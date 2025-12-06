Sessiz Sessiz Geliyorlar: Bitcoin Zayıflarken Altcoin ETF’leri Güçleniyor!



4 Aralık’ta Bitcoin $86,989.86 spot ETF’lerinde toplam 194,64 milyon dolarlık net çıkış görülmesi, kripto piyasasında kısa süreli bir sarsıntı yarattı. SoSoValue verilerine göre en büyük çıkış, 112,96 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT ETF’inden gerçekleşti. 62,55 milyar dolarlık tarihsel toplam girişe sahip olan IBIT’teki bu geri çekilme, yatırımcıların kısa vadede temkinli pozisyon aldığını gösteriyor. Buna karşın aynı gün XRP ETF’leri 12,84 milyon dolar net giriş alarak dikkatleri üzerine çekti. Franklin’in XRPZ fonu, tek başına 5,70 milyon dolarlık giriş ile günün büyük kısmını karşıladı.

Bitcoin ETF’lerinde Sert Çıkışlar ve Ani Geri Çekilmeler

Hafta sonuna gelindiğinde Bitcoin ETF’lerinde tablo bir miktar iyileşti. Cuma günü toplam 54,79 milyon dolar net giriş kaydedildi. Ancak BlackRock’ın IBIT fonu bu kez 32,4 milyon dolarlık çıkış verdi. IBIT’in kümülatif girişleri 62,517 milyar dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor. Aynı dönemde XRP ETF’lerinde yeniden bir yükseliş görüldü ve toplam 10,23 milyon dolar giriş kaydedildi. Özellikle Canary’nin XRPC fonu, 4,97 milyon dolarlık girişle günün yıldızı oldu.

Ethereum $2,804.64 tarafında tablo daha zayıftı. ETH ETF’lerinde 75,2 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, Solana ETF’leri aynı gün 15,68 milyon dolar net giriş ile piyasaya olumlu bir soluk getirdi.

Piyasanın Gözü Ufuktaki Toparlanma Sinyalinde

Aralık ayına 85.000 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, hafta içinde güçlü bir toparlanma ile 94.000 dolar bandına kadar yükseldi. Bu ralli, trader’ların klasikleşen “Noel koşusu” ihtimalini yeniden masaya koymasına neden oldu. Bireysel yatırımcılar için 97.000 dolar, hem güçlü bir direnç hem de potansiyel kâr alım bölgesi olarak görülüyor; ancak BTC henüz bu hedefe tam olarak yaklaşabilmiş değil.

Volatilite yükselse de Bitcoin, genel piyasanın yönünü belirleyen ana unsur olmaya devam ediyor. Büyük altcoin’lerin çoğu BTC fiyat hareketlerini yakından takip ederken, sektör genelindeki duyarlılık da Bitcoin’in seyrine göre şekilleniyor. Son haftalarda “aşırı korku” bölgesine sıkışan piyasa hissiyatının ise yavaş yavaş turuncu bölgeye, yani “temkinli iyimserlik” seviyesine yükseldiği görülüyor.

Bu dalgalanmaların ortasında, kurumsal taraf da hareketli günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa’da faaliyet gösteren bir varlık yönetim şirketi, 2024’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir çoklu-varlık kripto ETF’si için regülasyon başvurusunda bulundu. Bu fonun, Bitcoin ve Ethereum ağırlıklı olmasına karşın Solana ile XRP için de belirli bir pay ayıracağı belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür karma ETF’lerin özellikle risk dağılımı arayan kurumsal yatırımcılar için yeni bir kapı açabileceğini ifade ediyor.

Sonuç olarak piyasa verileri, Bitcoin’in hâlâ merkezde olduğunu ancak altcoin ETF’lerinin giderek daha fazla dikkat çektiğini gösteriyor. Özellikle XRP ve Solana odaklı fonlara gelen girişler, yatırımcıların risk dengesini dağıtarak 2025’e hazırlık yaptığına işaret ediyor. Kısa vadeli volatilite yüksek kalsa da genel görünüm, yıl sonuna doğru daha istikrarlı bir zemin oluşabileceğine işaret ediyor. Bitcoin’in 97.000 dolar direncini test edecek güç bulup bulamayacağı ise yılın son günlerinde kritik bir eşik olarak takip edilecek.