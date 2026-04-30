Bitcoin ve altın grafiğindeki toparlanma sinyaliyle BTC’de yüzde 180 getiri beklentisi

Bitcoin’in altına karşı göstergesi olan BTC/XAU oranındaki son yükseliş, piyasadaki yatırımcıların dikkatini çekti. Son yedi ay boyunca zayıflayan Bitcoin, mart ayından bu yana altına karşı neredeyse yüzde 40’a yakın bir değer artışıyla güç kazanmış durumda. Analistler bu toparlanmanın geçmiş döngülerde Bitcoin için önemli bir dip seviyeye işaret ettiğini ve ardından güçlü yükselişler geldiğini belirtiyor.

Büyük fiyat hedefleri ve döngü tekrarı

2015 yılında BTC/XAU oranındaki dipten sonraki 12 ay içinde Bitcoin’de yüzde 250’lik bir ralli yaşanmıştı. Benzer şekilde, 2019 ve 2022’de yaşanan toparlanmalar her seferinde yüzde 140 civarında kazanç getirdi. 2020’de pandeminin etkisiyle yaşanan olağanüstü fiyat sıçraması hariç tutulduğunda, bu tip hareketlerin ortalaması bir yıl içinde yaklaşık yüzde 180 kazanç vadediyor. 2026 yılına gelindiğinde ise BTC/XAU oranı, şubat ayındaki düşük seviyenin ardından yüzde 40 kadar artış gösterdi. Aynı dönemde Bitcoin’in dolar karşısındaki değeri yüzde 32,65 yükseldi. CryptoAppsy verilerine göre, BTC/USD fiyatındaki bu artış dikkat çekici bir ivmeyi işaret ediyor.

Bazı piyasa uzmanları, geçmiş döngülerde yaşanan benzer hareketlerin tekrar etmesi halinde Bitcoin fiyatının Nisan 2027’ye kadar 167.250 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Özellikle Bernstein’dan Gautam Chhugani ve diğer analistler, 2026’da Bitcoin’in 150.000 dolar seviyelerine yükselmesini büyük oranda altından kriptoya geçecek sermaye hareketine bağlıyor.

Uzmanlardan grafik ve makroekonomik değerlendirmeler

Makro araştırma şirketi The Bitcoin Layer’ın kurucusu Nik Bhatia, şu ifadelere dikkat çekti:

Bitcoin’in altına karşı ikinci kez üst üste yeşil mum kapatmak üzere olduğunu ve yedi aylık satış döneminin sonuna gelindiğini, bu hareketin önemli bir toparlanma başlatabileceğini belirtti.

Bir diğer uzman olan Gert van Lagen ise grafiklerde “gizli pozitif uyumsuzluk” tespit ettiğini ve geçmişteki ayı piyasası diplerinde benzer yapıların görüldüğünü aktardı. Fidelity Investments da nisan ayındaki raporunda Bitcoin’in “birikim aşamasına” girdiğini ve aynı dönemde altını geride bıraktığını yazdı.

Matt Hougan, Bitwise’ın yatırım genel müdürü olarak nisan ayında Bitcoin’in toplam piyasa değerinin altın piyasasının 30 trilyon dolarlık büyüklüğünü aşabileceğini savundu.

Teknik ve makro riskler

BTC/XAU oranı halen 100 aylık üssel hareketli ortalamanın altında kalmaya devam ediyor. Bu seviye, 2020 Mart ve 2022 Aralık tarihlerindeki dip hareketlerinde kritik destek oluşturmuştu. Ocak ayındaki aşağı kırılım ise bu desteğin net şekilde kaybedildiğini gösteriyor; gösterge altında kalındığında ise Bitcoin’in altına göre toparlanmasının gecikme riski bulunuyor.

Kısa vadede günlük grafiklerde yükselen bir takoz formasyonu dikkat çekiyor. Bu formasyonun gerçekleşmesi halinde, Bitcoin’in altın bazındaki değerinde yüzde 20’lik bir düşüş ihtimali gündemde.

Makro ekonomik koşullar da fiyatı etkileyebilir. ABD tahvil getirilerinin yüksek kalması ve petrol fiyatlarındaki artış, klasik döngüleri bozma potansiyeline sahip. Cointelegraph raporlarına göre, ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tutarken, Bitcoin vadeli işlemlerinde yatırımcıların tedbirli olduğu ve fiyatın konsolide olduğu gözlemleniyor.