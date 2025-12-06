SHIBA INU (SHIB)

Shytoshi Kusama Aralık Ayında Sessizliğini Bozacak mı? SHIB Topluluğunda Merak Artıyor

Özet

  • Kusama’nın sessizliği Shiba Inu topluluğunda yoğun merak ve belirsizlik yaratıyor.
  • Shibarium köprüsündeki saldırı sonrası ekosistemde güvenlik tartışmaları hız kazandı.
  • Aralık ayı yaklaşırken topluluk olası yeni Kusama duyurusuna odaklanıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker


İçeriği yapay zeka ile özetle

Shiba Inu ekosisteminin önde gelen ismi ve topluluğun en çok takip ettiği figürlerinden biri olan Shytoshi Kusama, 15 Eylül’den bu yana X platformunda hiçbir paylaşım yapmadı. Kusama’nın uzun süren sessizliği, özellikle son aylarda ekosistemde yaşanan teknik sorunlar ve güvenlik odaklı gelişmeler sebebiyle dikkat çekici bir hal aldı.

İçindekiler
1 Kusama’nın Sessizliği ve Shibarium’daki Son Çalkantılar
2 Tarih Tekerrür Eder mi? Kusama’nın Aralık Ayı Geleneği

Kusama’nın Sessizliği ve Shibarium’daki Son Çalkantılar

LEASH token’da görülen rebase hatası ve Shibarium köprüsünde yaşanan kısa süreli istismar girişimi, topluluğun endişelerini artırmıştı. Son güncellemede ise Shibarium köprüsünü istismar eden hacker’ın sunulan ödülü reddettiği, K9 Finance’ten Shima’nın ise hacker’ın izini kamuoyuyla paylaştığı bildirildi. Tüm bu hareketli süreçte Kusama’nın sessizliğini koruması, topluluğun sorularını daha da çoğalttı.

Kusama’nın X’te yaptığı son açıklamada bu sessizliğin bir “yokluk” olmadığını özellikle vurgulaması dikkat çekmişti. Shiba Inu ekibiyle çalışmaya devam ettiğini belirten lider isim, özellikle yapay zekâ odaklı projeleri ilerletmek adına yoğun bir çalışma içinde olduğunu söylemişti. Temmuz sonunda yayımlanan AI odaklı teknik dokümanın ardından sosyal medya paylaşımlarını sınırlandıran Kusama, konum ve biyografi güncellemeleriyle takipçilere ipuçları verse de bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedi.

Tarih Tekerrür Eder mi? Kusama’nın Aralık Ayı Geleneği

Geçmiş yıllara bakıldığında Kusama’nın Aralık aylarında daha aktif olduğu görülüyor. 2024 yılı sonunda yayımladığı 44 bölümlük “Shy Speaks” podcast serisi, Shiba Inu’nun felsefesine, teknolojisine ve geleceğine dair önemli içgörüler sunmuştu.

2023 Aralık ayında ise Shibarium’a ilişkin gelişmeleri vurgulayan paylaşımları büyük yankı uyandırmış, yeni yıl beklentilerini toplulukla paylaşmıştı. Bu nedenle birçok yatırımcı ve SHIB topluluğu üyesi, yılın son ayında yine bir hareketlilik olup olmayacağını yakından takip ediyor.

Bu yıl ise tablo farklı. Aralık 2025’in ilk altı günü geride kalırken Kusama’nın derin sessizliği devam ediyor. Bunun nedeni olarak yine kişisel AI projelerine “tam odaklanma” gösteriliyor. Ancak merak edilen soru hâlâ aynı: Kusama Aralık ayında sürpriz bir duyuru yapacak mı, yoksa sessizliği 2026’ya mı sarkacak?

Bu tartışmalar sürerken SHIB ekosisteminde başka bir önemli gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta ShibaSwap’in yeni sürümü için testnet aşamasının genişletildiği duyuruldu. Topluluk, Shibaswap 2.0’ın işlem hacmini ve kullanıcı etkileşimini artırmasını beklerken, bu gelişme Kusama’nın olası bir Aralık duyurusu ihtimalini daha da güçlendirdi.

Sonuç olarak Shytoshi Kusama’nın sessizliği yalnızca bir sosyal medya arası mı, yoksa büyük bir dönüşümün işareti mi olduğu belirsizliğini koruyor. Shibarium, ShibaSwap ve ekosistemdeki AI projeleri düşünüldüğünde, Aralık ayı genellikle SHIB için önemli açıklamaların yapıldığı bir dönem oldu. Bu nedenle topluluk, önümüzdeki haftalarda gelebilecek olası duyurulara büyük bir dikkatle odaklanmış durumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Milyonlarca Meme Token Yakıldı, Fiyat Kırmızıda: Aralık Ayı İçin Kritik Senaryolar Masada

Popüler Meme Token Fiyatı Yükseliyor Ancak Zincir Üzeri Veriler Endişe Yaratıyor

SHIB Yeniden Yükselişe Mi Geçiyor: Boğalar Piyasayı Kontrol Altına Aldı

Popüler Meme Token Sessizliğe Gömüldü: Yatırımcılar Yön Bekliyor

Shiba Inu ETF’i Mümkün Mü? ABD’de ETF Umudu Gündemde!

Meme Coin’de İşlem Sayısında Artışa Rağmen Büyüme Durağan

Shiba Inu’da 3x’lik Tarihi Döngü Yeniden Gündemde: Beklenen Olacak mı?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Ünlü Analist Uyardı: Bitcoin 45.000 Dolara mı Gidiyor?
Bir Sonraki Yazı Batıda Yeni Kripto Hamlesi: Western Union’dan Enflasyona Karşı “Stable Card” Hamlesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Fed Belirsizliği Bitcoin’i Sıkıştırdı: Piyasa Nefesini Tuttu
BITCOIN (BTC)
Altcoin’de Fiyat Grafiği Patlamaya Hazır: Düşen Takoz Formasyonu Yükseliş Sinyali Veriyor
Cardano (ADA)
Kripto Donarken XRP Alev Alev: Ağ Hızı Tarihi Rekora Ulaştı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin Yükseliyor Ama Ağlar Sessiz: Kripto Para Kullanıcıları Nereye Kayboldu?
Kripto Para

Lost your password?