Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Cardano kurucusu Hoskinson’dan CLARITY Act çıkışı kripto düzenlemelerine yeni tartışma

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Cardano kurucusu Charles Hoskinson, CLARITY Act’ın büyük projelere avantaj sağlayabileceğini belirtti.
  • ABD’de tartışılan yeni yasa, XRP ve $ADA gibi kripto paraların menkul kıymet sayılma ihtimalini gündeme taşıdı.
  • Hoskinson, yasal düzenlemelerde lobiciliğin sadece sektör için değil, bazı oyuncuların çıkarı için de öne çıkabileceğini aktardı.
  • 📢 En kritik nokta: Geçici görülen yasalar, kripto sektöründe kalıcı güç dengeleri oluşturma riski taşıyor.
COINTURK
Kripto para dünyasında regülasyon tartışmaları yeniden alevlendi. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, verdiği güncel bir röportajda hem ABD’de gündemde olan CLARITY Act yasa tasarısını hem de sektörde öne çıkan isimlerin tutumlarını eleştirdi. Hoskinson’ın bu çıkışının, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a dolaylı bir yanıt olduğu yorumları yapıldı.

İçindekiler
CLARITY Act tartışması: Kimin yararına?

Charles Hoskinson, kısa süre önce Crypto.com’a verdiği demeçte sektörün büyük oyuncuları lehine yapılan düzenlemeleri sorguladı. Ona göre, CLARITY Act gibi yasa girişimleri ilk bakışta sektöre netlik kazandıracak gibi görünse de, uygulamaya geçince rekabeti azaltabilir ve mevcut büyük projeler dışındaki girişimleri zora sokabilir. Cardano ekosistemini yöneten Hoskinson, Ethereum, XRP ve ADA gibi varlıkların yeni yasa kapsamında menkul kıymet olarak sınıflandırılması olasılığının gözden kaçırıldığına dikkat çekti.

Kripto paraların bugünkü konuma gelişinde, regülasyonların henüz kesinleşmemiş olmasının ve gri alanların önemli rol oynadığını söyleyen Hoskinson, kural koyucuların sektöre erken giriş yapan projelere avantaj sağlamış olduğunu belirtti. Bu durumun sonraki dönemde yükselmeye çalışan yeni projeler için işleri zorlaştırabileceği vurgulandı.

Hoskinson, “Sürekli kendimiz için savunma yaparsak… bu mükemmel bir yasa değil, ama geçirelim diyebiliriz. Bazı insanların yaptığı gibi” ifadeleriyle sektörde önde gelen isimlerin stratejik çıkar gözettiği izlenimini paylaştı.

CLARITY Act kalıcı etki yaratır mı?

Cardano kurucusu, yasaların aceleyle çıkarılması durumunda geriye dönüşünün neredeyse imkansızlaşacağının altını çizdi. Yasa bir kez geçerse, kuralların katılaşmasının özellikle yeni geliştirilen projelerin önünün tıkanmasına yol açabileceğini savundu. Hoskinson, “Bu yasayı geçirirseniz, geri dönüp değiştirme şansınız kalmayacak. Katı kurallar ileride yeni girişimlerin önünü kapatabilir” sözleriyle bu tehlikeye dikkat çekti.

Aynı zamanda, sektördeki lobi faaliyetlerinin yalnızca genel ilerlemeyi değil, belirli oyuncuların kendi pozisyonlarını güçlendirmeyi hedeflediğini de ileri sürdü.

Ripple ve XRP’ye eleştiriler

Charles Hoskinson, son dönemde Ripple yöneticileri ve XRP topluluğuna yönelik eleştirel açıklamalarıyla biliniyor. Daha önce XRP sahiplerinin Ripple’ın geniş varlıkları üzerinde yasal hak iddia edemediğine değinmiş ve XRP arzının büyük kısmının şirketin elinde bulundurulmasının merkeziyet riski oluşturduğunu belirtmişti.

Öte yandan, XRP’nin merkeziyetsiz finans alanında henüz tam potansiyeline ulaşmadığını da vurguladı ve bu varlığı bir “uyanmakta olan dev” olarak tanımladı.

Yasa yapıcıların aldığı kararların, kripto sektörünün geleceğini kimin şekillendireceği üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği, öne çıkan başlıca riskler arasında yer aldı.

Bu tartışmalar, CLARITY Act’ın ve benzer düzenlemelerin kripto endüstrisinde dengeyi nasıl etkileyebileceği sorusunu gündeme getiriyor. Politik kararların, sektörün bir kısmını güçlendirirken yeni oyuncuların şansını azaltabileceği endişesi önümüzdeki dönemde daha çok tartışılacak gibi görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Kripto para yatırımcılarının gündeminde neler var? 30 Nisan yorumları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto para yatırımcılarının gündeminde neler var? 30 Nisan yorumları
Kripto Para
Hangi Borsada Ne Kadar Paran Var? Tek Tıkla Gör
BITCOIN Haberleri
Lutnick’in Tether bağlantılı aile vakfına verilen krediyle ilgili Senato’dan soruşturma talebi
Kripto Para Hukuku Tether (USDT)
SOL, XRP Coin ve DOGE Mayıs Tahminleri
DOGECOIN (DOGE) RIPPLE (XRP)
Bitcoin 76.000 doların üstüne çıktı, kısa vadede düşüş beklentisi sürüyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?