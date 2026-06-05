Binance’a 8.200 BTC aktı! Bitcoin’de satış baskısı için hangi sinyaller izleniyor?

Bitcoin’de haziran ayındaki geri çekilme derinleşirken, Binance’e büyük yatırımcılardan gelen BTC transferlerinde belirgin artış görüldü. Verilere göre ay boyunca fiyat yaklaşık %14 gerilerken, 100 BTC üzeri işlemler yapan cüzdanların borsaya yönelmesi kısa vadeli satış baskısının güçlendiğine işaret etti.

Balina hareketlerinde sert artış

2 Haziran’da Binance’e gelen balina girişleri yaklaşık 8.200 BTC’ye ulaştı. Bu seviye, şubat ayındaki düşüş döneminden bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak öne çıktı. 4 Haziran’da ise 6.400 BTC’nin üzerinde giriş görüldü. Nisan ortasından sonraki genel eğilimle karşılaştırıldığında bu rakamlar dikkat çekici bulundu.

Aylık ortalama balina girişleri de kısa süre içinde yaklaşık 1.200 BTC’den 2.800 BTC’nin üzerine çıktı. Böylece büyük yatırımcıların Binance’e taşıdığı BTC miktarı birkaç hafta içinde iki katından fazla artmış oldu.

On chain analisti Darkfost, bu hareketlerin stratejik bir pozisyon değişiminden çok, fiyat düşüşüne verilen tepkisel bir risk azaltma davranışı gibi göründüğünü aktardı.

Buradaki balina tanımı, işlem başına 100 BTC’nin üzerinde transfer yapan varlıklar için kullanılıyor. Mevcut fiyatlarla bu büyüklük, tek işlemde 6 milyon doların üzerindeki hareketlere karşılık geliyor. Bu tür varlıkların borsalara BTC göndermesi, piyasada genellikle satış hazırlığı olarak yorumlanıyor.

Bununla birlikte, benzer yüksek giriş seviyelerinin daha önce de düşüşlerin ileri aşamalarında görüldüğü belirtildi. Şubat başında Bitcoin 60.000 doların altına inerken de benzer bir tablo oluşmuş, büyük yatırımcıların borsalara dönüşü fiyat dibine yakın dönemde hızlanmıştı.

Arz emilimi fiyat baskısını dengeleyemedi

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, mevcut dağıtım sürecinin büyük çaplı bir el değiştirme dönemine benzediğini söyledi. Ju’ya göre Bitcoin yatırımcılarının ortalama maliyet seviyesi yaklaşık 53.000 dolar civarında bulunuyor. Bu bölge, geçmiş piyasa döngülerinde ayı piyasalarının tabanıyla ilişkilendiriliyordu.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş fiyat, ağ üzerindeki tüm BTC’lerin en son hareket ettikleri andaki ortalama maliyetini ifade eder. Piyasa yorumlarında bu seviye, yatırımcı tabanının ortalama maliyetini gösterdiği için destek veya stres eşiği olarak izlenir.

Ki Young Ju, Bitcoin yatırımcılarının ortalama maliyetinin 53.000 dolar civarında olduğunu, geçmişte ayı piyasalarının çoğu zaman fiyat bu seviyenin altına sarktıktan sonra sona erdiğini belirtti.

Ju’nun paylaştığı verilere göre Strategy şirketi Ocak 2023’ten bu yana 711.206 BTC aldı ve yalnızca 32 BTC sattı. Mart 2024’ten itibaren spot Bitcoin ETF’leri 509.102 BTC emerken, Strategy de ek olarak 650.706 BTC daha topladı. Böylece iki kanal üzerinden emilen toplam miktar 1,24 milyon BTC’yi aştı.

Buna rağmen Bitcoin fiyatı yeniden Mart 2024 seviyelerine yaklaşmış durumda. Borsalardaki toplam rezervin yaklaşık 2,7 milyon BTC olduğu, Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen varlıkların da yaklaşık 1 milyon BTC seviyesinde bulunduğu tahmin ediliyor. ETF’ler ve Strategy tarafından emilen miktarın, toplam borsa rezervlerinin neredeyse yarısına yaklaşmasına karşın fiyat üzerindeki baskının sürmesi, analistlerin yakından izlediği temel başlıklardan biri haline geldi.