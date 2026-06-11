XRP son 7 günde %8,91 gerilerken analistler $1,12 desteğinin kritik olduğunu belirtti

XRP, 10 Haziran 2026 itibarıyla $1,12 seviyesinde işlem görürken son 24 saatte %3,11, son 7 günde ise %8,91 değer kaybetti. CoinMarketCap verilerine göre işlem hacmi de %5,04 düşerek $1,84 milyar oldu. Piyasada odak noktası, fiyatın $1,12 çevresindeki desteği koruyup koruyamayacağına çevrildi.

Teknik görünümde kısa vadeli baskı öne çıktı

Son düşüş, XRP’nin $1,1550 üzerindeki ivmesini koruyamamasının ardından hız kazandı. Fiyat daha sonra $1,1420 seviyesinin altına indi ve $1,050 dip seviyesi ile $1,1862 tepe noktası arasında hesaplanan Fibonacci geri çekilmesinin %50 düzeyinin de altına sarktı. Varlık ayrıca 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürdü.

Saatlik grafikte aşağı yönlü bir trend çizgisi dikkat çekerken ilk direnç bölgesi $1,120 seviyesinde bulunuyor. Yukarı yönlü bir tepkinin güç kazanması halinde izlenen diğer direnç noktaları ise sırasıyla $1,1350, $1,1420 ve $1,1550 olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda $1,1650 ve $1,1840 bölgeleri de gündeme gelebilir.

XRP’de kısa vadeli yükseliş senaryosunun güç kazanabilmesi için fiyatın önce $1,12 üzerinde kalması, ardından da $1,25 ile $1,30 bandını güçlü hacimle aşması gerektiği aktarılıyor.

Analistler $1,25 ve $1,30 bölgesini izliyor

Piyasa analisti Diana, XRP’nin $1,09 civarındaki makro destekten tepki verdiğini ve şu anda $1,20 ile $1,25 arasındaki direnç alanını test ettiğini belirtti. Analiste göre fiyatın $1,30 üzerine kararlı biçimde çıkması halinde bir sonraki hedef $1,65 olabilir. Bu senaryo, mevcut düzeltme sürecinin zayıfladığına işaret edebilir.

Bir diğer piyasa analisti Ali Charts ise Tom DeMark Sequential göstergesinin XRP için alım sinyali ürettiğini paylaştı. Bu gösterge, teknik analizde olası trend yorgunluğunu ve dönüş bölgelerini izlemek için kullanılıyor.

Mini sözlük: Tom DeMark Sequential, fiyat hareketlerinde olası dönüş veya soluklanma noktalarını tespit etmeyi amaçlayan teknik analiz aracıdır. Tek başına kesin sinyal olarak görülmez; genellikle hacim ve destek direnç seviyeleriyle birlikte değerlendirilir.

Ali Charts’ın değerlendirmesine göre Tom DeMark Sequential göstergesi, XRP’de mevcut seviyelerden bir toparlanma ihtimaline işaret eden alım sinyali verdi.

Yukarı ve aşağı yönlü senaryolarda öne çıkan seviyeler

Teknik stratejist Egrag Crypto, Fibonacci çemberleri, kanallar, uzatma seviyeleri ve düşen kama formasyonunu içeren daha geniş kapsamlı bir analiz paylaştı. Değerlendirmeye göre XRP, önemli bir Fibonacci zaman aralığında sıkışma yaşıyor. Analist, düşen kama formasyonunun geçerli sayılabilmesi için fiyatın önce $1,66 ile $2,00 aralığını geri alması gerektiğini vurguladı.

Bu koşulun sağlanması halinde Egrag Crypto’nun takip ettiği yukarı yönlü seviyeler $8,48, $13,70, $18,06 ve $27,68 olarak sıralanıyor. Ancak bu hedeflerin teknik teyit olmadan geçerlilik kazanmadığı özellikle belirtiliyor. Tersi senaryoda ise $1,21, $0,90 ve $0,60 seviyeleri destek alanları olarak izleniyor.

Kısa vadeli aşağı yönlü risklerde ise $1,10 eşiği kritik kabul ediliyor. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda $1,080, $1,0650 ve $1,050 destekleri gündeme gelebilir. Satış baskısının derinleşmesi halinde $1,020 ve $1,00 seviyeleri de izlenebilir. Analistlere göre $1,25 direncinin aşılamaması, düzeltme süresini uzatabilir; $1,09 altındaki hareketlerde ise $0,90 ile $0,86 bandı yeniden tartışılabilir.