Shiba Inu’da borsalardan 24 saatte 106,97 milyar SHIB çıktı, fiyat %0,3 yükseldi

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki genel toparlanma eğilimine paralel hareket etti. Özellikle büyük kripto varlıklar ve meme coinlerde görülen sınırlı yükseliş, SHIB tarafında da kısa süreli bir fiyat artışını beraberinde getirdi.

Borsa verileri alım yönüne işaret etti

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı haberin yazıldığı sırada eksi 106.971.400.000 SHIB seviyesinde bulundu. Bu veri, son 24 saatte işlem platformlarından alınan SHIB miktarının, aynı dönemde borsalara gönderilen ve satılan miktarı 106.971.400.000 adet aştığını gösterdi.

Mini sözlük: Net akış, bir varlığın borsalara giren ve borsalardan çıkan miktarı arasındaki farkı ifade eder. Verinin negatif olması, ilgili tokenin borsalardan çekildiğini ve kısa vadede satış baskısının zayıflayabileceğini gösteren bir işaret olarak değerlendirilir.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte borsalardan çıkan SHIB miktarının girişleri 106,971 milyar token aştığını ve bunun kısa vadede olumlu bir sinyal olarak izlendiğini ortaya koydu.

Piyasalarda negatif net akış genellikle yükseliş yönlü bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bunun temel nedeni, yatırımcıların aldıkları varlıkları borsalardan çekmesinin, anlık satış eğiliminin zayıfladığına işaret edebilmesi. Son veriler de SHIB için benzer bir tabloya işaret etti.

Gösterge Değer Borsa net akışı -106.971.400.000 SHIB 24 saatlik fiyat değişimi %0,3 artış Yaklaşık fiyat seviyesi $0.0000047

Fiyat tepkisi sınırlı kaldı

Buna karşın, alım yönlü borsa verileri SHIB fiyatında henüz güçlü bir toparlanma yaratmış değil. CoinMarketCap verilerine göre token, çok aylı dip seviyelerine yakın seyretmeyi sürdürürken yaklaşık 0,0000047 dolar düzeyinde işlem gördü.

Aynı dönemde SHIB’in son 24 saatte %0,3 oranında değer kazandığı aktarıldı. Bu artış, belirgin bir kırılmadan çok sınırlı bir toparlanma işareti olarak öne çıktı.

Fiyattaki yükseliş şimdilik sınırlı kalsa da, satış baskısındaki zayıflama ve borsalardan güçlü çıkışlar, kısa vadede SHIB için daha olumlu bir zeminin oluştuğuna işaret etti.

Piyasada temkinli iyimserlik öne çıktı

Veriler, son günlerdeki sert oynaklığın ardından SHIB üzerindeki aşağı yönlü baskının hafiflemeye başladığını gösterdi. Bu görünüm, yatırımcı güveninde kademeli bir toparlanma yaşandığına ve bazı piyasa katılımcılarının kısa vadeli fiyat toparlanması beklentisini güçlendirdiğine işaret etti.

Yine de mevcut tablo, güçlü bir yükselişin kesinleştiğini göstermiyor. Borsa çıkışlarının artması olumlu karşılansa da, fiyatın kalıcı biçimde toparlanabilmesi için bu eğilimin devam etmesi ve daha geniş piyasa desteğiyle güçlenmesi gerekecek.