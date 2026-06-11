Binance’te ETH açık pozisyonu 3,7 milyon ETH ile rekor kırarken Ethereum cüzdan sayısı 200 milyona yaklaştı

Ethereum türev piyasasında dikkat çeken bir hareket yaşandı. Binance üzerindeki ETH açık pozisyon miktarı yaklaşık 3,7 milyon ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Aynı dönemde zincir üstü veriler, Ethereum ağındaki bakiyesi sıfırın üzerinde olan cüzdan sayısının da 200 milyon eşiğine yaklaştığını gösterdi.

Binance’te açık pozisyon payı %44’ü aştı

Verilere göre Binance, küresel Ethereum türev piyasasındaki toplam açık pozisyonun %44’ten fazlasını elinde bulunduruyor. Bu oran, borsanın ETH vadeli işlemlerinde belirgin bir ağırlık kazandığına işaret etti. Açık pozisyondaki yükseliş, uzun süredir satış baskısının öne çıktığı bir dönemin ardından spekülatif ilginin yeniden arttığını düşündürüyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam kontrat büyüklüğünü ifade eder. Bu verinin artması, piyasaya yeni para girişi ya da kaldıraçlı ilginin yükselmesi anlamına gelebilir; ancak yön hakkında tek başına kesin sonuç vermez.

Analist Darkfost’un paylaştığı verilere göre ETH, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %67 altında işlem görüyor. Bu geri çekilme, bazı türev ve zincir üstü gözlemcilere göre varlığı aşırı satım bölgesine taşıdı. Bu nedenle bazı yatırımcılar için mevcut tablo alım sinyali olarak değerlendiriliyor.

Darkfost’un aktardığı verilere göre Binance’te ETH bazında açık pozisyon yeni zirveye ulaştı; buna karşın piyasa koşullarının artan belirsizlik nedeniyle okunmasının daha zor hale geldiği belirtiliyor.

Binance’teki haftalık ortalama Taker Buy/Sell Ratio verisi de son haftalarda 0,95’ten 1,0 seviyesine yükseldi. Bu değişim, aylar süren satıcı ağırlıklı seyrin ardından emir akışında daha dengeli bir yapının oluştuğuna işaret ediyor. Daha geniş tabloda ise ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin risk iştahı üzerinde baskı kurmayı sürdürdüğü aktarılıyor.

Gösterge Seviye Binance ETH açık pozisyonu Yaklaşık 3,7 milyon ETH Binance’in küresel payı %44’ün üzerinde Taker Buy/Sell Ratio 0,95’ten 1,0’a ETH’nin zirveden uzaklığı Yaklaşık %67

Cüzdan sayısı 200 milyon eşiğine dayandı

Santiment verilerine göre Ethereum ağındaki boş olmayan cüzdan sayısı yaklaşık 195 milyona ulaştı. Aynı veri setinde Bitcoin için bu rakam 59 milyon seviyesinde bulunuyor. Böylece Ethereum’un cüzdan sayısı, Bitcoin’in yaklaşık %230 üzerine çıkmış durumda.

Santiment, Ethereum’da yüksek olumsuz piyasa algısına rağmen boş olmayan cüzdan sayısının 200 milyona yaklaştığını ve ağ büyümesinin sürdüğünü vurguladı.

Ethereum’un 200 milyon eşiğini aşması için yaklaşık 5 milyon cüzdan daha gerekiyor. Haberde, büyümenin önemli bölümünün merkeziyetsiz finans kullanımı, staking faaliyeti ve genel zincir üstü etkileşimden kaynaklandığı belirtildi. Bu tablo, ağdaki kullanıcı hareketliliğinin yalnızca fiyat beklentisine dayanmadığını gösteriyor.

Fiyat görünümü zayıf kalırken ağ verileri güçlü seyretti

Sosyal medya ve duyarlılık göstergelerinde Ethereum’a yönelik olumsuz yaklaşımın son aylarda belirgin biçimde arttığı ifade ediliyor. Buna rağmen uzun vadeli cüzdan büyümesinde bir kırılma görülmedi. Veriler, kısa vadeli fiyat performansından bağımsız olarak yapısal benimsenmenin sürdüğüne işaret ediyor.

CoinGecko verilerine göre Ethereum fiyatı haberin yazıldığı sırada 1.651,62 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlık son 24 saatte %0,70 yükselirken son 7 günde %7,63 geriledi. Son 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 12,4 milyar dolar olarak kaydedildi.