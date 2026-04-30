Shiba Inu’da 200 günlük ortalama altında sert düşüş, türev işlemlerde hareketlilik arttı

Shiba Inu piyasası son günlerde dalgalı bir görünüm sergilerken, fiyatlar 0,000006261 dolar seviyesinde işlem görüyor. Meme coin’in mevcut teknik yapısında türev piyasalarında belirgin bir hızlanma öne çıkıyor, büyük yatırımcıların pozisyon almaya başladığı dikkat çekiyor. Shiba Inu, genel makro baskı altında kalsa da, deneyimli yatırımcıların yönlü bir kırılma için pozisyon hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

Fiyatta uzun vadeli baskı sürerken kısa vadede sinyaller karışık

Shiba Inu’da genel eğilim aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Fiyat, 200 günlük hareketli ortalamanın yaklaşık %17 altında bulunuyor. Yıl başından bu yana değer kaybı %24,6 olarak kaydedildi. Yıllık bazda düşüş oranı ise %54,15’e ulaştı. Bu rakamlar, yükseliş yönlü bir haber akışı için zorlu bir zemin oluşturuyor.

Kısa vadeli göstergeler ise daha karışık bir tabloya işaret ediyor. Son 24 saatte Shiba Inu %1,7 değer kazanarak kısa süreli bir toparlanma yaşadı. RSI göstergesi şu an 54,45 seviyesinde ve nötr bölgede kalıyor. 24 saatlik MACD, pozitif görünüme dönmüş durumda. Haftalık performans hem düşük volatilite hem de yatay seyirle dikkat çekiyor; son 7 günde fiyat sadece %0,1 oranında değişti. Ancak bu sakinlik, türev işlemlerindeki sert yükselişle beraber değerlendirildiğinde piyasadaki belirsizliği artırıyor.

Türev piyasasında hacim arttı, spot piyasada durgunluk

En dikkat çekici veri, açık pozisyon miktarı ile spot hacim arasındaki ters yönlü hareket oldu. Açık pozisyonlar (open interest) haftalık bazda %15,73 artarak 37,63 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde spot işlem hacmi %11,49 düşüşle 32,99 milyon dolara geriledi.

Bu ayrışma önem arz ediyor. Vadeli işlem yatırımcıları pozisyon büyütürken, spot piyasadaki alıcılar temkinli kalıyor. Analistler bu tabloyu “kaldıraçlı konsolidasyon” olarak tanımlıyor; fiyat dar bir aralıkta seyrederken, yatırımcı pozisyonlarının giderek daha yoğun hale gelmesiyle risk dengesi daha hassas bir hâl alıyor.

Shiba Inu’daki açık pozisyon-piyasa değeri oranı şu an %1,024 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, mevcut likiditeye göre kaldıraç birikiminin orta düzeyde kaldığını ve türev işlemlerde sistemik bir risk oluşmadan önce hareket alanı kaldığını gösteriyor. Toplam piyasa değeri ise 3,67 milyar dolar düzeyinde. Buna karşın spot piyasadaki akış, türev işlemlerinin gerisinde kaldı. Fiyat oluşumunda belirleyici etken spot talepten çok vadeli işlemler olmaya başladı.

Büyük yatırımcılar pozisyon alıyor, perakende katılımı azalıyor

Shiba Inu’da long-short oranı 1,694 düzeyine yükseldi; vadeli işlem yatırımcıları genel olarak yükseliş tarafında, ancak abartılı bir iyimserlik söz konusu değil. Son 24 saatte gerçekleşen toplam tasfiye miktarı 9.400 dolarda kaldı; bunun 6.200 doları uzun (long) pozisyonlardan kaynaklandı. Biriken kaldıraç henüz güçlü bir fiyat hareketiyle test edilmedi.

En pozitif veri, büyük yatırımcıların hareketinde gözleniyor. Whale vs Retail Delta göstergesi şu anda 1,875’te; bu da büyük cüzdanların Shiba Inu biriktirmeye hız verdiğine, perakende yatırımcıların ise küçük çaplı alımlardan çekildiğine işaret ediyor. Top Trader Sentiment puanı olan 2,74 de benzer şekilde, daha deneyimli işlemcilerin ağırlıklı olarak alım tarafında bulunduğunu gösteriyor.

Piyasadaki genel duygu ise platform üzerinde “yükseliş” olarak kaydedildi. Analizlere göre, geçmişte balina birikimi ile yatay fiyat seyri aynı anda gerçekleştiğinde, bu durum çoğunlukla önemli fiyat hareketlerinin öncüsü oldu. Şu anki verilerde de açık pozisyonda artış ve balina birikimi bu tabloyu destekliyor.

Piyasa verileri, Shiba Inu’da hem kurumsal hem de profesyonel yatırımcıların potansiyel bir kırılma öncesinde pozisyonlarını artırdığını; türev işlemlerindeki hızlı büyümeye rağmen, spot piyasadaki katılımın zayıf seyrettiğini ortaya koyuyor.