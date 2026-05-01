Solana (SOL)

Solana fiyatı 79.07 dolar ile 86 dolar aralığında kritik destek bölgesinde testten geçiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Solana 79.07 dolar ile 86 dolar arasında kritik destek noktasında hareket ediyor.
  • Fiyat 85.50 dolar üzerini aşamazsa, aşağı yönlü riskler büyüyebilir ve $SOL için yeni dip seviyeler gündeme gelebilir.
  • 💡“Great Wall of SOL” bölgesi, alıcıların kontrolü yeniden kazanması için ana bölgeyi oluşturuyor.
  • 📊 Şu anda belirsizlik sürüyor, teknik göstergeler kesin toparlanma sinyali vermedi.
Solana, kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken fiyat hareketleriyle önemli bir destek bölgesinde seyrediyor. 4 saatlik grafikte kısa vadeli hedef bölgesine ulaştığı aktarılan SOL fiyatı, özellikle 81.76 dolar ile 79.07 dolar arasındaki seviyelerde sıkıştı. Hem teknik verilerin hem de piyasa analistlerinin öne çıkardığı bu aralıkta fiyatların nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

İçindekiler
Fiyat Kritik Bölgeye Yaklaştı: Yatay Hareket Ön Planda

MCO Global tarafından paylaşılan 4 saatlik SOL/USD grafiğinde Solana’nın 82.99 dolar civarında işlem gördüğü belirtiliyor. Bu hareketle birlikte fiyat, grafikte öne çıkan 50%, 61.8%, 123.6% ve 138% Fibonacci seviyelerinin de yer aldığı destek alanına yaklaştı.

Analistler, Solana’nın kısa vadede yönünü netleştirmesi için 85.50 ile 86.00 dolar arasındaki yeşil sinyal çizgisinin üzerine çıkması gerektiğini ifade ediyor. Fiyatın bu bölgeyi güçlü bir şekilde aşması, teknik olarak yükseliş yönünde ilk olumlu sinyali verebilir. Ancak bu yükselişin gerçekleşmemesi durumunda fiyatın hâlâ düzeltme sürecinin içinde kalacağı öngörülüyor.

Destek bölgesinde yukarı yönlü bir tepki gelmediği sürece alt seviyede 78.89 ve 77.95 dolar bölgeleri, daha ciddi bir düşüşte ise 75.40 ile 71.92 dolar arası ana destek olarak takip edilecek.

Fiyatta yukarıya doğru net bir kırılım görülmeden, kısa vadeli teknik görünümde alıcıların üstünlüğü tam anlamıyla sağlanmış sayılmıyor.

“Great Wall of SOL” Bölgesinde Savunma Sürüyor

Don Wedge tarafından paylaşılan analizde ise Solana’nın orta 80 dolar bandında önemli bir destek alanını test ettiği vurgulanıyor. Grafikte, SOL’un 85.07 dolar civarındayken uzun bir yeşil destek bölgesi içinde hareket ettiği gözleniyor. Yakın dönemdeki sert fiyat düşüşleri sonrası bu bandın korunup korunamayacağı önem taşıyor.

“Great Wall of SOL” olarak anılan bu geniş destek bandı, geçmişte Solana için bir dönüm noktası niteliği taşımış durumda. Geçmişte de fiyatlar bu bölgede yatay seyretmiş ve ardından sert yükselişler gerçekleşmişti. Piyasa stratejistlerine göre mevcut hareket, yapısal anlamda yine belirleyici olabilir.

Ancak hem mevcut analizler hem de fiyat grafikleri şu anda kesin bir dönüş işareti sunmuyor. Yatırımcıların yükseliş yönünde umutlu olabilmesi için fiyatın destek bandı içinde güçlü alımlar eşliğinde yukarıya sıçraması gerekiyor. Aksi halde aşağı yönlü baskı sürebilir ve geniş destek yapısı zayıflayabilir.

Öne çıkan teknik değerlendirmeler, satış dalgasının devamı halinde alt seviyelerin gündeme gelebileceğini, ancak momentum oluşursa mevcut destek hattının yeni bir yükseliş hareketi için zemin hazırlayabileceğini ortaya koyuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
