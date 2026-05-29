Aave Labs’in İngiltere’de iki yeni kripto lisansı resmen onaylandı

  • ⚡️İngiltere’de kripto lisanslarıyla Aave Labs’a FCA onayı çıktı.
  • Birleşik Krallık’ta 2 şirket tam yasal yetkiyle stablecoin hizmetlerine sıfır komisyonla geçiş yapacak.
  • Kasım 2025’te İrlanda’da alınan ek lisansla Avrupa açılımı hızlandı.
  • 🔑Kritik nokta: Hem EMI hem kripto lisansı tüm işlem süreçlerinde şirketin elini güçlendiriyor, $AAVE ’de yeni fırsatlar açıldı.
Aave Labs’in İngiltere’deki iştirakleri Push Labs Limited ile Push Virtual Assets Limited, ülkenin mali düzenleyicisi Finansal Davranış Otoritesi’nden (FCA) kripto varlık borsası olarak resmi onay aldı. Bu iki şirket, tam uyumlulukla faaliyet gösterebilmek için sırasıyla 1031720 ve 1031721 numaralı FCA kayıt numaralarını aldı.

FCA’dan çifte onay ve uyum süreci

FCA tarafından verilen bu lisanslarla birlikte, Aave Labs iştirakleri artık Birleşik Krallık’ta yasal olarak dijital varlık değişim hizmetleri sunabilecek. FCA’nın 2017’de yürürlüğe giren sıkı kara para aklama ile mücadele kurallarını tamamen karşılayan şirket, finansal piyasada güvenli işlem yapma ve şeffaflık sağlama imkanına kavuştu.

Kurallara göre, kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı transferler gibi riskler göz önünde bulunduruluyor. Aave Labs’in iştirakleri, bu alanlarda hem yasal hem de teknik gereklilikleri başarıyla yerine getirdi.

Aave Labs’in İngiltere merkezli iki şirketi, FCA’dan aldığı onayla artık ülkede kripto varlık borsası olarak yasal faaliyet gösterebilecek.

Resmi onay sonrası, şirket kurumsal kullanıcıların blokzincir üzerinde yasal ve güvenli finansal işlem yapmalarına olanak tanıyacak şekilde organize edildi. Ayrıca yerel bankalarla iş birliklerinde yüksek şeffaflık sağlayabilecek.

Çift yetkili yeni bir sistem: Kripto ve EMI

Aave Labs’in İngiltere’de bu iki ayrı kayıt hamlesiyle oluşturduğu yapı, elektronik para kurumu (EMI) lisansı ve kripto varlık borsası lisansını birleştiriyor. Sektörde bu tip ilk örneklerden biri olan model, hem itibari para birimleriyle (örneğin İngiliz sterlini) hızlı para giriş çıkışı hem de kripto varlık işlemlerine tam izin veriyor.

Bu yapı sayesinde şirket, dışarıdan aracı bir banka ya da finans kuruluşu olmadan, bütün işlem süreçlerini doğrudan kendi çatısı altında yönetebiliyor. Özellikle Britanyalı kullanıcılar için sıfır komisyonlu stablecoin (stabil kripto para) giriş ve çıkış hizmeti sunulması planlanıyor.

Mini sözlük: Elektronik Para Kurumu (EMI), Avrupa ve İngiltere’de dijital para ihraç ederek ödeme ve transfer hizmeti sunabilen lisanslı finansal kuruluşlardır.

Çift yetkili bu sistem, şirketin rakiplerinden bir adım öne çıkarak İngiltere’deki Web3 projeleri arasında avantaj kazanmasını sağlıyor.

Avrupa’da büyüme ve stratejik adımlar

Aave Labs, İngiltere pazarındaki bu güçlü hamlenin yanı sıra Avrupa genelinde de hızlı büyümesini sürdürüyor. Kasım 2025’te İrlanda’da alınan kripto varlık hizmet sağlayıcı yetkisiyle birlikte, şirket hem Birleşik Krallık’ta hem de Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) iki önemli pazarda yasal varlık kazandı.

İrlanda’daki lisans, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlıklar Piyasaları (MiCA) düzenlemelerine tabi olarak alınmıştı. Böylece, şirket sadece İngiltere’de değil, ağır regülasyonlu ve karlı pazarlarda da güçlü şekilde konumlandı.

Bu lisanslar sayesinde Aave Labs, birkaç Avrupa ülkesine yönelik standart kurumsal ürün ve hizmetler geliştirebilir hale geldi. Kullanıcılar ise daha pratik ve güvenli merkeziyetsiz ödeme araçlarına ulaşabilecek.

ŞirketÜlkeLisans TürüLisans Tarihi
Push Labs LimitedBirleşik KrallıkKripto Varlık Borsası & EMIMayıs 2026
Push Virtual Assets LimitedBirleşik KrallıkKripto Varlık Borsası & EMIMayıs 2026
Aave Labs Avrupa BirimiİrlandaMiCA Uyumlu Kripto Hizmet SağlayıcıKasım 2025
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

