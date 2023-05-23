Okuma Süresi: 2 Dakika

Henüz boğa sezonuyla tanışmamış altcoinler geçmiş tecrübelere göre yatırımcılara ciddi kazançlar getirebiliyor. Devam eden ayı sezonunda yatırımcılar birçok kayda değer projenin tokenlerini piyasaya sürdüğünü gördü. Bu altcoinlerin bir kısmı 2021 yılındaki SOL Coin ve benzerleri gibi ciddi yükselişler yaşayabilir.

ARB Coin Fiyat Tahmini

Arbitrum (ARB) Coin bunlardan biri ve potansiyeli yüksek. En yoğun kullanılan Ethereum ölçeklendirme çözümü olduğu için sonraki boğa sezonunda gerçek ATH seviyesine ulaşması bekleniyor. Rakibi OP Token (561 Milyon dolar piyasa değeri) bugün 2 dolara yakın fiyatıyla alıcı bulurken ARB Coin (1,4 Milyar dolar piyasa değeri) 1,16 dolardan alıcı buluyor. Maksimum arz birim fiyata etki eden en önemli unsur aradaki farkı bu şekilde açıklayabiliriz.

Geçen hafta Arbitrum (ARB) fiyatı, boğaların 1,20 dolar bölgesini geri almak için birden fazla girişimde bulunmasıyla önemli kazançlar sağladı. Fakat işler göründüğü kadar iyi gitmiyor. Özellikle on-chain veriler yakında fiyatın daha derin bir dip yapabileceğini söylüyor. ARB Coin eğer makul bir dip oluşturursa uzun vadeli yatırımcıların ilgisiyle hızla toparlanabilir.

ARB Coin Alınır Mı?

Mevcut piyasa değeri ve Bitcoin’in görünümü şu anki ARB Coin fiyatının pahalı olabileceğini söylüyor. Üstelik Arbitrum ekosistemindeki en büyük balina kohortunun artık düşüş pozisyonu almasıyla, fiyattaki erime beklentisi de arttı.

En etkili Arbitrum balina kohortu, 10 milyon ila 100 milyon ARB token bakiyesini elinde tutarak başka bir satış başlattı. İki hafta boyunca sabit kaldıktan sonra, aşağıdaki grafik 17 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri arasında 130 milyondan fazla ARB’yi nasıl elden çıkardıklarını göstermektedir.

Son 120 milyon dolarlık airdrop büyük oranda kurumsal yatırımcılara gitti ve bunların önemli bölümü kazançlarını nakde çeviriyor. Mevcut Arbitrum sahiplerinin finansal durumunu değerlendiren Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı ARB Coin fiyatının 1 dolara doğru düşebileceğini gösteriyor.

Düşüş görünümünün geçersiz kılınması için fiyatın 1,2 dolar direncini aşarak satış ivmesini bozması gerekecek. Sonraki hedef ise muhtemelen 1,3 dolarlık yerel zirve olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.