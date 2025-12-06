Önümüzdeki Ay Kritik: Bitcoin Şirketlerinde Büyük Birleşme Mi Yaklaşıyor?



Bitcoin $86,989.86 odaklı hazine şirketlerinin içinde bulunduğu iş modeli, Galaxy Research’ün yeni analizine göre artık “Darwinci bir döneme” giriyor. Bir zamanlar hızlı büyümenin motoru olarak görülen dijital varlık hazinesi (Digital Asset Treasury – DAT) stratejisi, piyasa dinamiklerinin tersine dönmesiyle kritik bir kırılma noktasına ulaşmış durumda. Özellikle ekim ayında Bitcoin’in 126.000 dolar seviyelerinden 80.000 dolara kadar gerilemesi, risk iştahının keskin biçimde düşmesine ve sektördeki likiditenin hızla çekilmesine yol açtı.

Üç Olası Yol: Konsolidasyon, Sıkışma veya Zoraki Bekleyiş

Galaxy’nin raporuna göre, hazine şirketlerinin hisse senetleri uzun süre Bitcoin’in net varlık değerinin (NAV) üzerinde primli şekilde işlem görerek bir tür kaldıraçlı Bitcoin pozisyonu işlevi görüyordu. Ancak bu yapı çökmeye başlayınca, aynı finansal mühendislik bu kez düşüşü büyüten bir dezavantaj hâline geldi. Özellikle Metaplanet ve Nakamoto gibi şirketlerin, ortalama 107.000 doların üzerinde alım yaptıkları BTC pozisyonlarında ciddi zararlar yazdıkları belirtiliyor. NAKA’nın zirvesinden %98 gerilemesi ise raporda “memecoin çöküşlerine benzer bir yok oluş” olarak tanımlanıyor.

Galaxy Research’e göre DAT modelinin geleceği için üç olası senaryo var. En olası görülen ilk senaryoda, primler uzun süre düşük kalacak ve şirketlerin hisse başına BTC büyümesi adeta donacak. Bu durumda, DAT hisseleri Bitcoin’in kendisinden daha yüksek risk taşıyacak.

İkinci senaryoda ise konsolidasyon öne çıkıyor. Yüksek prim dönemlerinde aşırı hisse ihracı yapan, tepe fiyatlardan BTC alarak bilançolarını şişiren veya yüksek borç yüküne giren şirketler, ödeme gücü riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu da birleşmeler, iflas süreçleri veya yeniden yapılanmaların kapısını aralayabilir.

Üçüncü senaryoda ise umut ışığı Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşmasıyla tekrar doğabilir. Ancak bu yalnızca likiditesini koruyan, agresif ihraca gitmeyen ve riskini sınırlı tutan şirketler için mümkün görülüyor.

Bu tabloya paralel olarak hafta içinde kripto piyasasını etkileyen bir başka gelişme de ABD merkezli kripto yatırım şirketi Marathon’un yeni sermaye artırımı planı oldu. Şirket, volatilite dönemlerinde operasyonlarını sürdürülebilir kılmak için nakit rezervlerini yükseltmeye çalıştığını açıkladı. Bu açıklama, DAT şirketleri üzerindeki finansal baskının yalnızca birkaç oyuncuya özgü olmadığını gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Strateji Şirketinden 1,44 Milyar Dolarlık Kalkan

Cuma günü Strategy CEO’su Phong Le, 1,44 milyar dolarlık yeni nakit rezervi oluşturduklarını duyurarak yatırımcıların temettü ve borç ödeme kapasitesine yönelik endişeleri gidermeye çalıştı. Hisse ihracıyla finanse edilen bu rezervin, en az 12 aylık temettü ödemelerini güvence altına alacağı, ardından bunun 24 aya çıkarılacağı açıklandı. Bitwise CIO’su Matt Hougan ise Strategy’nin hisse fiyatı düşse bile Bitcoin satmak zorunda kalmayacağını belirterek “aksini iddia edenler tamamen yanılıyor” dedi.

Ez cümle DAT şirketlerinin geleceği, Bitcoin’in fiyat hareketlerinden çok daha derin bir yapısal dönüşüme bağlı hale geldi. Eğer piyasa istikrar kazanmaz ve şirketler daha temkinli sermaye yönetimine yönelmezse, mevcut modelin uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığı büyük soru işareti olmaya devam edecek. Ancak güçlü nakit pozisyonu olan ve risk yönetimini doğru yapan oyuncular için yeni fırsat kapılarının açılabileceği bir dönem de olabilir.