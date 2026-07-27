Kayıt Banner
UNISWAP (UNI)

Uniswap v4, kurumsal uyum odaklı havuzları kullanıma açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap, v4 üzerinde uyum odaklı Permissioned Pools özelliğini kullanıma açtı.
  • 📈 UNI son 24 saatte yüzde 5,9 yükseldi ve $UNI 3,89 dolarda işlem görüyor.
  • 🎯 Piyasada şimdi 4,20 dolar direnci izleniyor ve bu seviye kısa vadede kritik önem taşıyor.
  • 🏛️ Yeni yapı, zincir üzerinde gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Uniswap ekosisteminde son günlerde hem fiyat hareketi hem de ağdaki yeni ürün adımı öne çıktı. UNI, son 24 saatte yüzde 5,9 yükselerek 3,89 dolara çıktı. İşlem hacmi 132,42 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,43 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasadaki dalgalanmaya rağmen tokenin mevcut bant içinde üst sınıra yaklaşması, alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

İçindekiler
1 Fiyatta 4,20 dolar seviyesi izleniyor
2 Permissioned Pools adımı dikkat çekti
3 Kurumsal kullanım alanı genişleyebilir

Fiyatta 4,20 dolar seviyesi izleniyor

Kripto analisti Daan Crypto Trades, UNI’de ivmenin güçlendiğini ve fiyatın mevcut işlem aralığının üst bandına yaklaştığını belirtiyor. Analistlere göre piyasa genelinde belirsizlik sürerken göreli olarak güçlü kalan varlıklar, koşullar iyileştiğinde daha iyi performans gösterebiliyor.

Bu çerçevede 4,20 dolar seviyesi kısa vadede başlıca direnç noktası olarak öne çıkıyor. UNI’nin bu eşiğin üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareket alanı genişleyebilir. Buna karşılık yatırımcıların kalıcı bir toparlanmayı değerlendirebilmesi için destek seviyelerinin korunması da yakından izleniyor.

UNI’de mevcut odak noktası 4,20 dolar seviyesi olurken, bu direncin aşılması halinde yukarı yönlü ivmenin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

GöstergeDeğer
UNI fiyatı3,89 dolar
24 saatlik değişimyüzde 5,9 artış
24 saatlik hacim132,42 milyon dolar
Piyasa değeri2,43 milyar dolar
Kritik direnç4,20 dolar

Permissioned Pools adımı dikkat çekti

Fiyat görünümünün yanında, Uniswap’in v4 sürümünde devreye aldığı Permissioned Pools özelliği de öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Uniswap, merkeziyetsiz borsa altyapısıyla bilinen önde gelen DeFi protokollerinden biri olarak, bu özellikle birlikte uyum odaklı varlıkları zincir üzerinde desteklemeyi hedefliyor.

Söz konusu yapı, likidite havuzlarında protokol seviyesinde belirli kısıtlar ve uygunluk ölçütleri uygulanmasına imkan tanıyor. Böylece düzenlemeye tabi varlıklar için daha kontrollü bir kullanım alanı oluşturulması amaçlanıyor. Bu adım, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanındaki çalışmaları da hızlandırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Mini sözlük: Permissioned Pools, yalnızca belirli koşulları sağlayan katılımcıların erişebildiği likidite havuzlarını ifade eder. Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi ise hisse, fon veya benzeri finansal araçların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır.

Kurumsal kullanım alanı genişleyebilir

Uniswap, bu çözümü Superstate, Securitize ve Dowgo gibi blokzincir odaklı geliştiricilerle birlikte ilerletiyor. Amaç, gerçek varlıkların zincire taşınmasını hızlandırmak ve düzenlemeye duyarlı kurumların ihtiyaçlarına daha uygun bir çerçeve sunmak.

Bu teknolojinin, menkul kıymetlerini ve fonlarını blokzincir altyapısına aktarmak isteyen kuruluşlar açısından işlevsel bir araç haline gelebileceği değerlendiriliyor. UNI’nin kısa vadeli yönü ise hem 4,20 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağına hem de v4 üzerindeki bu yeni yapının benimsenme hızına bağlı olacak.

Uniswap v4 üzerinde devreye alınan Permissioned Pools, düzenlemeye uyumlu varlıklar için protokol seviyesinde kontrollü bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Uniswap Labs, düzenlenmiş varlıklar için izinli havuzları başlattı

Uniswap V4 haftalık DEX hacminde liderliğe yükseldi

Uniswap, düzenlemeye uyumlu varlıklar için Permissioned Pools’u sundu

Uniswap, UNI yakımını artırabilecek iki teklifi oylamaya sundu

Uniswap’ta 3,20 dolar desteği korunursa toparlanma ihtimali artacak

Robinhood Chain, Uniswap’ta aktif yatırımcı sayısını 220 bine taşıdı

Uniswap, DAI, USDS ve USDC işlemlerini Sky entegrasyonuyla 1:1 paritede yönlendirmeye başladı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı ENA, kritik direnç kırılımı sonrası 0,135 dolar hedefini izliyor
Bir Sonraki Yazı Coinbase CEO’su Armstrong, AI’nin kriptonun önemini artırdığını söyledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Coinbase, yapay zeka ödemelerinde 100 milyon işlemi aştı
COINBASE
Ethereum balinası 2 saatte 25 bin ETH topladı
Ethereum (ETH)
Strategy, dört haftadır Bitcoin alımı yapmıyor
BITCOIN (BTC)
SHIB’de hacim patlaması sonrası kritik destek seviyesi öne çıktı
SHIBA INU (SHIB)
Lummis, CLARITY Act ile kripto işlemlerine yeni yetki istedi
Kripto Para
Lost your password?