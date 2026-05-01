BITCOIN (BTC)

Bitcoin 24 saatte yüzde 1,7 yükseldi 77.500 dolara dayandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin 77.500 dolar sınırına yaklaştı yüzde 1,7 yükseldi.
  • 📈 Yüksek hacim ve put opsiyonlarındaki artış yatırımcılarda temkinli beklentiye işaret etti.
  • 🕵️ Borsalara 770 milyon dolarlık $BTC aktarıldı satış baskısı yeniden gündemde.
  • ⚡ Kritik seviyeler izleniyor ama asıl risk iştahı piyasadaki genel dalgalanmaya bağlı.
Bitcoin, Avrupa sabah saatlerinde yüzde 1,2’lik artışla 77.500 dolara yaklaştı. Son 24 saatte yaşanan bu yükseliş, toplamda yüzde 1,7’lik bir kazanca işaret ediyor. Geniş dijital varlık piyasasını izleyen CoinDesk 20 Endeksi’nde de yaklaşık yüzde 0,95 oranında yukarı yönlü hareket gözlendi.

Spot ve türev piyasalarda hareketlilik
Satış baskısı yeniden mi artıyor?
Fiyatı neler etkiliyor?

Spot ve türev piyasalarda hareketlilik

Bitcoin’deki yükseliş, ortalamanın üstünde bir işlem hacmiyle desteklendi. CoinDesk Research’ün teknik analiz modeline göre, 24 saatlik Bitcoin işlem hacmi, haftalık ortalamasının yüzde 15 üzerinde gerçekleşti. Bu durum, alıcı ve satıcıların piyasada aktif şekilde yer aldığını gösteriyor.

Türev piyasalar ise daha temkinli bir tablo çizdi. 26 Haziran vadeli 76.000 dolarlık put opsiyonunun açık pozisyonları yüzde 22,5 arttı. Bu artış, fiyatların bulunduğu seviyede aşağı yönlü risklere karşı kurumsal yatırımcıların önlem almak istediğine işaret ediyor. Birçok büyük oyuncunun kar alımı yaptığı ya da olası düşüşlere karşı pozisyon aldığı belirtiliyor.

Satış baskısı yeniden mi artıyor?

Analist Ali Martinez’in Santiment verilerine dayandırdığı X paylaşımında, son bir haftada borsalara 770 milyon dolar değerinde Bitcoin aktarıldığı belirtildi.

Martinez, bu tür girişlerin genelde satış öncesi bir hazırlık olarak değerlendirildiğini ve piyasa üzerinde yeni bir satış baskısı oluşabileceğini belirtti.

Fiyatı neler etkiliyor?

Bitcoin ile CoinDesk 20 Endeksi arasındaki sıkı bağlantı dikkat çekti. Son 24 saatte fiyat hareketlerinde yalnızca yüzde 0,15’lik bir sapma izlendi. Analistler, bu yakın ilişkiye dayanarak, kripto paraya özgü bir katalizörden ziyade genel piyasa dinamiklerinin Bitcoin fiyatını şekillendirdiğini vurguladı. CD20 Endeksi, kripto piyasasının büyük kısmını temsil ettiği için, Bitcoin’in de global risk iştahındaki değişimlere paralel hareket ettiği anlaşılıyor.

Öte yandan, teknik açıdan 76.200 ve 77.000 dolar seviyeleri kritik eşik olarak öne çıkıyor. Piyasa, bir yandan fiyatlardaki olumlu eğilimle yukarıyı test ederken, diğer yandan türev ürünlerde artan koruma eğilimi dengeleniyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in fiyatı 77.500 dolar seviyesini test etti. Hem spot piyasada hem de türev ürünlerde son günlerde görülen hareketlilik, yatırımcıların kısa vadeli seyri dikkatle izlediğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin kritik direnç bölgesinde 77.279 dolar seviyesini test ediyor

Btc nisanı yüzde 11,87 artışla kapattı mayıs 76.960 dolar seviyesiyle başladı

Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji payı %52’ye ulaştı

Bitcoin nisan rallisinde vadeli işlemler ön planda spot talepten zayıf sinyal

Strategy’nin STRC’de %11,5 temettü oranı üçüncü ayda da devam etti

Bitcoin 77.400 dolara dayandı, 80.000 dolar yolunda direnç büyüyor

BTC 80.000 dolar direncini aşamadı işlem hacimleri Eylül 2023 seviyesine indi

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bitcoin kritik direnç bölgesinde 77.279 dolar seviyesini test ediyor
Veriler FTX çöküşündeki seviyeye ulaştı Ethereum (ETH)’da neler oluyor?
Btc nisanı yüzde 11,87 artışla kapattı mayıs 76.960 dolar seviyesiyle başladı
Bithumb’un faaliyet kısıtlaması mahkeme kararıyla kaldırıldı 24,6 milyon dolarlık para cezası ise belirsizliğini koruyor
Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji payı %52’ye ulaştı
