BITCOIN (BTC)

Bitcoin yükselen destek hattını FOMC günü kaybetti fiyat 75.800 dolar eşiğinde

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Bitcoin 75.800 dolarlık desteğine yaklaştı, yükselen trend kırıldı.
  • 🐋 Whale yatırımları satış baskısını geçici olarak dengeledi, ancak trendde kesin bir dönüş yok.
  • 📊 $BTC yeni bir sıçrama ararken, destek bölgeleri kısa vadede kritik rol oynuyor.
  • 🚨 Fiyat, 74.800 doların altına inerse düşük likidite bölgelerine kayabilir, dikkatli takip edilmeli.
Bitcoin, Nisan ayı boyunca fiyatı yukarı taşıyan yükselen destek hattının altına geriledi ve böylece kısa vadeli teknik görünümde satıcıların üstün geldiği yeni bir evreye girdi. Son saatlerde Bitcoin fiyatında izlenen hareketlilik, ABD Merkez Bankası’nın (FED) son açıklamalarının ardından satış baskısının belirginleştiğini gösterdi.

İçindekiler
1 Yükselen kanalın kırılması piyasada risk oluşturdu
2 Whale alımları destek arayışında
3 Kritik seviyeler ve kısa vadeli senaryo

Yükselen kanalın kırılması piyasada risk oluşturdu

8 saatlik grafiklerde yer alan verilere göre, Bitcoin uzun süre 60 bin dolar bandından başlayıp 70 bin doların üstüne taşınan yükselen bir kanal içinde ilerledi. Bu kanalın alt desteği, Nisan’da boğaların ana güven noktasıydı ve fiyat defalarca bu bölgeden yukarı döndü. Ancak, FOMC günü sonrası paylaşılan son grafikler, Bitcoin’in kanaldan aşağı doğru sarkarak 75.633 dolara indiğini gösterdi.

Bu tekniğin bozulması, önceki destek hattının artık bir direnç seviyesine dönüşebileceğini işaret ediyor. Analistler, Bitcoin’in tekrar bu kanal içine girememesi halinde satış baskısının güçlenebileceğini belirtti. Kısa vadede alıcıların fiyatı yukarı taşıması beklenmedikçe, piyasada hakimiyetin satıcılarda kalacağı öngörülüyor.

Whale alımları destek arayışında

Bitcoin’in kanalı kırması sonrasında fiyat 75.800 dolar civarına yaklaştı ve bu seviyelerde yüksek hacimli alım emirleri dikkat çekti. Büyük yatırımcıların (whale) bölgedeki satışları toparladığı görülürken, bu süreçte fiyatın 77.904 dolardan geri çekilmesiyle beraber aşağı yönlü volatilite arttı.

Grafik verilerine göre, son düşüş sırasında likiditenin yoğun olduğu alanlarda sarı bantların ortaya çıkması, bölgedeki alım taleplerinin güçlendiğine işaret etti. Bu da piyasanın kısa süreli de olsa 75.800 dolar etrafında taban oluşturabileceği yorumlarını gündeme getirdi.

“Fonların ve büyük yatırımcıların son sert düşüşte piyasadaki satışları absorbe ettiğini görmek mümkün. Ancak fiyatın tam anlamıyla toparlandığını doğrulamak için Bitcoin’in mevcut bölgenin üzerine çıkması gerekiyor.”

Kritik seviyeler ve kısa vadeli senaryo

Kanalın alt sınırının kaybı, 74.800 dolar seviyesini bir sonraki destek olarak öne çıkardı. Bu bölge, son günlerde fiyatın geçici olarak duraklama gösterdiği yer olması nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Eğer bu seviyenin altında daha fazla satış baskısı gelirse, Bitcoin’in 72.000 ila 73.000 dolar bandındaki likidite aralığını yeniden test edebileceği ifade ediliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin yazım sırasında 75.847 dolar civarında seyrediyor. Fiyatta son yaşanan yatay hareketlilik ve whale’ların piyasaya girişi, kısa vadede aşağı yönlü baskının dengelenmeye başladığını düşündürüyor.

Bununla birlikte, grafiklerde henüz tam bir yükseliş sinyali oluşmuş değil. Uzmanlar, fiyatın kritik destek bölgelerini koruması ve daha güçlü alım dalgası gelmesi durumunda kısa vadeli toparlanma ihtimalinin artabileceğine dikkat çekiyorlar.

Sonuç olarak, Bitcoin şu anda anahtar destek seviyelerinde hareket ediyor. Piyasada hacimli alıcıların mevcut olduğu görülse de, yukarı yönlü potansiyelin güçlenmesi için fiyatın yükselen kanal içine dönmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
