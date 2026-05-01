Ethereum FOMC sonrası kritik destek aralığında işlem görüyor

Ethereum, son dönemde yaşadığı dirençten dönüş sonrası baskı altında kalmaya devam ediyor. Kısa vadede fiyat, önemli bir seviyeden reddedildi ve gözler, bu dirençle destek arasındaki hareketin nasıl şekilleneceğine çevrildi. Son FOMC toplantısının ardından yaşanan fiyat davranışları ve teknik grafikler, yatırımcıların önümüzdeki günlerde nasıl bir tabloyla karşılaşabileceği konusunda ipuçları veriyor.

Dirençten Dönüş ve Kısa Vadeli Teknik Görünüm

Ethereum, 1 saatlik grafiklerde öne çıkan direnç seviyesini aşamadıktan sonra düşüş eğilimine girdi. Kripto para analistlerinin paylaştığı güncel grafiğe göre ETH, direnç alanından red aldıktan sonra 2.241 dolar civarında işlem gördü. Analistler, kısa vadede düşüş yönündeki 3. dalganın sürdüğünü, bu nedenle satıcıların piyasada ağırlığını koruduğunu belirtti.

Teknik açıdan bakıldığında 2.290 ila 2.334 dolar aralığı, 4. dalga için kritik bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Ethereum’un bu seviyeyi aşması, net bir yükseliş sinyali olarak değerlendirilmez; aksine mevcut düşüş trendi içinde düzeltme hareketi olarak yorumlanabilir.

Kısa vadeli referans noktası ise 2.240 dolardaki 38,2 Fibonacci seviyesi. Eğer bu bölge korunmazsa, sıradaki destekler 2.178, 2.119 ve 2.037 dolar olarak sıralanıyor. Geniş perspektifte ise fiyatın halen alçalan trend çizgisi altında kalması, ETH üzerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor.

FOMC Toplantıları Sonrası Model ve Son Fiyat Hareketleri

Ethereum’un fiyatı, özellikle son ABD Merkez Bankası (FED) toplantılarının ardından tekrar eden düşüşlerle dikkat çekiyor. Son iki yılda gerçekleşen dört ana FOMC toplantısının ardından ETH fiyatında kayda değer oranlarda değer kaybı yaşandı. Verilere göre, 29 Ekim 2025 toplantısı sonrası yüzde 35,01, 10 Aralık’ta yüzde 19,39, 28 Ocak’ta yüzde 42,57 ve 18 Mart’ta yüzde 17,50 düşüş görüldü.

FOMC toplantıları ardından yaşanan belirgin düşüşler, Ethereum yatırımcıları için kısa vadede dikkatli olmayı gerektiriyor. Analistler, benzer modeli bu ay da tekrar edip etmeyeceğini sorguluyor.

Son toplantıdan sonraki günlerde Ethereum, 2.323 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yine kritik bir bölgede bulunuyor. Yeni bir düşüş dalgası gelip gelmeyeceği ise anlık fiyat hareketleriyle netleşecek.

Tarihsel olarak genellikle FOMC kararları sonrası kısa süreli düşüşler öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, fiyatın tekrar düşüp düşmeyeceği konusunda sadece geçmiş verilere bakılarak kesin tahmin yapılmasının mümkün olmadığını, faiz beklentileri, enflasyon verileri, ABD Doları gücü, ETF piyasasına girişler ve genel piyasa ruh halinin de etkili olduğunu hatırlatıyor.

Kritik Destek Seviyeleri Takipte

Mevcut durumda Ethereum için 2.220 ile 2.460 dolar aralığı önemli bir destek hattı olarak takip ediliyor. Fiyatın bu bandın üzerinde kalması, satıcıların baskısını sınırlayabilir. Ancak bu seviyenin altına inilirse, geçmiş düşüşlerdeki benzer bir tablo tekrar ortaya çıkabilir.

Özetle, Ethereum son dönemde FOMC toplantıları sonrası yaşanan keskin düşüşlerin gölgesinde işlem görmeye devam ediyor. Yeni bir hareket gelmeden önce, yatırımcıların hem teknik seviyeleri hem de Fed kaynaklı haberleri yakından izlemesi önemini koruyor.