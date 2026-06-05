UNI’de 24 saatte 134 bin token yakıldı! Uniswap cephesinde hangi sinyaller öne çıktı?

Uniswap’ın kurucusu Hayden Adams, mevcut piyasa koşullarını, protokolün ortaya çıktığı 2018 ayı piyasasıyla karşılaştırdı. Adams, merkeziyetsiz finans ve Ethereum konusunda son derece iyimser olduğunu belirtirken, bugünkü görünümün Ethereum’a yönelik algının tarihi dip seviyelere indiği dönemi hatırlattığını söyledi.

Adams’tan DeFi ve Ethereum vurgusu

Adams, o dönemde Uniswap ve benzeri DeFi projelerinin geliştirme faaliyetlerini sürdürerek Ethereum’un kullanım alanlarını somut biçimde ortaya koyduğunu, bunun da 2020’deki DeFi büyümesinin zeminini hazırladığını ifade etti.

Hayden Adams, bugünkü piyasa ortamının Uniswap’ın doğduğu döneme benzediğini aktarırken, DeFi ve Ethereum için görünümün kendi değerlendirmesine göre oldukça güçlü olduğunu vurguladı.

Bu açıklama, Uniswap ekosisteminde son günlerde hızlanan token yakım verilerinin ardından geldi. Takip verilerine göre protokol, 24 saat içinde 134 bin UNI yaktı ve böylece program kapsamında günlük bazda yeni rekor kırıldı.

UNIfication mekanizması nasıl işliyor?

Son yakım hareketi, Uniswap Labs ile Uniswap Foundation tarafından 2025’in sonlarında kabul edilen UNIfication planına dayanıyor. Bu modelde protokol ücretleri önce TokenJar adı verilen zincir üstü sözleşmelerde birikiyor. Bu ücretleri talep etmek isteyen tarafların ise Firepit adlı sözleşme üzerinden eşdeğer değerde UNI yakması gerekiyor.

Mini sözlük: TokenJar, protokol ücretlerinin zincir üstünde tutulduğu sözleşme yapısını ifade ediyor. Firepit ise bu ücretlerin talep edilebilmesi için gerekli UNI yakımını gerçekleştiren sözleşme olarak kullanılıyor.

Yakılan tokenlar daha sonra Ethereum üzerindeki 0xdead adresine gönderiliyor ve böylece kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılıyor. UNIfication teklifi ilk açıklandığında UNI fiyatı bir hafta içinde 4,95 dolardan 9,25 dolara yükselmişti.

Bu yıl mayıs ayında kabul edilen 96 numaralı yönetim teklifiyle ücret toplama ve token yakım mekanizması BNB Chain, Polygon ve Celo’ya da genişletildi. Böylece Ethereum dışında bu sistemin kullanıldığı ağ sayısı 11’e çıktı.

Ürün güncellemeleri ve zincirler arası genişleme

Aynı dönemde Uniswap Labs, platformun daha geniş kullanıcı kitlesi için kolaylaştırılmasına dönük dört yeni özelliği duyurdu. Uygulama içi cüzdanlar, zincirler arası takas, portföy takibi ve çoklu zincir portföy görünümü artık kullanıma açıldı. Şirket, bu özelliklerin takas işlemlerinde arayüz ücreti olmadan sunulduğunu bildirdi.

Uniswap Labs’ın paylaştığı şirket içi araştırmaya göre 2026’da Ethereum, Arbitrum ve Base üzerinde ilk kez takas yapan yeni kullanıcıların yüzde 49,9’u ilk işlemini Uniswap üzerinden gerçekleştirdi. Uniswap, 40’tan fazla zincirde toplam 2,86 milyar dolarlık kilitli varlığa sahip. Platformun yayına alındığı tarihten bu yana biriken toplam ücretler 5,59 milyar dolara ulaşırken, yakım mekanizması üzerinden UNI sahiplerine yönelen toplam gelir 14,15 milyon dolar oldu.

UNI, haberin yayımlandığı sırada 2,47 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, Mayıs 2021’de görülen 44,97 dolarlık zirvenin yüzde 92’den fazla altında bulunuyor. Tokenın piyasa değeri 1,54 milyar dolar, dolaşımdaki arzı ise 622,71 milyon UNI düzeyinde. Yıllıklandırılmış ücretler yaklaşık 882 milyon dolar seviyesinde hesaplanırken, toplam kilitli varlığın 1,96 milyar doları Ethereum’da, 416 milyon doları Base’de ve 198 milyon doları Arbitrum’da yer alıyor.