Ethereum’un Merge yükseltmesi son zamanların en popüler ve aslında kritik konularından biri. Tüm dünya Merge’e kilitlenmişken en çok ilgiyi hangi ülkeler gösteriyor? Türkiye, Ethereum Merge ilgisinde kaçıncı sırada?
Coingecko yaptığı bir araştırmada, Ethereum Merge ile ilgilenen ilk 8 ülkeyi belirledi ve yaklaşan Ethereum Merge ile ilgilenen kişiler tarafından sıkça kullanılan İngilizce arama terimlerinin küresel Google Trends verilerini inceledi. Araştırma sonucunda platformun vardığı sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:
Bunlara ek olarak Ethereum Merge ile ilgili aramalarda Türkiye 7. sırada yer alıyor, sıralama ise şu şekilde:
Coingecko COO ve kurucu ortağı Bobby Ong bulgular hakkında, “Merge beklentisi tüm zamanların en yüksek seviyesinde, çünkü etkileri tüm kripto para ekosisteminde görülecek. Bu listedeki ilk 8 sıralama, bu çalışmadaki yüksek arama puanlarını açıklayabilecek güçlü Ethereum topluluklarına sahip ülkeleri kapsıyor gibi görünüyor.” açıklamasını yapıyor.
Ong açıklamalarına, “Daha teknik bir düzeyde; Ethereum’un Proof of Work versiyonu ile madenciliğe devam etmek isteyen bir dizi madenci var ve bu da muhtemelen Merge sonrasında çok sayıda çekişmeli hard fork oluşmasına neden olacak. Bu nedenle, son iki ayda ‘Ethereum PoW’ ve ‘ETH PoW’ gibi arama terimlerinin trendinin artması şaşırtıcı değil.” sözleri ile devam ediyor.