Lutnick’in Tether bağlantılı aile vakfına verilen krediyle ilgili Senato’dan soruşturma talebi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in, Tether ile ilişkili bir kredi üzerinden ailesine ait vakfa finansman sağladığı iddiaları ABD Senatosu’nda yeni bir tartışmaya yol açtı. Daha önce finans şirketi Cantor Fitzgerald’ın CEO’luğunu yapan Lutnick, Tether’in ABD’deki finans işlemlerini yürüten isimler arasında yer almıştı. Hem Cantor Fitzgerald hem de Tether, küresel finans ve dijital varlık piyasalarında etkin rol oynayan kurumlar olarak öne çıkıyor.

Senatörlerden açık mektup

Senato Bankacılık Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Elizabeth Warren ve Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden, Tether’in Lutnick’in şirket hisselerinin çocuklarına devrini sağlayan milyar dolarlık işlemlerde finansman sağladığı iddialarını gündeme getirdi. İki senatör, söz konusu kredinin Lutnick’in ABD Kabinesi’ne katılması sonrası etik kurallara uyum çerçevesinde gerçekleştiğini, ancak Tether aracılığıyla yapılan bu tür finansal işlemlerin denetim gerektirdiğini belirtti.

“Eğer bu krediyle ilgili haberler doğruysa, Lutnick ile Tether arasındaki ilişkiye ve Tether’in Lutnick’in kamu politikalarındaki etkisine dair ciddi sorular gündeme gelir,” ifadeleriyle senatörler ortak bir açıklama yaptı.

Tether’in söz konusu krediyle ilgili miktar bilgisi açıklanmadı; ilk haberler Bloomberg kaynaklı olarak gündeme taşındı. Senatörler hem Tether’den hem de Lutnick’ten iddialara ilişkin ayrıntılı açıklama talep etti.

Tether’in ABD’deki stratejisi ve politik etkiler

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump yönetiminin de desteğiyle, geçen yıl Tether ve benzeri stabilcoin ihraççılarını düzenleyen yeni bir yasayı devreye aldı. Kanunun imzalandığı törende Tether CEO’su Paolo Ardoino ve Lutnick de ön sıradaydı. Lutnick, aynı zamanda ABD’nin dijital varlıklar konusundaki politika çalışmaları yürüten Başkan’ın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu’nda da aktif görev aldı.

Senatörler, kamu görevlilerinin çıkar çatışmalarından kaçınması gerektiğine vurgu yaparak, “Kararlarınızın Amerikan halkının değil, ailenizin veya Tether’in maddi yararı için alınması kabul edilemez,” mesajı iletti.

Ne Ticaret Bakanlığı ne de Tether, senatörlerin gönderdiği mektuplara ilişkin sorulara hemen yanıt vermedi.

Aile şirketinin yönetiminde yeni dönem

Lutnick’in köklü finans şirketi Cantor Fitzgerald, halihazırda Brandon Lutnick ve Kyle Lutnick kardeşlerin liderliğinde faaliyet gösteriyor. Brandon Lutnick yönetim kurulu başkanı ve CEO, Kyle Lutnick ise icra kurulunda başkan yardımcısı olarak görevde.

Tether, merkezi El Salvador’da olmasına rağmen, ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek için özel hamleler yapıyor. Şirketin ABD iştiraki, Trump’ın eski danışmanlarından Bo Hines liderliğinde faaliyet yürütüyor. Ayrıca Tether, kısa süre önce ABD dolarına endeksli yeni bir stablecoin olan USAT’i piyasaya sürdü.

Cantor Fitzgerald, ABD’de kurulmuş bir finans kuruluşu olarak, politika ve finans dünyasında etkili bağlara sahip. Şirket, yakın zamanda Cumhuriyetçi Parti’ye bağlı yeni bir siyasi faaliyette yoğun biçimde maddi destek sağladı. Fellowship PAC adlı siyasi komiteye yapılan bu desteklerin toplamı birkaç milyon doları buldu. Komitenin yönetiminde ve harcamalarında ise Tether ABD’nin üst düzey yöneticileri ile Bo Hines ve ailesinin önemli bir rol oynadığı görülüyor.