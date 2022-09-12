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Ethereum Merge’e İlgi Büyük: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Tüm dünya Merge’e kilitlenmişken en çok ilgiyi hangi ülkeler gösteriyor? Türkiye, Ethereum Merge ilgisinde kaçıncı sırada?
13:26
12 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’un Merge yükseltmesi son zamanların en popüler ve aslında kritik konularından biri. Tüm dünya Merge’e kilitlenmişken en çok ilgiyi hangi ülkeler gösteriyor? Türkiye, Ethereum Merge ilgisinde kaçıncı sırada?

Ethereum Merge’e En Çok İlgi Gösteren 9 Ülke

Coingecko yaptığı bir araştırmada, Ethereum Merge ile ilgilenen ilk 8 ülkeyi belirledi ve   yaklaşan Ethereum Merge ile ilgilenen kişiler tarafından sıkça kullanılan İngilizce arama terimlerinin küresel Google Trends verilerini inceledi. Araştırma sonucunda platformun vardığı sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:

  • Singapur, Ethereum Merge ile en çok ilgilenen ülke olarak listenin başında geliyor ve toplam 377 arama puanıyla listedeki diğerlerinden önemli ölçüde daha fazla puana sahip.
  • İsviçre ve Kanada, 286 ile aynı toplam arama puanıyla ikinci sırada yer alıyor.
  • Dünya çapında ‘Ethereum Merge’ ve ‘ETH Merge’ aramaları, toplam arama puanının %16’sını oluşturuyor ve bu aramalara Singapur ve İsviçre hakim.
  • Bu ilk 8 ülke arasında, ‘Proof of Work‘ ile ilgili aramalar, ‘Proof of Stake‘ ile ilgili aramalardan %169 daha fazla ve ‘Ethereum’ ve ‘ETH’ aramaları, ‘Ethereum Classic’ ve ‘ETH Classic’ten %40 daha fazla.

Bunlara ek olarak Ethereum Merge ile ilgili aramalarda Türkiye 7. sırada yer alıyor, sıralama ise şu şekilde:

“Ethereum Merge Büyük Bir Olay”

Coingecko COO ve kurucu ortağı Bobby Ong bulgular hakkında, “Merge beklentisi tüm zamanların en yüksek seviyesinde, çünkü etkileri tüm kripto para ekosisteminde görülecek. Bu listedeki ilk 8 sıralama, bu çalışmadaki yüksek arama puanlarını açıklayabilecek güçlü Ethereum topluluklarına sahip ülkeleri kapsıyor gibi görünüyor.” açıklamasını yapıyor.

Ong açıklamalarına, “Daha teknik bir düzeyde; Ethereum’un Proof of Work versiyonu ile madenciliğe devam etmek isteyen bir dizi madenci var ve bu da muhtemelen Merge sonrasında çok sayıda çekişmeli hard fork oluşmasına neden olacak. Bu nedenle, son iki ayda ‘Ethereum PoW’ ve ‘ETH PoW’ gibi arama terimlerinin trendinin artması şaşırtıcı değil.” sözleri ile devam ediyor.

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