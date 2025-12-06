Tarih Tekerrür Mü Edecek? XRP’de Yön Yukarı Mı, Aşağı Mı?



Kripto piyasalarında belirsizlik artarken XRP’nin sosyal duyarlılığı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Santiment verilerine göre XRP topluluğu yeniden “korku bölgesine” sürüklendi. Piyasanın genelinde yaşanan dalgalanma ve yatırımcıların artan tedirginliği, “Sırada ne var?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak analistler, bu tür yoğun korku dönemlerinin geçmişte birçok güçlü yükselişin öncüsü olduğunu hatırlatıyor. XRP’nin geçmiş performansına bakıldığında, piyasanın en umutsuz olduğu anlarda sert rallilerin ortaya çıktığı sıkça görülüyor. Nitekim Santiment, bu tarz aşırı negatif duygulanımın tarihsel olarak XRP için güçlü bir dönüş sinyali oluşturduğunu belirtiyor.

Sosyal Duyarlılık Dipte, Piyasa Tedirgin

Bir önceki benzer duyarlılık düşüşü 21 Kasım’da yaşanmış, XRP yalnızca üç gün içinde yüzde 22 yükselerek beklentileri ters köşeye yatırmıştı. Her ne kadar bu yükseliş kısa sürede ivme kaybetmiş olsa da, bugün oluşan tablo o dönemi dikkat çekici şekilde andırıyor. Bu da piyasada sessizce yeni bir fırsat penceresinin açılıyor olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

XRP’nin teknik görünümünde uzun süredir korunmakta olan yükselen trend çizgisi hâlâ ayakta, ancak baskı giderek artıyor. Fiyat her yükseliş denemesinde üst direnç bandında reddedilirken, yıl ortasından bu yana oluşan iki alçalan trend çizgisi XRP’yi daralan bir sıkışma üçgenine hapsetmiş durumda. Bu sıkışma, varlığı yeniden “çizgiyi koru” bölgesine itti.

Ne var ki analistler, bu diyagonal desteğin 1,90 dolardaki güçlü yatay seviye kadar sağlam olmadığını vurguluyor. Aylar boyunca kırılmayan bu kritik seviyenin altına bir sarkma, boğaların elini zayıflatabilir. Ancak XRP bu düşen trend çizgilerinden birini yukarı yönlü kırmayı başarırsa, özellikle de piyasa duyarlılığı böylesine karamsarken, hızlı bir yükselişin fitili ateşlenebilir.

Benzer Bir Senaryo Avalanche’ta da Görülmüştü

XRP’deki tabloya benzer bir durum kısa süre önce Avalanche $12.95 (AVAX) tarafında yaşanmıştı. Sosyal duyarlılığı aşırı negatife düşen AVAX, birkaç gün içinde yüzde 30’a yaklaşan bir toparlanma başlatmış ve piyasa psikolojisinin teknik yapıyla birleştiğinde nasıl ani sıçramalar yaratabileceğini göstermişti. Bu örnek, yatırımcıların duygu yoğunluklarına bakmanın fiyat hareketlerini anlamada ne kadar kritik olduğunu yeniden hatırlatıyor.

Özetle XRP hem teknik anlamda hem de yatırımcı psikolojisi açısından önemli bir dönüm noktasında duruyor. Korku seviyelerinin tarihin en düşük alanlarına ulaşması genellikle fırsat doğururken, kritik destek seviyelerinin test edilmesi hareketin yönünü belirleyecek. Bu noktada yatırımcıların hem duyarlılık verilerini hem de fiyat sıkışmasını yakından izlemesi, olası büyük bir kırılmanın öncesinde önemli ipuçları sunabilir.