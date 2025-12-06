Ünlü Analist Uyardı: Bitcoin 45.000 Dolara mı Gidiyor?



Ünlü yatırımcı ve teknik analiz uzmanı Peter Brandt, Bitcoin $86,989.86’in son haftalarda sergilediği toparlanmaya rağmen tabloya ihtiyatla yaklaşıyor. X hesabından yaptığı son değerlendirmede, rallinin yalnızca “genişleyen tepe” formasyonunun, diğer adıyla megafon yapısının, son bir retesti olabileceğini belirtti. Teknik analizde bu formasyon, yükseliş trendinin zirveye yaklaştığı ve olası bir düşüşe hazırlandığı sinyali olarak kabul ediliyor.

Tartışmalar Yeniden Alevlendi

Brandt’e göre Bitcoin’in bu yılki yükseliş sürecinde uzun vadeli fiyat kanalının üst bandına ulaşamaması, geçmiş döngülerde genellikle daha sert düşüşlerin öncüsü olmuştu. Bu nedenle tecrübeli analist, 70.000 doların altından başlayıp 45.000 dolar bandına kadar uzanan bölgeyi “olası bir hedef alanı” olarak işaretliyor. Brandt, mevcut döngüde Bitcoin’in zirvesini çoktan yapmış olma ihtimalini ise %30 olarak değerlendiriyor.

Kasım sonunda paylaştığı grafikte el çizimi bir “dead cat bounce” formasyonu kullanarak, 120.000 dolar üstünden başlayan ve 80.000 dolar seviyelerine kadar uzanan fiyat düzeltmesini beş dalgalı tipik bir düşüş olarak nitelendirdi. Analiste göre şu anda piyasayı en çok ilgilendiren bölge 88.000–92.000 dolar aralığı.

2025 Yılında Bitcoin’i Ne Bekliyor?

Aralık ayına 85.000 dolar civarında başlayan Bitcoin, kısa sürede ivme kazanarak 94.000 dolar seviyesine tırmandı. Bu ani rebound, yatırımcıların “Noel rallisi” umudunu yeniden canlandırdı. Perakende yatırımcıların hedeflediği 97.000 dolar direnci hâlâ aşılabilmiş değil; bu bölge hem psikolojik hem de teknik bir kar alma noktası olarak görülüyor.

Bununla birlikte Bitcoin tüm sektörde yön tayin etmeye devam ediyor. Başta Ethereum $2,804.64 olmak üzere birçok büyük altcoin, BTC’nin hareketlerini yakından takip ediyor. Kripto piyasasının duyarlılık göstergesi olan Fear & Greed endeksi ise iki aydır süren “aşırı korku” bölgesinden yavaş yavaş uzaklaşarak turuncu alana geçmeye başladı.

Brandt’ın uyarılarının yanında, ABD’deki Bitcoin ETF’lerinde son günlerde yaşanan dalgalı giriş-çıkış hareketleri de dikkat çekiyor. Özellikle BlackRock’ın IBIT fonunda görülen yavaşlama, kurumsal yatırımcıların kısa vadeli belirsizliklere karşı temkinli kaldığını gösteriyor. Uzmanlara göre ETF akışlarının zayıflaması, Bitcoin’in yukarı yönlü momentumunu sınırlayan faktörler arasında yer alıyor. Bu tablo, Brandt’ın belirttiği megafon formasyonuyla birleşince piyasanın kararsız sinyaller üretmesine neden oluyor.