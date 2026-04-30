Kayıt Banner
Kripto Para

Kripto para yatırımcılarının gündeminde neler var? 30 Nisan yorumları

Bilmeniz Gerekenler

  • MegaETH'in token lansmanı son zamanların en fazla ses getiren olaylarındandı.
  • ICO’da milyonlarca dolar toplayan SPC ekibi sosyal medyada büyük hesaplarla anlaşmalar yapıp iyi bir reklam stratejisi izledi. Ancak token fiyatı TGE sonrası %90 düştü.
  • BTC için kısa vadede 75.600 dolar üstü kapanışlar 80 bin dolar testi için yeterli. Ancak desteğin kaybıyla 70.700 ve 65.600 dolar aralığına dönülebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Borsa yeni ATH seviyesine ulaştı ve ABD teknoloji devlerinin kazanç raporlar beklendiği gibi iştahı artırdı. Ancak PCE yükseliyor ve faiz indirim hayalleri eğer Warsh verilere bağlı kalırsa suya düşmüş durumda. Peki kripto para yatırımcılarının bugün gündeminde neler var?

İçindekiler
1 Kripto para gündemi
2 Bitcoin son durum

Kripto para gündemi

Santiment verilerine göre sosyal medyadaki en çok tartışılan konu Fed faiz kararı. Powell’ın dünkü açıklamaları ve Kevin Warsh’ın Senato komitesinden onayını gördük. Artık 15 Mayıs itibariyle Warsh’ın koltuğa oturacağı kesinleşti. Fed dün faizleri sabit tutarken geçen hafta Warsh QE olmadan indirim olabileceğinden bahsetmişti. Mayıs Fed toplantısı son zamanların en önemli toplantısı olacak.

MegaETH’in token lansmanı son 24 saatte ses getiren diğer bir konuydu. Listelemeler ve spot/perp hacimleri, büyük borsaların duyuruları yatırımcıların gündemini meşgul etti. Pumpfun’ın kullanıcı aktifliğini yeniden artırmak için ücretlerin bir kısmını doğrudan hayır kurumlarına göndereceğini açıkladığını gördük. Bu hamle token yakımıyla birlikte PUMP için ilginin artmasını sağladı.

Büyük platformlar ve bankalar stablecoin’leri gerçek ödemelere entegre ediyor. Meta, Stripe aracılığıyla Solana ve Polygon üzerinden seçili kullanıcılara USDC cinsinden ödeme yapmaya başladı. Visa ve Shinhan Card USDC altyapısını test ediyor.

Listenin sonunda SPC var. Rugpull iddiaları gündemde, ICO’da milyonlarca dolar toplayan ekip sosyal medyada büyük hesaplarla anlaşmalar yapıp iyi bir reklam stratejisi izledi. Ancak TGE sonrası %90 düşen fiyat eski rugpull vakalarını hatırlattı.

Bitcoin son durum

ABD borsaları yapay zeka coşkusuyla kutlama yapıyor, altın ve gümüş zaten tarihinin en büyük rallisini yaşayalı birkaç ay oldu ancak her koşulda kripto para yatırımcılarının morali hep bozuk. İran konusunda gelen çelişkili açıklamalar, artan enflasyonun uzun vadeli faiz rotasına olası etkileri derken Bitcoin 80 bin doların altına saplanıp kaldı.

Üstelik yılın ikinci yarısında da ABD ara seçimleri nedeniyle belirsizliğin, tedirginliğin hakim kaldığını göreceğiz. Trump gidici ve muhtemelen ara seçimlerde meclis çoğunlukları kaybedip zor durumda kalırken bundan yine en fazla kripto paraların etkilendiğini görmek şaşırtıcı olmayacak.

BTC için kısa vadede 75.600 dolar üstü kapanışlar 80 bin dolar testi için yeterli. Ancak desteğin kaybıyla 70.700 ve 65.600 dolar aralığına dönülebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Hangi Borsada Ne Kadar Paran Var? Tek Tıkla Gör
Bir Sonraki Yazı Cardano kurucusu Hoskinson’dan CLARITY Act çıkışı kripto düzenlemelerine yeni tartışma
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano (ADA)
BITCOIN Haberleri
Kripto Para Hukuku Tether (USDT)
DOGECOIN (DOGE) RIPPLE (XRP)
BITCOIN (BTC)
Lost your password?