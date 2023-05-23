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Kripto para piyasalarındaki her yükselişin ardından dişe dokunur FUD’lar piyasaya sürülüyor. Bu seferki iddia Binance yöneticisine göre tamamen iftira ve ırkçılık içeriyor. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haber Binance borsasının müşteri fonlarını gelirleriyle bir arada tuttuğunu söylüyor.

Binance Son Dakika

Konuyla ilgili üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, müşteri parasının ayrı tutulmasını gerektiren ABD mali kurallarını ihlal ederek 2020 ve 2021 yıllarında müşteri fonlarını şirket gelirleriyle karıştırdı. Hali hazırda CFTC davasıyla da karşı karşıya kalan Binance için bu hiç iyi bir gelişme değil.

Fakat şirket yetkilisi son iddiaların tamamen düzmece olduğunu söylüyor. Binance İletişim Direktörü Patrick Hillmann biraz önce konuyla ilgili şunları söyledi;

“Bir gazetecinin ne kadar çaresiz olduğunu açıklayayım. Bu sabahki hikayelerinin temeli, kullanıcıların Binance borsasından BUSD (Paxos) satın aldıklarında, üzerinde “depozito” terimi bulunan bir işlem sayfasına yönlendirilmeleridir. Kullanıcılar, sayfada açıkça belirtildiği üzere, Paxos tarafından kullanılabilen bir Stablecoin satın alıyordu. Bu hikaye o kadar zayıf ki, kendilerini bir iftira davasından korumak için şeffaf bir girişimle “Reuters, Binance müşteri paralarının kaybolduğuna veya alındığına dair hiçbir kanıt bulamadı” ifadesini öne çıkarmak zorunda kaldılar. Bunun altına da “içeriden eski bir kişi” dışında hiçbir kanıta dayanmayan 1000 kelimelik komplo teorileri (ki bunların yanlış olduğunu açıklamıştık) eklediler. Şirketin geçmişte hangi konularda yasal eksiklikler yaşadığını kamuoyuna açıkladık. Reuters bir şeyler uydurmaya devam ediyor. Ayrıca sürekli olarak CZ’nin etnik kökenine odaklanıyorlar. 12 yaşından beri Kanadalı olduğunu belirtmeden etnik kökenine odaklanıyor olmaları yastık kılıfına sarılmış bir çekiç kadar inceliklidir.”

Binance Neden Hedefte

Diğer birçok kripto para borsasına göre Binance’ın farklı yaptığı bir şey vardı. O da 2017 yılındaki hızla yayılma sürecinde birçok yargı bölgesinde yasalara tabi olmadan hizmet vermeye başlaması. O dönemki boğa sezonunda kripto paralara ilgi önemli ölçüde artmıştı ve Binance doğru stratejiyle dünyada hızla yayıldı. O bunu yaparken bugün kripto borsalarını ilgilendiren kuralların çoğu henüz yürürlükte değildi. Borsaların kurumsallaşma ve güvenlik standartları konusunda ciddi eksiklikleri vardı.

Binance borsası da o dönem faaliyet gösteren en güçlü platform olduğu için çeşitli hatalarının bedelini ödüyor. Bu da yetmezmiş gibi şirketin yapmadığı usulsüzlüklerle ilgili iddialar ortaya atılıyor. Tüm bu iddialarda özellikle onun Çin kökenli olduğuna değiniliyor. Belki de onun etnik kökeni de batı medyasının hedef tahtasına oturtulmasının nedenlerindendir. Ancak Rus olan Vitalik benzer ırkçı saldırılara maruz kalmıyor.

Binance tüm bunların ABD pazarındaki gücü nedeniyle yapıldığını tahmin etmiş olacak ki ülkedeki büyümesini yavaşlattı. Hatta son iddialar CZ’nin Binance US hisselerini satacağı yönündeydi. Bununla birlikte hukuki baskı yoluyla Binance ABD’nin yine Amerika merkezli bir şirket olan Voyager’ı satın alması engellenmişti.