Bitcoin nisanda %12 yükseldi S&P 500 rekor kırdı enflasyon tedirginliği sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin nisanda yüzde 12 değerlendi S&P 500 rekor kırdı.
  • 🟢 Teknoloji hisselerindeki yükseliş hem Nasdaq hem $BTC yatırımcısına güçlü getiri sağladı.
  • 📈 ABD'de enflasyon son üç yılın zirvesine çıktı PCE oranı yüzde 3,5'e ulaştı.
  • 🚩 Ama asıl kritik nokta Bitcoin’de kalıcı yükseliş için 21 haftalık EMA üstünde haftalık kapanışın halen sağlanamamış olması.
Kripto para piyasalarında nisan ayı hareketli geçti. Bitcoin, özellikle ABD borsalarında güçlü teknoloji şirketi bilançolarının ardından yaşanan hızlı yükselişe paralel olarak aylık bazda yaklaşık yüzde 12’lik bir değer artışı kaydetti. Buna karşın ABD’de açıklanan son enflasyon verileri yatırımcılarda yeni bir temkinlilik yarattı.

İçindekiler
1 ABD endekslerinde tarihi zirveler
2 Enflasyon endişesi ve Bitcoin’in seyri
3 Risk iştahı güçlü ama belirsizlik sürüyor

ABD endekslerinde tarihi zirveler

ABD’nin önde gelen endeksi S&P 500, Google ve Apple gibi teknoloji devlerinin beklenenden daha iyi finansal sonuçlar açıklamasıyla 7.220 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gün sonunda ise endeks yaklaşık on puan aşağıda kapandı. Yatırım analisti Charlie Bilello, endeksin yıllar içinde kaydettiği büyümenin altını çizerken, bir sene önce 5.600 puanda bulunan S&P 500’ün beş yıl önce 4.200, on yıl önce ise yalnızca 2.100 puanda olduğuna dikkat çekti.

Piyasalarda yükseliş havası teknoloji alanındaki güçlü bilanço açıklamalarının etkisiyle güçlenirken, S&P 500 Mart ayı sonundan bu yana toplamda 8 trilyon doları aşan bir piyasa değeri ekledi.

Enflasyon endişesi ve Bitcoin’in seyri

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu mart ayında yüzde 3,5 olarak ölçüldü. Bu oran, Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. PCE, ABD Merkez Bankası’nın para politikalarında öncelikli olarak dikkate aldığı enflasyon göstergesi olmasıyla öne çıkıyor.

Buna rağmen hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında risk iştahı yüksek seyretti. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, nisan ayını 77.500 dolara doğru hareket ederek tamamladı ve yıl başından bu yana en güçlü aylık performanslardan birine imza attı.

Buna karşın, Bitcoin fiyatı kritik destek seviyelerini tam anlamıyla geride bırakamadı. CoinGlass’ın aylık kapanış verilerine göre, yüzde 11,9’luk artışa rağmen, fiyat 21 haftalık üssel hareketli ortalamanın (EMA) üzerinde haftalık kapanışla istikrarını henüz sağlayamadı. Bu teknik gösterge, geçtiğimiz ekim ayından bu yana yalnızca bir defa kalıcı olarak aşıldı.

Bitcoin’deki geri çekilmenin sürdüğünü belirten piyasa analizcisi Rekt Capital, “Özellikle hafta kapanışına kadar EMA üzerinde pozisyon alınamazsa, bu durum güçlü bir reddedilme olarak değerlendirilebilir” yorumunu yaptı. Uzman, fiyatın 60 bin dolarların ortasına denk gelen bölgeye teknik olarak geri çekilmesinin tam anlamıyla yukarı yönlü kırılımı teyit edeceğini de vurguladı.

Risk iştahı güçlü ama belirsizlik sürüyor

Nisan ayındaki yükselişe rağmen, henüz kalıcı bir boğa piyasası onayı için bazı teknik göstergeler bekleniyor. Özellikle makro ekonomik verilerdeki dalgalanmalar ve enflasyonun yüksek seyretmesi, piyasaların temkinli olmasına neden oluyor.

Martta patlak veren İran gerilimi sonrasında ABD’de enflasyonun son üç yılın zirvesine çıkması, ileriki dönemlerde açıklanacak veriler için beklentilerin yükselmesine yol açtı. Bu ortamda Bitcoin, nisanı güçlü getirilerle tamamlasa da teknik olarak kritik sınırları aşma konusunda zorlanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
