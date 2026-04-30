Cardano kurucusu Hoskinson’dan CLARITY Act çıkışı kripto düzenlemelerine yeni tartışma

Kripto para dünyasında regülasyon tartışmaları yeniden alevlendi. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, verdiği güncel bir röportajda hem ABD’de gündemde olan CLARITY Act yasa tasarısını hem de sektörde öne çıkan isimlerin tutumlarını eleştirdi. Hoskinson’ın bu çıkışının, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a dolaylı bir yanıt olduğu yorumları yapıldı.

CLARITY Act tartışması: Kimin yararına?

Charles Hoskinson, kısa süre önce Crypto.com’a verdiği demeçte sektörün büyük oyuncuları lehine yapılan düzenlemeleri sorguladı. Ona göre, CLARITY Act gibi yasa girişimleri ilk bakışta sektöre netlik kazandıracak gibi görünse de, uygulamaya geçince rekabeti azaltabilir ve mevcut büyük projeler dışındaki girişimleri zora sokabilir. Cardano ekosistemini yöneten Hoskinson, Ethereum, XRP ve ADA gibi varlıkların yeni yasa kapsamında menkul kıymet olarak sınıflandırılması olasılığının gözden kaçırıldığına dikkat çekti.

Kripto paraların bugünkü konuma gelişinde, regülasyonların henüz kesinleşmemiş olmasının ve gri alanların önemli rol oynadığını söyleyen Hoskinson, kural koyucuların sektöre erken giriş yapan projelere avantaj sağlamış olduğunu belirtti. Bu durumun sonraki dönemde yükselmeye çalışan yeni projeler için işleri zorlaştırabileceği vurgulandı.

Hoskinson, “Sürekli kendimiz için savunma yaparsak… bu mükemmel bir yasa değil, ama geçirelim diyebiliriz. Bazı insanların yaptığı gibi” ifadeleriyle sektörde önde gelen isimlerin stratejik çıkar gözettiği izlenimini paylaştı.

CLARITY Act kalıcı etki yaratır mı?

Cardano kurucusu, yasaların aceleyle çıkarılması durumunda geriye dönüşünün neredeyse imkansızlaşacağının altını çizdi. Yasa bir kez geçerse, kuralların katılaşmasının özellikle yeni geliştirilen projelerin önünün tıkanmasına yol açabileceğini savundu. Hoskinson, “Bu yasayı geçirirseniz, geri dönüp değiştirme şansınız kalmayacak. Katı kurallar ileride yeni girişimlerin önünü kapatabilir” sözleriyle bu tehlikeye dikkat çekti.

Aynı zamanda, sektördeki lobi faaliyetlerinin yalnızca genel ilerlemeyi değil, belirli oyuncuların kendi pozisyonlarını güçlendirmeyi hedeflediğini de ileri sürdü.

Ripple ve XRP’ye eleştiriler

Charles Hoskinson, son dönemde Ripple yöneticileri ve XRP topluluğuna yönelik eleştirel açıklamalarıyla biliniyor. Daha önce XRP sahiplerinin Ripple’ın geniş varlıkları üzerinde yasal hak iddia edemediğine değinmiş ve XRP arzının büyük kısmının şirketin elinde bulundurulmasının merkeziyet riski oluşturduğunu belirtmişti.

Öte yandan, XRP’nin merkeziyetsiz finans alanında henüz tam potansiyeline ulaşmadığını da vurguladı ve bu varlığı bir “uyanmakta olan dev” olarak tanımladı.

Yasa yapıcıların aldığı kararların, kripto sektörünün geleceğini kimin şekillendireceği üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği, öne çıkan başlıca riskler arasında yer aldı.

Bu tartışmalar, CLARITY Act’ın ve benzer düzenlemelerin kripto endüstrisinde dengeyi nasıl etkileyebileceği sorusunu gündeme getiriyor. Politik kararların, sektörün bir kısmını güçlendirirken yeni oyuncuların şansını azaltabileceği endişesi önümüzdeki dönemde daha çok tartışılacak gibi görünüyor.