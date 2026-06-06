Ethereum ve Bitcoin kritik eşiklere geldi! Piyasa şimdi neyi izliyor?

Ethereum, dolar paritesinde yüksek zaman dilimindeki bant alt sınırına yeniden gerilerken, ETH/BTC paritesi de analistlerin aylardır takip ettiği hedef bölgeye ulaştı. Bu hareket, Bitcoin’in de 60.000 dolar civarındaki bant desteğine yakın seyrettiği bir dönemde yaşandı.

Ethereum ve Bitcoin aynı anda baskı altında

Piyasadaki bu eş zamanlı zayıflık, yatırımcıların dikkatini hem Ethereum hem de Bitcoin’deki kritik destek alanlarına çevirdi. Bitcoin’in 60.000 dolar çevresinde işlem görmesi, geniş kripto para piyasasında baskıyı artırırken, büyük altcoinlerde de benzer satış eğilimleri izlendi.

Analist CrediBULL Crypto, ETH/USD paritesinin yüksek zaman dilimindeki bant diplerine indiğini, Bitcoin’in de 60.000 dolar bölgesindeki alt banda yakın olduğunu ve ETH/BTC paritesinin uzun süredir izlenen alım alanına geldiğini belirtti.

Analistler ayrıca piyasanın bazı bölümlerinde fonlama oranlarının negatife döndüğüne işaret etti. Bu tablo, kısa pozisyon taşıyanların uzun pozisyon sahiplerine ödeme yaptığına işaret edebilir. Yine de bu görünüm tek başına fiyatlarda dip oluştuğunu doğrulamıyor. Bu nedenle mevcut seviyelerin korunup korunamayacağı yakından izleniyor.

ETH/BTC paritesinde aylardır beklenen bölgeye ulaşıldı

CrediBULL Crypto’ya göre ETH/BTC paritesi yüksek zaman diliminde önemli bir alım bölgesine girdi. Söz konusu seviye, aylar boyunca takip edilen teknik hedeflerden biri olarak öne çıkıyordu. Şimdi ise piyasa katılımcıları için temel referans noktalarından biri haline geldi.

CrediBULL Crypto, ETH/BTC paritesinde aylardır beklediği hedefin sonunda görüldüğünü ve bu bölgenin Ethereum tarafındaki alıcılar için kritik bir sınav niteliği taşıdığını aktardı.

Analiste göre bu görünüm, hem Bitcoin hem de Ethereum’un kendi bant diplerine yaklaşmasıyla daha da dikkat çekici hale geldi. Teknik analizde bu tür örtüşmeler, birden fazla göstergenin aynı fiyat alanını önemli göstermesi anlamına geliyor. Ancak mevcut durumda piyasada net bir yön değişimi henüz teyit edilmiş değil.

DCA ve ETHA tarafı da izleniyor

Bazı piyasa gözlemcileri bu alanı kademeli alım için olası bir birikim bölgesi olarak değerlendiriyor. CrediBULL Crypto da mevcut seviyeleri spot tarafta DCA için mantıklı bir alan olarak tanımladı.

Mini sözlük: DCA, bir varlığı tek seferde değil, belirli aralıklarla parça parça alma yöntemidir. ETHA ise yatırımcılara geleneksel finans hesapları üzerinden Ethereum fiyatına bağlı ürünlere erişim imkanı sunan bir araç olarak kullanılır.

Analist ayrıca geleneksel finans hesabında ETHA eklediğini de paylaştı. Bu durum, bazı yatırımcıların yalnızca spot piyasayı değil, düzenlenmiş yatırım ürünlerini de takip ettiğini gösteriyor. Buna karşın bu tür alımlar, kısa vadeli fiyat riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Ethereum bant diplerine yakın kalmayı sürdürürken, Bitcoin de önemli bir psikolojik eşik çevresinde baskı altında bulunuyor. Bu aşamada piyasanın odağı, ETH/BTC paritesinin güç kazanıp kazanamayacağı ve Ethereum’un mevcut destek alanında kalıcı alım bulup bulamayacağı üzerinde yoğunlaşıyor.