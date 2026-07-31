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Aptos (APT)

Aptos’ta ağ trafiği rekor kırdı, 1,20 dolar hedefi izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aptos ağında günlük işlem sayısı 13,2 milyonun üzerine çıkarak son 7 günün rekorunu kırdı.
  • 📈 Analistler, 0,5694 dolar seviyesindeki $APT için kritik kırılma bölgesinin izlendiğini aktarıyor.
  • 🔍 1,20 dolar hedefi konuşulurken bu senaryoda işlem hacmi ve alım baskısı belirleyici olacak.
  • 🧩 Ağ kullanımındaki artış, Aptos'un Layer 1 rekabetindeki konumunu destekleyen başlıca gelişme olarak öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Aptos ekosistemi, hem fiyat görünümü hem de ağdaki kullanım artışıyla piyasanın dikkatini çekti. APT son 24 saatte %1,05 yükselerek 0,5694 dolara çıktı. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 27,48 milyon dolar, piyasa değeri ise 481,4 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Analistler kırılma bölgesine odaklandı
2 Ağdaki işlem sayısı son 7 günün zirvesine çıktı
3 Fiyatta yönü hacim ve alım iştahı belirleyecek

Analistler kırılma bölgesine odaklandı

Kripto analisti DOKTOR, APT fiyatının kritik bir kırılma bölgesine yaklaştığını belirtiyor. Piyasada izlenen yapı, bazı analistlere göre daha önce BOME gibi tokenlarda görülen kırılma örüntülerine benziyor. Bu nedenle yatırımcılar, fiyatın direnç seviyelerini aşması halinde yukarı yönlü daha güçlü bir hareketin oluşup oluşmayacağını yakından takip ediyor.

Kripto analisti DOKTOR, APT’nin kritik bir kırılma bölgesine yaklaştığını ve piyasada yukarı yönlü bir hareket ihtimalinin yakından izlendiğini aktarıyor.

Piyasadaki beklentiler arasında 1,20 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık iki katına karşılık geliyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi; işlem hacminin artmasına, piyasa algısının güçlenmesine ve destek bölgelerinin korunmasına bağlı görünüyor.

Ağdaki işlem sayısı son 7 günün zirvesine çıktı

Chainspect verileri, Aptos ağının bir günde 13,2 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu sayı, ağın son yedi gündeki en yüksek günlük işlem miktarı olarak kayda geçti. Veriler, Aptos tarafında kullanıcı etkinliğinin ve zincir üstü talebin belirgin biçimde arttığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Chainspect, farklı blokzincir ağlarının işlem sayısı ve performans verilerini izleyen bir veri platformudur. Layer 1 ise kendi ana ağı üzerinde çalışan, işlemleri doğrudan kendi altyapısında doğrulayan blokzincirleri ifade eder.

Ağdaki bu ivme, Aptos’un diğer Layer 1 blokzincirler arasında konumunu güçlendirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşlem sayısındaki artış, ekosistemde daha fazla kullanıcı hareketi ve uygulama kullanımı yaşandığını düşündürüyor. Ağın yüksek etkinliği sürdürebilmesi, orta vadeli görünüm açısından da yakından izleniyor.

GöstergeGüncel veri
APT fiyatı0,5694 dolar
24 saatlik değişim%1,05 artış
24 saatlik hacim27,48 milyon dolar
Piyasa değeri481,4 milyon dolar
Günlük ağ işlemi13,2 milyonun üzerinde
İzlenen hedef1,20 dolar

Fiyatta yönü hacim ve alım iştahı belirleyecek

APT’de olası yukarı yönlü kırılmanın kalıcı hale gelmesi için fiyat hareketinin güçlü hacimle desteklenmesi gerekiyor. Alıcıların önemli direnç seviyelerini aşması durumunda 1,20 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık destek bölgelerinde zayıflama görülmesi halinde kısa vadeli görünüm baskı altında kalabilir.

Aptos ağındaki işlem artışı ile fiyat tarafındaki sıkışmanın aynı döneme denk gelmesi, piyasada kırılma ihtimalini öne çıkarıyor.

Aptos, kendi ana ağı üzerinde çalışan bir Layer 1 blokzinciri olarak ölçeklenebilirlik ve hızlı işlem kapasitesiyle biliniyor. Son dönemde ağ kullanımındaki artışın sürmesi halinde, fiyat tarafındaki teknik beklentiler daha yakından izlenebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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