Solana (SOL)

Shinhan Card Solana ile stablecoin destekli ödeme denemelerine başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shinhan Card, Solana ile stablecoin odaklı ödeme sistemleri için iş birliğine başladı.
  • Ortaklık sayesinde 28 milyon kullanıcılı ağda blokzincir tabanlı senaryolar test ediliyor.
  • Solana fiyatı 83 dolar civarında işlem görüyor; $SOL için 80-90 dolar aralığında kritik destek oluştu.
  • 🔎 Kurumlar artık deneyin ötesinde gerçek dünya blockchain çözümlerine odaklanıyor.
Shinhan Card, Güney Kore’nin en büyük kredi kartı şirketlerinden biri olarak, blockchain tabanlı finans alanında önemli bir adım attı. Şirket, merkeziyetsiz blockchain ağı Solana ile iş birliği yaparak stablecoin ile çalışan ödeme sistemleri üzerinde çalışmaya başladı. Yaklaşık 28 milyon müşteriye hizmet veren Shinhan Card’ın bu hamlesi, blokzincir teknolojisinin finans sektöründe ana akıma taşınmasında kritik bir rol üstleniyor.

Yeni Nesil Ödeme Sistemleri

Bu ortaklık kapsamında Shinhan Card’ın mühendisleri, Solana test ortamında gerçek hayata uygun ödeme senaryoları oluşturuyor. Tüketiciler ile satıcılar arasındaki ödemeleri simüle ederek, ağın işlem performansı ve hızını test ediyorlar. Şirket ayrıca, kullanıcıların kripto paralarını kendi kontrolünde tutabilecekleri saklamasız cüzdan çözümlerini de değerlendiriyor. Böylece geleneksel aracılara ihtiyacı azaltan ve kullanıcıların finansal yönetim üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayan bir model hedefleniyor.

Bunun yanı sıra iki şirket, hibrit finansal altyapılar oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu modelde, bankacılık sisteminin mevcut altyapısı ile merkeziyetsiz finans uygulamaları bir araya getiriliyor. Shinhan Card yetkilileri, oracle teknolojisini de projeye entegre ederek gerçek dünyadaki verilerin güvenli biçimde blokzincire aktarılmasına olanak sağlayacaklarını aktarıyor.

Altyapı Güçlendirme ve Uyum Süreci

Kurumsal taraftaki beklenti, yeni ödeme hizmetlerini doğrudan tüketicilere sunmadan önce altyapının son derece sağlam bir hale getirilmesi yönünde. Shinhan Card, akıllı sözleşmelerin düzgün çalışmasını ve sistemin genel istikrarını garanti altına almak için kapsamlı izleme ve denetleme mekanizmaları tasarlıyor. Şirket ayrıca, düzenleyici otoritelerin net bir çerçeve sunmasının ardından hizmetleri ticarileştirmeye hazır olmayı planlıyor.

İş birliği hakkında yapılan açıklamada, bankacılık sektöründe kullanılabilirliği, güvenliği ve yasal uyumu ön plana çıkartan bir yaklaşımın benimsendiği belirtildi; bu girişimin Web3 teknolojilerini ödeme sistemlerine entegre etmek isteyen diğer finans kuruluşlarına da örnek teşkil edebileceği ifade edildi.

Bu gelişme, finans sektöründeki kurumların artık deneysel projelerden ziyade, pratik ve sürdürülebilir blokzincir uygulamalarına odaklandığını gösteriyor. Kullanıcı dostu çözümler ile regülasyonlara uyum ise en çok dikkat edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Solana Fiyatında Son Durum

Ortaklık duyurusuna rağmen Solana tokeni son dönemde satıcılı seyir içerisinde. Kripto para, güncel olarak 83 dolara yakın işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana’daki bu düşüş, genel piyasadaki kırılganlığa bağlı olarak ortaya çıktı.

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, mevcut seviyelerde bir taban oluşabileceğine dair görüş bildirdi. Ona göre, destek alanında fiyatın sıkışması, satıcıların gücünü kaybettiğinin işareti olabilir. Teknik açıdan 80-90 dolar arası aralığın kritik bir destek oluşturduğu; bu seviyenin altındaki kapanışlarda ise fiyatların 60 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Buna karşılık, 100 dolar seviyesinin aşılması durumunda yeniden yükselişin önü açılabilir. 110 ile 140 dolar arası ise güçlü direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
