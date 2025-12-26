Aptos (APT)

Aptos Yeni Bir Sınava Mı Giriyor: APT Fiyatı Ne Zaman Nefes Alacak?

Özet

  • Aptos kısa vadede yükselse de uzun vadeli düşüş baskısı devam ediyor.
  • Bitcoin’in hareketleri altcoin fiyatlarını geçici olarak destekleyebilir.
  • Kalıcı toparlanma için teknik ve temel göstergelerde iyileşme gerekiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan ufak toparlanma, bazı altcoinlerde kısa vadeli umutları yeniden canlandırdı. Bu hareketliliğin öne çıkan isimlerinden biri de, son 24 saatte yüzde 1,34 yükselen ve haftalık bazda yüzde 15,8’lik güçlü bir performans sergileyen Aptos oldu. Ancak fiyatın hâlâ uzun vadeli bir düşüş trendi içinde olması, bu yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Özellikle 1,72 dolar seviyesi, yatırımcıların yakından izlediği kritik bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Kısa Vadeli Toparlanma Uzun Vadeli Baskıyla Karşı Karşıya
2 Bitcoin Etkisi ve Piyasadaki Diğer Gelişmeler

Kısa Vadeli Toparlanma Uzun Vadeli Baskıyla Karşı Karşıya

Aptos fiyatı, ekim ayında yaşanan sert piyasa çöküşünde 4,32 dolar seviyesindeki ana desteğini kaybettikten sonra aşağı yönlü bir trend izlemeye başladı. Mevcut yükseliş, teknik açıdan bir “tepki rallisi” olarak değerlendiriliyor. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) aşırı satım bölgesinden toparlanması kısa vadeli alım iştahını gösterse de, On-Balance Volume (OBV) göstergesinin 2022 seviyelerine gerilemesi satış baskısının hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Kısa vadede fiyatın 1,56 dolar ile 1,69 dolar arasında sıkıştığı görülüyor. Bu bant, trader’lar için al-sat fırsatları sunsa da, trendin yön değiştirdiğine dair net bir sinyal henüz oluşmuş değil. 1,70 dolar üzerinde kalıcı bir kırılım yaşanması hâlinde 1,90–2,00 dolar bandı hedeflenebilir. Aksi senaryoda ise 1,56 doların altı yeni düşüşleri tetikleyebilir.

Bitcoin Etkisi ve Piyasadaki Diğer Gelişmeler

Aptos’un fiyat hareketleri, büyük ölçüde Bitcoin’in seyrine bağlı kalmaya devam ediyor. Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 1,5 yükselerek 90 bin dolar seviyesine yaklaşması, altcoin piyasasında kısa süreli bir rahatlama yarattı. Analistlere göre yaklaşan Bitcoin opsiyon vadesi, piyasa genelinde volatiliteyi artırabilir ve kısa vadeli bir yükseliş dalgası oluşturabilir.

Öte yandan, kripto piyasasında dikkat çeken başka bir gelişme de Solana ağında artan işlem hacimleri oldu. Son haftalarda memecoin projelerine yönelik ilginin Solana ekosistemine kayması, yatırımcı sermayesinin Aptos gibi diğer Layer-1 projelerinden uzaklaşmasına neden oluyor. Bu durum, Aptos’un toparlanma sürecini zorlaştıran bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Uzun vadede Aptos’un sunduğu Move programlama dili ve ölçeklenebilirlik iddiası, projeyi teknik açıdan güçlü kılmaya devam ediyor. Ancak zincir üstü veriler, işlem hacmi ve geliştirici aktivitelerinde son aylarda düşüşe işaret ediyor. Bu tablo, güçlü bir trend dönüşü için yalnızca teknik değil, temel tarafta da iyileşme gerektiğini gösteriyor.

Ez cümle Aptos fiyatındaki son yükseliş, piyasanın tamamen çöktüğü bir dönemde gelen teknik bir rahatlama olarak düşünülebilir. Bitcoin kaynaklı kısa vadeli hareketler fiyatı yukarı taşıyabilir, ancak mevcut veriler uzun vadeli düşüş trendinin sona erdiğini doğrulamıyor. Bu nedenle yatırımcıların, kalıcı bir trend dönüşü beklemek yerine risk yönetimine odaklanmaları ve kısa vadeli işlemleri temkinli yürütmeleri daha sağlıklı görünüyor.

İlayda Peker
By İlayda Peker
