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Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan el koyma açıklamasının ardından bir hafta boyunca kripto topluluğundan gelen şiddetli tepkilerinin de etkisiyle donanım cüzdanı şirketi Ledger, özel anahtar kurtarma hizmetinin piyasaya sürülmesini erteledi.

Ledger Açıklama Yaptı

Şirket dün ana Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ledger Recover hakkındaki geri bildirimlerin dikkate alındığı yönünde bir noktaya dikkat çekildi. 23 Mayıs Salı günü saat 12:30’da EST’de Twitter Spaces üzerinden bir toplantı yapmayı planladığını duyurdu.

Salı sabahı Ledger Baş Teknoloji Sorumlusu Charles Guillemet Twitter’da yaptığı açıklamada şirketin yapılan her şeyin daha fazla doğrulanabilirlik getirmek için açık kaynak yol haritasının hızlandırmaya karar verildiğini söyledi. Paylaştığı bir grafik, Recover Protokolü ile ilgili bir teknik incelemenin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağını gösterdi.

Ledger Neyi Amaçlamıştı?

Ledger geçen hafta Ledger Recover’ı piyasaya sürdü. Şirket, Gizli Kurtarma İfadelerinin yedeğini almak isteyen kullanıcılar için isteğe bağlı bir abonelik olarak tanımladı ve şirketin cihazlarındaki herhangi bir ürün yazılımı güncellemesiyle otomatik olarak etkinleştirilmeyeceğini ekledi.

Amaç, Ledger cüzdan sahiplerinin özel anahtarlarını kaybetmeleri halinde kurtarabilmelerini sağlamaktı. Ancak şirket hemen kullanıcıların tepkisini çekti.

Genel olarak, kripto cüzdanları işlemleri yetkilendirmek için bir genel-özel anahtar çifti gerektirir. Açık anahtar, blok zinciri verilerinde görünen şeydir. Ancak bağlı olduğu özel anahtar olmadan fonlara erişmek için tek başına kullanılamaz. İnsanların yetkisiz işlemler yapmasını engellemek için bu özel anahtarın güvende tutulması gerekir.

Yakın zamana kadar Ledger donanım cüzdanlarının kullanıcıları, cihazlarında depolanan özel anahtarların kendilerinden ayrılmasının imkansız olduğu izlenimi altındaydı. Ledger’ın yeni hizmeti hakkında geçen hafta yapılan en önemli şikayetlerden biri, herhangi bir Ledger cüzdanının potansiyel olarak bu özelliği etkinleştirmesi durumunda, bunun bir saldırı vektörü anlamına geldiğiydi.

Topluluk, bu özellik etkinleştirilmemiş olsa bile Ledger donanım cüzdanlarının güvenliği için ne anlama geleceği konusunda kargaşa içindeydi. Şirket, kullanıcılarına özel anahtarlarının ve kripto fonlarının güvende olduğuna dair güvence vermek için girişimlerde bulundu, ancak eleştirmenler Ledger’ın iletişim çabalarının eksik kaldığını söylüyor.