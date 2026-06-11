Cardano, önceki döngü destek bölgesine gerileyerek $0,16 seviyesinde tutunmaya çalıştı

Cardano fiyatı, son düşüşlerin ardından kritik bir teknik bölgede işlem görüyor. ADA, haber metninde aktarılan seviyelere göre $0,16 çevresinde seyrederken, analistler bu alanın geçmiş piyasa döngülerinde de destek olarak çalıştığına dikkat çekiyor. Buna karşın mevcut görünümde net bir toparlanma teyidi henüz oluşmuş değil.

Öne çıkan teknik seviyeler

Piyasada kısa vadeli zayıflıktan çok, bu zayıflığın hangi seviyede yaşandığı öne çıkıyor. ADA’nın $0,16 civarında bulunması, uzun süredir izlenen tarihsel destek bandını yeniden gündeme taşıdı. Uzun bir geri çekilmenin ardından fiyatın böyle bir bölgeye gelmesi, bazı yatırımcılar açısından panik satışından yatay taban arayışına geçiş ihtimalini güçlendirebilir.

İlk toparlanma işareti için $0,20 seviyesi öne çıkıyor. Bu eşik geri alınmadıkça yükseliş senaryosunun güç kazandığını söylemek zor. Aşağı yönlü baskının sürmesi halinde ise $0,12 seviyesi ile daha derinde $0,08 ila $0,10 aralığı izleniyor.

Gösterge Seviye Ana destek $0,15 ila $0,16 İlk toparlanma eşiği $0,20 ila $0,21 Üst direnç bölgesi $0,30 ila $0,36 Alt destekler $0,12 ve $0,08 ila $0,10

Analistlerin paylaştığı grafikler, ADA’nın önceki döngülerde alım tepkisi üreten tarihsel destek alanına geri döndüğünü, ancak kalıcı bir dönüş için daha yüksek seviyelerin yeniden kazanılması gerektiğini ortaya koydu.

Zincir üstü veriler dikkat çekti

Zincir üstü tarafta da farklı bir tablo oluşmaya başladı. Santiment verilerini paylaşan piyasa yorumcularına göre, uzun süredir hareketsiz kalan Cardano cüzdanlarında yeniden hareket görülüyor. 9 Haziran’da ADA age consumed göstergesinde nisan ayından bu yana en güçlü sıçramalardan biri kaydedildi.

Mini sözlük: Age consumed, uzun süre taşınmamış coinlerin bir anda hareket etmesini ölçen zincir üstü bir göstergedir. Bu veri, bazı dönemlerde dağıtım baskısına işaret ederken bazı dönemlerde de satış dalgasının son evresine yaklaşıldığını gösterebilir.

Bu tür hareketler tek başına yön değişimini garanti etmese de, eski arzın yeniden aktif hale gelmesi dikkatle izleniyor. Fiyatın aynı anda güçlü destek bölgesinde bulunması, teknik tablo ile zincir üstü verilerin aynı noktada kesişmesine neden oldu.

Toparlanma için hangi seviyeler izleniyor

Bazı analizlerde ADA’nın 2018 ile 2020 dönemindeki dip yapısına benzer biçimde derin bir birikim alanında bulunduğu değerlendirildi. Buna göre $0,14 ila $0,28 aralığı önceki döngüde önemli bir bölgeydi ve fiyat şimdi yeniden bu alanın alt kısmına yakın seyrediyor. Haberde, döngü zirvesine kıyasla yaklaşık %95’lik geri çekilmeden söz ediliyor.

Daha yukarıda $0,32 ila $0,36 bandı ile devamında $0,30 ila $0,35 aralığı güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Buna karşılık $0,15 ila $0,16 desteğinin kaybedilmesi halinde düşüş baskısının $0,10 ila $0,09 bandına doğru derinleşebileceği aktarılıyor.

Mevcut görünümde en kritik eşik $0,16 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu bölge korunursa dip oluşturma tezi masada kalabilir, ancak kırılması durumunda piyasanın daha aşağıdaki birikim alanlarına odaklanması beklenebilir.

Öte yandan haftalık RSI göstergesinin Cardano tarihinde görülen en düşük bölgelerden birine indiği belirtildi. Aşırı satım görünümü anlık bir dönüş anlamına gelmese de, aşağı yönlü ivmenin zorlandığını gösterebilir. Analistler bu nedenle, özellikle $0,20 üzerindeki kapanışların kısa vadede ilk güç sinyali sayılabileceğini değerlendiriyor.