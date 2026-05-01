SBI Holdings Bitbank’ın çoğunluk hissesini almak için görüşmelere başladı

Japon finans devi SBI Holdings, ülkedeki önemli kripto para borsalarından Bitbank’ın çoğunluk hissesini satın almak için resmi görüşmelere başladı. Bitbank, Japonya’da düzenlenmiş platformlar arasında önde gelen bir dijital varlık borsası olarak öne çıkıyor. SBI Holdings ise sadece kripto paralarla değil; menkul kıymet, bankacılık ve fintech alanlarında da çok sayıda faaliyeti olan, ülkenin en büyük finans şirketlerinden biri olarak biliniyor.

Kapsamlı birleşme hamlesi

SBI Holdings’in Bitbank ile yaptığı bu görüşmeler; şirketin Bitpoint Japan borsasını 2026 Nisan ayında iştiraki SBI VC Trade aracılığıyla bünyesine katmasının hemen ardından geldi. Böylece SBI’nın, Japonya’nın dijital varlık sektöründe hızla konsolidasyon sağlayarak pazar hakimiyetini artırma isteği gözler önüne seriliyor.

Yerel medya kuruluşu CoinPost’a göre, Bitbank anlaşmasının henüz başında bulunuluyor. Şu anda kapsamlı incelemeler ve şirket içi onay süreçleri yürütülmekte. Satın alımın tam yapısı ve gerçekleşme takvimi ise henüz kesinleşmedi.

Peş peşe gelen bu işlemler, SBI’nın ülkedeki kripto piyasasında daha entegre ve uçtan uca bir ekosistem kurma hedefini ön plana çıkarıyor. Grup, geleneksel finans ile dijital varlık işlemlerini aynı çatı altında toplamaya çalışıyor.

Ripple ile büyüyen iş ortaklığı

SBI Holdings’in dijital finans alanındaki stratejisinde Ripple ile kurduğu derin iş birliği de büyük önem taşıyor. Ripple, küresel ödeme altyapılarında blokzincir tabanlı çözümler geliştiren, sektörün en köklü teknoloji şirketlerinden biri. SBI, Ripple Labs’ın dış yatırımcıları arasında yüzde 9’luk payıyla en yüksek orana sahip finans kuruluşlarından biri konumunda.

SBI ve Ripple arasındaki bu güçlü iş ortaklığı; yatırım, teknoloji geliştirme ve gerçek dünyadaki finansal altyapı başlıkları altında zamanla daha da ilerliyor.

İki şirket, 2016 yılında başlattıkları SBI Ripple Asia adlı ortak girişimle Asya’da Ripple’ın sınır ötesi ödeme teknolojisinin yaygınlaştırılması için çalışıyor. Bu girişimler özellikle Japonya, Güney Kore, Çin ve Güneydoğu Asya piyasalarında bankaların ve finans kuruluşlarının ödeme altyapılarını daha verimli hale getirmeye odaklanıyor.

Son dönemde SBI Ripple Asia, XRP Ledger altyapısında token ihracı için bir platform kurdu. Bu adım, dijital varlık transferlerinin daha sorunsuz gerçekleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca şirket, Güney Kore merkezli blokzincir altyapı sağlayıcısı DSRV ile iş birliği yaparak Japonya ile Kore arasındaki ödeme koridorlarını geliştirme çalışmalarına da hız verdi.

Yayılmacı stratejinin etkileri

SBI Holdings, geçtiğimiz aylarda Ripple ile Japonya’da sabit fiyatlı dijital paraların kullanımını kolaylaştıracak yeni bir mutabakat zaptına imza attı. Bu mutabakatın, yerel regülasyonlara uygun şekilde stabilcoin benimsenmesini hızlandırması bekleniyor.

Atılan bu adımlar, SBI’nın geleneksel bankacılık, dijital varlık işlemleri ve blokzincir tabanlı ödeme sistemlerini Asya piyasasında buluşturma kararlılığını gösteriyor. Şirketin, yeni satın alımları ve Ripple ile artan iş birliğiyle, bölgedeki yeni finansal düzenin oluşumunda merkezi bir rol üstlenmeye hazırlandığı açıkça görülüyor.