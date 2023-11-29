Polygon (MATIC)

Gizil Veriler Geldi! Popüler Altcoin Şaha Kalkmaya Hazır

Özet

  • Popüler altcoin MATIC önemli bir artışın arifesinde olabilir.
  • Altcoin’de bir birikim aşaması dikkat çekti.
  • Düşüşün ardından geri dönüşe dair işaretler var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Altcoin Polygon (MATIC) piyasası son zamanlarda yatırımcılar için bir bulmaca haline geldi ve yakın bir fiyat artışına işaret edebilecek ilgi çekici işaretler sergiledi. Kripto para MATIC’in fiyat performansı nispeten nötr olsa da, gizli veriler son iki hafta boyunca sessiz bir birikim aşamasına işaret ediyor. Bu durum genellikle önemli fiyat hareketleriyle ilişkilendirilen bir model. Herkesin aklındaki soru, MATIC’in patlayıcı bir hareket için hazırlanıp hazırlanmadığı şeklinde.

İçerikler
Altcoin MATIC Grafiğinin Şifresi: Yapım Aşamasında Bir Geri DönüşHacim Dinamikleri: Gelecek Trendler İçin Bir İpucuÖnemli Atılımlar: Yüksek Hacim ve Düşük Hacim Konsolidasyonu

Altcoin MATIC Grafiğinin Şifresi: Yapım Aşamasında Bir Geri Dönüş

Altcoin MATIC’in fiyat grafiğine daha yakından bakıldığında, beklenmedik ve kritik bir yüzde 21’lik düşüşün ardından kayda değer bir tersine dönüş olduğu görülüyor. Piyasanın bu düşüşe verdiği tepki, altcoin‘in potansiyel yörüngesini anlamanın anahtarını elinde tutuyor.

Böylesine önemli bir düşüşün ardından, zeki yatırımcılar bunu olası bir yukarı yönlü ivmenin erken bir göstergesi olarak değerlendirerek genellikle birikme işaretleri arar. Bu durum, “hacim fiyattan önce gelir” şeklindeki piyasa bilgeliğine işaret eder. Bu birikim devam ediyorsa, fiyat artışının köşede olabileceğini gösterir.

Hacim Dinamikleri: Gelecek Trendler İçin Bir İpucu

Günlük MATIC/USDT grafiği incelendiğinde, hacim profilinde belirgin bir iniş olduğu görülmekte ve bu da öngörülebilir gelecekte trendin tersine dönebileceğine işaret etmekte. Artan hacim ve devam eden fiyat aralığı arasındaki korelasyon, yatırımcıların bu seviyelerdeki değeri fark edip piyasaya girdiğine işaret ediyor. Muhtemelen bir yükseliş eğiliminin önünü açtığını da gösterebilir.

Teknik analistler grafiklerde teyit edilmiş bir atılımı izleyerek bu gözlemleri doğrulamaya hazır. Önemli bir atılım, altcoin MATIC’in artan hacimle desteklenen kilit bir direnç seviyesinin üzerinde kapanmasını içerecek. Bu teyit, yaklaşan patlayıcı bir fiyat hareketi teorisini güçlendirecek.

Önemli Atılımlar: Yüksek Hacim ve Düşük Hacim Konsolidasyonu

Bu atılımın niteliği, herhangi bir yukarı yönlü fiyat hareketinin gücünü ve sürdürülebilirliğini tahmin etmede kritik öneme sahip. Bunun yüksek hacimli bir ortamda mı yoksa düşük hacimli bir konsolidasyon döneminde mi gerçekleşeceği, dalgalanmanın potansiyel etkisini belirleyecek.

Altcoin MATIC fiyatına baktığımızda yazıyı yazarken kripto para birimi yüzde 2 artışla 0,7 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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