Tarih Tekerrür Ediyor: O Meme Token Her Aralık Ayında Aynı Tabloyu Çiziyor!

Aralık 2025 biterken Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları için tablo pek iç açıcı görünmüyor. Yılın son günlerine yaklaşılırken popüler meme coin, son çeyrekte belirginleşen düşüş eğilimini sürdürmeye hazırlanıyor. Küresel kripto piyasalarındaki genel zayıflık, SHIB üzerindeki baskıyı artırırken, Aralık aylarının tarihsel olarak bu varlık için çoğu zaman olumsuz geçtiği de dikkat çekiyor. Mevcut veriler, Shiba Inu’nun bu geleneği 2025’te de bozmakta zorlandığına işaret ediyor.

Shiba Inu’nun Aralık Karnesi: Kayıplarla Dolu Bir Geçmiş

Shiba Inu’nun Aralık performansına bakıldığında, çoğunlukla yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan bir tablo ortaya çıkıyor. Aralık 2021’de SHIB, yıl boyunca yaşanan büyük yükselişin ardından kâr satışlarının etkisiyle ayı yüzde 29,5 düşüşle kapatmıştı. Bu sert geri çekilme, boğa sezonunda pozisyon alan yatırımcıların kazançlarını realize etmesiyle açıklanmıştı.

Olumsuz tablo Aralık 2022’de de devam etti. FTX borsasının çöküşünün ardından kripto piyasasında yaşanan panik satışları, SHIB fiyatını ay boyunca yüzde 13,5 aşağı çekti. Milyarlarca dolarlık piyasa değerinin silindiği bu dönem, yatırımcı güveninin ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Aralık 2023 ise nadir bir istisna olarak öne çıktı. Shiba Inu, genel eğilimin aksine yüzde 24,6’lık yükselişle ayı kapatarak çift haneli kazanç sağladı. Bu performans, 2024’e dair beklentileri yükseltse de, Aralık 2024’te senaryo yeniden değişti. Seçim sonrası rallide 0,000033 dolara kadar yükselen SHIB, kâr realizasyonlarıyla ayı yüzde 21 düşüşle tamamladı.

2025’te Senaryo Aynı Mı? Piyasa Şartları Ne Söylüyor?

Aralık 2025’in son günlerine girilirken Shiba Inu bir kez daha kırmızıda ilerliyor. Ayın başında 0,000008385 dolar seviyesinden işlem gören SHIB, şu ana kadar yaklaşık yüzde 14,15 değer kaybetti. Fiyatın 0,000007202 dolar civarında seyretmesi, henüz güçlü bir toparlanma sinyali görülmediğini ortaya koyuyor.

Ayı pozitif kapatabilmesi için SHIB’in kısa sürede en az yüzde 16,6’lık bir yükselişle 0,0000084 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Ancak yılbaşı döneminde işlem hacimlerinin genellikle düşmesi, bu ihtimali zayıflatıyor. Nitekim son 24 saatte işlem hacmi yüzde 13 artmış olsa da toplam hacmin 100 milyon doların altında kalması, yükselişin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Öte yandan, Shiba Inu’daki bu zayıf seyir kripto piyasasında tek değil. Aynı dönemde başka bir meme coin olan Dogecoin’de de benzer bir baskı gözleniyor. Dogecoin, Aralık 2025 boyunca sınırlı toparlanma denemelerine rağmen aylık bazda çift haneli kayıplardan kurtulamadı. Bu durum, yatırımcıların yüksek riskli varlıklardan uzaklaşarak daha temkinli pozisyonlar aldığını gösteriyor.