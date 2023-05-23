Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Son Açıklamadan Sonra Baskılara Dayanamayan Ledger Geri Adım Attı: Erteledik!

Özet

  • Ledger gelen tepkilerin ardından Recover özelliğini erteledi.
  • Ledger Baş Teknoloji Sorumlusu Charles Guillemet yapılacak olan geliştirmelere değindi.
19:05
23 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan el koyma açıklamasının ardından bir hafta boyunca kripto topluluğundan gelen şiddetli tepkilerinin de etkisiyle donanım cüzdanı şirketi Ledger, özel anahtar kurtarma hizmetinin piyasaya sürülmesini erteledi.

Ledger Açıklama Yaptı

Şirket dün ana Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ledger Recover hakkındaki geri bildirimlerin dikkate alındığı yönünde bir noktaya dikkat çekildi. 23 Mayıs Salı günü saat 12:30’da EST’de Twitter Spaces üzerinden bir toplantı yapmayı planladığını duyurdu.

Salı sabahı Ledger Baş Teknoloji Sorumlusu Charles Guillemet Twitter’da yaptığı açıklamada şirketin yapılan her şeyin daha fazla doğrulanabilirlik getirmek  için açık kaynak yol haritasının hızlandırmaya karar verildiğini söyledi. Paylaştığı bir grafik, Recover Protokolü ile ilgili bir teknik incelemenin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağını gösterdi.

Ledger Neyi Amaçlamıştı?

Ledger geçen hafta Ledger Recover’ı piyasaya sürdü. Şirket, Gizli Kurtarma İfadelerinin yedeğini almak isteyen kullanıcılar için isteğe bağlı bir abonelik olarak tanımladı ve şirketin cihazlarındaki herhangi bir ürün yazılımı güncellemesiyle otomatik olarak etkinleştirilmeyeceğini ekledi.

Amaç, Ledger cüzdan sahiplerinin özel anahtarlarını kaybetmeleri halinde kurtarabilmelerini sağlamaktı. Ancak şirket hemen kullanıcıların tepkisini çekti.

Genel olarak, kripto cüzdanları işlemleri yetkilendirmek için bir genel-özel anahtar çifti gerektirir. Açık anahtar, blok zinciri verilerinde görünen şeydir. Ancak bağlı olduğu özel anahtar olmadan fonlara erişmek için tek başına kullanılamaz. İnsanların yetkisiz işlemler yapmasını engellemek için bu özel anahtarın güvende tutulması gerekir.

Yakın zamana kadar Ledger donanım cüzdanlarının kullanıcıları, cihazlarında depolanan özel anahtarların kendilerinden ayrılmasının imkansız olduğu izlenimi altındaydı. Ledger’ın yeni hizmeti hakkında geçen hafta yapılan en önemli şikayetlerden biri, herhangi bir Ledger cüzdanının potansiyel olarak bu özelliği etkinleştirmesi durumunda, bunun bir saldırı vektörü anlamına geldiğiydi.

Topluluk, bu özellik etkinleştirilmemiş olsa bile Ledger donanım cüzdanlarının güvenliği için ne anlama geleceği konusunda kargaşa içindeydi. Şirket, kullanıcılarına özel anahtarlarının ve kripto fonlarının güvende olduğuna dair güvence vermek için girişimlerde bulundu, ancak eleştirmenler Ledger’ın iletişim çabalarının eksik kaldığını söylüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Dikkat! Otomatik Vergi Kesintisi! Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiriyor!
Dikkat! Otomatik Vergi Kesintisi! Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiriyor!
Sıcak Gelişme: Binance Borsasındaki Popüler Altcoin Hacklendi! Fiyatı Hızla Çakıldı!
Sıcak Gelişme: Binance Borsasındaki Popüler Altcoin Hacklendi! Fiyatı Hızla Çakıldı!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Ledger Güvenli Değil Mi? Kripto Donanım Cüzdanıyla İlgili Tartışmalar Hararetlendi!
Ledger Güvenli Değil Mi? Kripto Donanım Cüzdanıyla İlgili Tartışmalar Hararetlendi!
İlan Sitelerine Dikkat! Kripto Para Yatırımcılarını Bekleyen Tehlike!
İlan Sitelerine Dikkat! Kripto Para Yatırımcılarını Bekleyen Tehlike!
ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Para Sektöründe Yeni Hedef Belirledi!
ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Para Sektöründe Yeni Hedef Belirledi!
Popüler Kripto Para Borsası Hakkında Çok Sert İddia: Yakında Dava Açılabilir mi?
Popüler Kripto Para Borsası Hakkında Çok Sert İddia: Yakında Dava Açılabilir mi?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023