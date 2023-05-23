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  •   Piyasada Gözler ABD PMI Verilerinde: Kripto Para Piyasası Yeniden Hareketlendi!

Piyasada Gözler ABD PMI Verilerinde: Kripto Para Piyasası Yeniden Hareketlendi!

Özet

  • Piyasada gözler, ABD tarafından gelen kritik verilere çevrildi.
  • ABD PMI verileri, Türkiye saati ile 16.45'te açıklandı.
  • Üretim PMI beklentilerin altına gelirken S&P Global Bileşik PMI ve Hizmet PMI ise beklentilerin üstüne geldi.
17:10
23 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle oldukça hareketli bir süreç geçirdi. Hafta başında kaydettiği değer kayıplarının ardından güne yükseliş ile başlayan Bitcoin (BTC), yeniden 27.000 dolar seviyelerini aştı. Öte yandan gün içerisinde de piyasada gözler, ABD PMI verilerine çevrildi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 27.000 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

ABD’de Faiz Artırımlarında Sona mı Gelindi?

FED, kripto para piyasasındaki bu yön belirsizliği sürerken Mayıs ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan arttırdı. Bu faiz artışının ardından Haziran ayı toplantısında da faiz artışlarına devam edilip edilmeyeceği kamuoyunda tartışılıyordu. FED Başkanı Jerome Powell, geçen haftaki basın açıklamasında Haziran ayı toplantısında faizlerin sabit bırakılabileceğinin sinyallerini veren açıklamalarda bulundu.

Öte yandan ABD’den gelen ve ekonominin gidişatına ilişkin önemli sinyaller veren kritik veriler de faiz kararlarına belirli ölçüde etki edebiliyor. FED tarafında %2’lik enflasyon hedefi devam ederken bir yandan da ABD’deki bankaların güncel durumu ve mevcut borç krizi resesyon endişelerinin oluşmasına neden oluyor.

ABD PMI Verileri Açıklandı

Piyasada gözler, gün boyu ABD’den gelecek ve Türkiye saati ile 16.45’te açıklanan kritik verilere çevrilmişti. Beklenen veriler açıklandı. Üretim PMI beklentilerin altına gelirken S&P Global Bileşik PMI ve Hizmet PMI ise beklentilerin üstüne geldi.

  • Üretim PMI – Açıklanan: 48,5 (Beklenti: 50,0 Önceki: 50,2)
  • S&P Global Bileşik PMI – Açıklanan: 54,5 (Beklenti: 50,0 Önceki: 53,4)
  • Hizmet PMI – Açıklanan: 55,1 (Beklenti: 52,6 Önceki: 53,6)

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