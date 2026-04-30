Kripto para yatırımcılarının gündeminde neler var? 30 Nisan yorumları

Borsa yeni ATH seviyesine ulaştı ve ABD teknoloji devlerinin kazanç raporlar beklendiği gibi iştahı artırdı. Ancak PCE yükseliyor ve faiz indirim hayalleri eğer Warsh verilere bağlı kalırsa suya düşmüş durumda. Peki kripto para yatırımcılarının bugün gündeminde neler var?

Kripto para gündemi

Santiment verilerine göre sosyal medyadaki en çok tartışılan konu Fed faiz kararı. Powell’ın dünkü açıklamaları ve Kevin Warsh’ın Senato komitesinden onayını gördük. Artık 15 Mayıs itibariyle Warsh’ın koltuğa oturacağı kesinleşti. Fed dün faizleri sabit tutarken geçen hafta Warsh QE olmadan indirim olabileceğinden bahsetmişti. Mayıs Fed toplantısı son zamanların en önemli toplantısı olacak.

MegaETH’in token lansmanı son 24 saatte ses getiren diğer bir konuydu. Listelemeler ve spot/perp hacimleri, büyük borsaların duyuruları yatırımcıların gündemini meşgul etti. Pumpfun’ın kullanıcı aktifliğini yeniden artırmak için ücretlerin bir kısmını doğrudan hayır kurumlarına göndereceğini açıkladığını gördük. Bu hamle token yakımıyla birlikte PUMP için ilginin artmasını sağladı.

Büyük platformlar ve bankalar stablecoin’leri gerçek ödemelere entegre ediyor. Meta, Stripe aracılığıyla Solana ve Polygon üzerinden seçili kullanıcılara USDC cinsinden ödeme yapmaya başladı. Visa ve Shinhan Card USDC altyapısını test ediyor.

Listenin sonunda SPC var. Rugpull iddiaları gündemde, ICO’da milyonlarca dolar toplayan ekip sosyal medyada büyük hesaplarla anlaşmalar yapıp iyi bir reklam stratejisi izledi. Ancak TGE sonrası %90 düşen fiyat eski rugpull vakalarını hatırlattı.

Bitcoin son durum

ABD borsaları yapay zeka coşkusuyla kutlama yapıyor, altın ve gümüş zaten tarihinin en büyük rallisini yaşayalı birkaç ay oldu ancak her koşulda kripto para yatırımcılarının morali hep bozuk. İran konusunda gelen çelişkili açıklamalar, artan enflasyonun uzun vadeli faiz rotasına olası etkileri derken Bitcoin 80 bin doların altına saplanıp kaldı.

Üstelik yılın ikinci yarısında da ABD ara seçimleri nedeniyle belirsizliğin, tedirginliğin hakim kaldığını göreceğiz. Trump gidici ve muhtemelen ara seçimlerde meclis çoğunlukları kaybedip zor durumda kalırken bundan yine en fazla kripto paraların etkilendiğini görmek şaşırtıcı olmayacak.

BTC için kısa vadede 75.600 dolar üstü kapanışlar 80 bin dolar testi için yeterli. Ancak desteğin kaybıyla 70.700 ve 65.600 dolar aralığına dönülebilir.