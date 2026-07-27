Uniswap v4, kurumsal uyum odaklı havuzları kullanıma açtı

Uniswap ekosisteminde son günlerde hem fiyat hareketi hem de ağdaki yeni ürün adımı öne çıktı. UNI, son 24 saatte yüzde 5,9 yükselerek 3,89 dolara çıktı. İşlem hacmi 132,42 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,43 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasadaki dalgalanmaya rağmen tokenin mevcut bant içinde üst sınıra yaklaşması, alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Fiyatta 4,20 dolar seviyesi izleniyor

Kripto analisti Daan Crypto Trades, UNI’de ivmenin güçlendiğini ve fiyatın mevcut işlem aralığının üst bandına yaklaştığını belirtiyor. Analistlere göre piyasa genelinde belirsizlik sürerken göreli olarak güçlü kalan varlıklar, koşullar iyileştiğinde daha iyi performans gösterebiliyor.

Bu çerçevede 4,20 dolar seviyesi kısa vadede başlıca direnç noktası olarak öne çıkıyor. UNI’nin bu eşiğin üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareket alanı genişleyebilir. Buna karşılık yatırımcıların kalıcı bir toparlanmayı değerlendirebilmesi için destek seviyelerinin korunması da yakından izleniyor.

UNI’de mevcut odak noktası 4,20 dolar seviyesi olurken, bu direncin aşılması halinde yukarı yönlü ivmenin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Gösterge Değer UNI fiyatı 3,89 dolar 24 saatlik değişim yüzde 5,9 artış 24 saatlik hacim 132,42 milyon dolar Piyasa değeri 2,43 milyar dolar Kritik direnç 4,20 dolar

Permissioned Pools adımı dikkat çekti

Fiyat görünümünün yanında, Uniswap’in v4 sürümünde devreye aldığı Permissioned Pools özelliği de öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Uniswap, merkeziyetsiz borsa altyapısıyla bilinen önde gelen DeFi protokollerinden biri olarak, bu özellikle birlikte uyum odaklı varlıkları zincir üzerinde desteklemeyi hedefliyor.

Söz konusu yapı, likidite havuzlarında protokol seviyesinde belirli kısıtlar ve uygunluk ölçütleri uygulanmasına imkan tanıyor. Böylece düzenlemeye tabi varlıklar için daha kontrollü bir kullanım alanı oluşturulması amaçlanıyor. Bu adım, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanındaki çalışmaları da hızlandırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Mini sözlük: Permissioned Pools, yalnızca belirli koşulları sağlayan katılımcıların erişebildiği likidite havuzlarını ifade eder. Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi ise hisse, fon veya benzeri finansal araçların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır.

Kurumsal kullanım alanı genişleyebilir

Uniswap, bu çözümü Superstate, Securitize ve Dowgo gibi blokzincir odaklı geliştiricilerle birlikte ilerletiyor. Amaç, gerçek varlıkların zincire taşınmasını hızlandırmak ve düzenlemeye duyarlı kurumların ihtiyaçlarına daha uygun bir çerçeve sunmak.

Bu teknolojinin, menkul kıymetlerini ve fonlarını blokzincir altyapısına aktarmak isteyen kuruluşlar açısından işlevsel bir araç haline gelebileceği değerlendiriliyor. UNI’nin kısa vadeli yönü ise hem 4,20 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağına hem de v4 üzerindeki bu yeni yapının benimsenme hızına bağlı olacak.

Uniswap v4 üzerinde devreye alınan Permissioned Pools, düzenlemeye uyumlu varlıklar için protokol seviyesinde kontrollü bir yapı oluşturmayı hedefliyor.