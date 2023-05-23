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  •   Lider Stablecoin USDT’nin Piyasa Değeri, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Yaklaştı

Lider Stablecoin USDT’nin Piyasa Değeri, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Yaklaştı

Özet

  • Piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin lider stablecoin'i olan USDT, son aylarda istikrarlı olarak büyümeye devam etti.
  • USDT'nin piyasa değeri, tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.
19:25
23 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere pek çok mali düzenleyici kurumun hedefinde olan USDT, son yıllarda kamuoyunda da önemli bir tartışma konusu haline gelse de son aylarda istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. USDT’nin piyasa değeri, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 83,2 milyar dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

USDT İhraççısı Tetheri, Regülatörlerin Radarında

Kripto para birimleri, seneler içerisinde global ölçekte daha büyük bir popülariteye ulaşmasıyla beraber aynı zamanda SEC başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların radarına girdi. Özellikle XRP ihraççısı Ripple, USDT ihraççısı Tether ve işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance de bu süreçte regülatörlerin çeşitli suçlamlar yönelttiği kripto şirketlerinin başında yer aldı.

Çok sayıda regülatör, USDT ihraççısı Tether şirketinin yeterli nakit rezerv bulundurmadığını ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmadığını iddia etti. Tether şirketi rezervlere ilişkin geçmiş yıllarda da çeşitli raporlar yayımlasa da kamuoyundaki tartışmaların büyük bölümü devam etti. Ancak bu tartışmalara karşın piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin en büyük stabil kripto para birimi olan USDT’nin piyasa değeri son aylarda da artış göstermeye devam etti.

USDT’nin Piyasa Değeri Yükselmeye Devam Ediyor

USDT‘nin piyasa değerindeki bu yükselişe belirli ölçüde Binance USD (BUSD) ve USDC‘deki sorunlar da neden oldu. Paxos, Şubat ayında New York regülatörlerinden gelen talimat doğrultusunda BUSD ihracını durdurdu. Öte yandan USDC ihraççısı Circle’ın da 2023’ün başlarında iflas eden Silicon Valley Bank’te 3 milyar doların üzerinde rezerv bulundurduğunun anlaşılması üzerine USDC de o tarihlerde geçici olarak 1 doların altına geriledi.

BUSD ve USDC olmak üzere bu iki stablecoin’de yaşanan sorunlar da USDT‘nin piyasa değerindeki artışta etkili oldu. USDT’nin piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 83,2 milyar dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

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