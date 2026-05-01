Martinez: Dogecoin (DOGE) beklediğim sinyali vermeye başladı

  • Ali Martinez bugün paylaştığı değerlendirmesinde Mayıs ayının tarihsel yönüne dikkat çekerek düşüşe karşı uyardı.
  • TD Sequential Dogecoin (DOGE) için satış sinyali veriyor.
  • Martinez BTC'nin son bir yükseliş yaşayıp döngü dibine 56 bin dolarda ulaşmasını bekliyor.
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı hafta sonuna ilerlerken 77 bin doları geri aldı ancak önümüzdeki saatlerde volatilitenin artması bekleniyor. Bugünlerde özellikle kurulamayan müzakere masası nedeniyle hafta sonları ani iniş çıkışlar gördük. İran bir teklif sundu fakat ABD sürecin tıkandığını ve sınırlı saldırıyla bu tıkanıklığın açılacağını düşünüyor. Bu hafta sonu için planlanan görüşme yok. Peki DOGE için alarm veren sinyal bize ne söylüyor?

Dogecoin (DOGE)

Altcoinlerde güçlü bir ara yükseliş başlayacağı zaman genelde Dogecoin (DOGE) buna öncülük eder. En büyük meme coin olması, buradaki yükselişin risk iştahını piyasa genelinde teyit ettiğinden yaşadığı yükselişler daha da dikkat uyandırıyor. 0,11 dolara tırmanan DOGE şimdilik 0,1 dolar desteğini koruduğundan direnç seviyesine hareket etme eğiliminde.

Fakat Ali Martinez bugün paylaştığı değerlendirmesinde Mayıs ayının tarihsel yönüne dikkat çekerek düşüşe karşı uyardı. Artık yaz aylarının başlangıcı olduğundan Mayıs itibariyle kriptoda “sat ve tatile çık” sezonu başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da hep gördüğümüz üzere bu sezon başladığında volatilite daralır ve hacim geriler. Genelde alıcılar çok daha zayıf olduğundan bu volatilite daralması ayıların lehine olur.

TD Sequential göstergesine dikkat çeken analist DOGE grafiğinin bu noktada satış sinyali verdiğini söylüyor. Mayıs ayının tarihsel performansıyla bu satış sinyali birleştiğinde ve eğer ABD’nin İran’a sınırlı saldırısı yakında başlarsa fiyat önümüzdeki günlerde aniden düşebilir. İran böyle bir “sınırlı saldırıya” kapsamlı cevap vereceklerini dün açıkladı.

Bitcoin (BTC)

Aynı analist 2022 yılındaki dip yapısıyla bugünlerin BTC için benzer olduğunu söylüyor. Eğer bu devam ederse, son bir aşağı dalgadan önce yukarı doğru başka bir hareket görebiliriz. Sonrasında da 56 bin dolara uzanan gerçek döngü dibine ulaşılacak. Roman Trading gibi düşüş biasındaki analistler ısrarla gerçek dibin 50 bin dolarlı seviyelerde olacağını aylardır söylüyor. Hatta Roman Trading 50 bin dolar testinin ardından DCA’ya başlayacağını açıklamıştı.

İran geriliminin şiddetlenmesi, enflasyondaki artış nedeniyle Warsh’ın Mayıs ayındaki toplantıda o kadar da güvercin bir ton kullanamaması gibi şartlarda bu düşüş yaşanabilir. Üstelik Strategy gibi şirketlerin MSCI delist riski de ortadan kalkmış değil ve Kasım ayına ilerlerken ara seçimlerdeki muhtemel Trump mağlubiyetinin de BTC grafiğinde fiyatlanması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
