendirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşlem sayısındaki artış, ekosistemde daha fazla kullanıcı hareketi ve uygulama kullanımı yaşandığını düşündürüyor. Ağın yüksek etkinliği sürdürebilmesi, orta vadeli görünüm açısından da yakından izleniyor.

Gösterge Güncel veri APT fiyatı 0,5694 dolar 24 saatlik değişim %1,05 artış 24 saatlik hacim 27,48 milyon dolar Piyasa değeri 481,4 milyon dolar Günlük ağ işlemi 13,2 milyonun üzerinde İzlenen hedef 1,20 dolar

Fiyatta yönü hacim ve alım iştahı belirleyecek

APT’de olası yukarı yönlü kırılmanın kalıcı hale gelmesi için fiyat hareketinin güçlü hacimle desteklenmesi gerekiyor. Alıcıların önemli direnç seviyelerini aşması durumunda 1,20 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık destek bölgelerinde zayıflama görülmesi halinde kısa vadeli görünüm baskı altında kalabilir.

Aptos ağındaki işlem artışı ile fiyat tarafındaki sıkışmanın aynı döneme denk gelmesi, piyasada kırılma ihtimalini öne çıkarıyor.

Aptos, kendi ana ağı üzerinde çalışan bir Layer 1 blokzinciri olarak ölçeklenebilirlik ve hızlı işlem kapasitesiyle biliniyor. Son dönemde ağ kullanımındaki artışın sürmesi halinde, fiyat tarafındaki teknik beklentiler daha yakından izlenebilir.