Piyasada Kafalar İyice Karıştı: Ayılar Kazanıyor Mu? Yoksa Boğalar Bir Tuzak Mı Kuruyor?



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Haftaya güçlü başlayan Bitcoin $86,989.86, 92.000 dolar direncini aşmakta zorlanınca sert bir geri çekilme yaşadı ve fiyat bir anda 88.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Kasım ayındaki çöküşün ardından toparlama sinyalleri verse de ayıların baskısı yeniden arttı. Hafta başında 91.000 doların üzerinde işlem gören lider kripto para, ABD’den gelen PCE ve çekirdek PCE verilerinin açıklanmasıyla birlikte bir kez daha satış dalgasına kapıldı.

BTC 90 Bin Doların Altında

Piyasa verilerine göre Bitcoin, birkaç gün içinde 94.000 dolar direncini iki kez test etti ancak her denemesinde güçlü bir duvarla karşılaştı. Bu seviyenin aşılamaması, yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesine ve fiyatın 91.000–92.000 bandına sıkışmasına neden oldu. Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verileri ise tabloyu tamamen değiştirdi. Dakikalar içinde 88.000 dolara kadar düşen BTC, beraberinde altcoin piyasasında da toplam 500 milyon dolarlık tasfiyeyi tetikledi.

Yazım anında Bitcoin hâlâ 90.000 doların altında işlem görüyor ve piyasa değeri 1,8 trilyon dolara seviyesine gerilemiş durumda. Buna rağmen BTC dominansının %57’nin üzerinde kalmayı sürdürmesi, yatırımcıların altcoin riskinden hızla uzaklaştığını gösteriyor.

Altcoin’lerde Kırmızı Alarm: ZEC ve CC Çakıldı

Bitcoin’deki sert hareket, altcoin piyasasında da geniş çaplı bir satış baskısı oluşturdu. Ethereum $2,804.64 %3,4 düşüşle 3.000 dolar sınırının hemen üzerinde tutunurken, XRP fiyatı 2 doların altına sarkma tehlikesiyle karşı karşıya. SOL, ADA, LINK, HYPE, DOGE ve XLM gibi büyük piyasa değerine sahip altcoin’ler 5%’e varan kayıplar yaşadı.

Piyasanın en sert darbeyi alan isimleri ise ZEC ve CC oldu. Her iki altcoin de çift haneli kayıplar yaşayarak yatırımcıların panik satışlarına maruz kaldı. Buna karşın TRX ve BCH sınırlı da olsa yükseliş ile piyasadan ayrışmayı başardı.

Toplam kripto para piyasa değeri ise sadece 24 saat içinde yaklaşık 60 milyar dolar silinerek 3,13 trilyon dolara geriledi.

Altcoin cephesindeki bu düşüş dalgasına ek olarak, geçtiğimiz günlerde Coinbase’in kurumsal yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda bazı staking ürünlerinde yeni düzenlemelere gittiği açıklanmıştı. Uzmanlar, ABD’nin kripto düzenlemelerinde attığı her adımın altcoin piyasasında ani fiyat değişimlerini tetiklediğini belirtiyor. Piyasanın şu anki kırılgan yapısı, regülasyon kaynaklı haber akışının etkisini daha da artırmış durumda.

Özetle kripto piyasasında hâkim olan son satış dalgası, yatırımcıların makroekonomik veriler ve ABD kaynaklı düzenleme sinyallerine ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bitcoin’in 94.000 doları kıramaması, teknik tarafta bir güç kaybına işaret ederken; altcoin’lerdeki genel zayıflık risk iştahının ciddi biçimde düştüğünü gösteriyor. Kısa vadede piyasanın yönü, hem ABD’den gelecek ekonomik veriler hem de BTC’nin 90.000 dolar seviyesini yeniden ele geçirip geçiremeyeceği tarafından belirlenecek gibi görünüyor.