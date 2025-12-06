Uzman İsimler Uyarıyor: O Meme Token’da Düşüş Riski ve Yükseliş Fırsatı Aynı Anda Görülüyor!



Piyasa değeri 23,28 milyar dolara gerileyen Dogecoin $0.135787 (DOGE), kripto piyasasındaki zayıflayan risk iştahının etkisiyle sert satış baskısıyla karşı karşıya. Yıl boyunca yaklaşık %67 değer kaybeden popüler memecoin, son 24 saatte de %5’lik yeni bir düşüş kaydederek yatırımcılarını tedirgin etti.

Talep Artıyor Mu? Spot Piyasa Verileri Kritik Bir Detay Sunuyor

Buna karşın zincir üstü veriler, DOGE için ilginç bir tabloyu ortaya koyuyor. Analistlerin analizlerine göre varlık, “Bubble Risk Modeli” kapsamında şu anda herhangi bir balon riskine işaret etmiyor. Normalde bu model, aşırı değerlenen varlıklarda düşüş sinyali üretir; ancak DOGE için metriklerin aşağı yönlü devam etmesi, piyasada birikim sürecinin güçlendiğini gösteriyor.

Santiment verileri de bu eğilimi doğruluyor. Günlük aktif adresler, son ölçümde 73.560’a ulaşarak son haftaların en yüksek seviyelerinden birini gördü. Yani yatırımcılar fiyat düşmesine rağmen ağ üzerinde yoğun şekilde işlem yapmaya devam ediyor.

Dogecoin’de asıl soru şu: “Yükselişe zemin hazırlayacak gerçek bir talep artışı var mı?” Son veriler, özellikle spot piyasa tarafında küçük yatırımcı ilgisinin güçlendiğini gösteriyor.

Borsalardan izlenen Exchange Netflow metriği, alıcıların bir haftadır üstünlüğünü koruduğunu ortaya koyuyor. Son günlerde yaklaşık 3 milyon dolarlık DOGE spot piyasada toplandı ve haftalık net alım miktarı 50 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, DOGE’nin market cap’inin yaklaşık %2’sine denk geliyor ve dikkate değer bir birikime işaret ediyor.

Ancak burada önemli bir tezat mevcut: İşlem hacmi düşmeye devam ediyor. Bu durum, piyasa genelinde zayıflayan güvenin varlığını koruduğunu gösteriyor. Yine de spot taraftaki artan talep, DOGE’nin kısa vadede 0,14 doların üzerine çıkması için alan yaratabilir.

Dogecoin için En Büyük Tehdit: 0,20 Dolar Duvarı

Her ne kadar kısa vadede yükseliş ihtimali bulunsa da DOGE için güçlü bir satış duvarı da gündemde. Likidasyon haritaları, 11,72 milyar DOGE’nin 0,20 dolar seviyesinde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu oran, fiyatın o seviyeye yaklaştığında sert bir geri dönüş ihtimalini artırıyor.

Dolayısıyla DOGE grafiğinde 0,20 dolar bölgesi, “yükselişin son durağı” olarak görülüyor. Eğer fiyat bu seviyeye doğru hareket ederse yoğun satış baskısı devreye girebilir ve Dogecoin yeniden aşağı yönlü bir trendle karşı karşıya kalabilir.

Sonuç olarak Dogecoin’de hem umut hem risk aynı anda büyüyor. Bir yandan zincir üstü veriler ve spot piyasa talebi, yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Diğer yandan zayıflayan hacim ve 0,20 dolardaki dev satış duvarı, fiyatın her yükseliş denemesinde frenlenebileceğini ortaya koyuyor. DOGE’nin kaderi, önümüzdeki günlerde yatırımcı ilgisinin sürüp sürmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek.