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Listelenecek Coinler! Binance Borsasında Yeni Çıkacak Coinler!

Özet

  • Binance borsasında listelenecek altcoinler yüzde 100 önceden bilinemez.
  • Listelenmesi muhtemel altcoinler hacim, Binance labs desteğiyle tahmin edilebilir.
02:05
23 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance diğerlerine göre daha seyrek listeleme yapıyor. En azından şimdilik, fakat bu listelemelerin fiyata etkisi büyük. PEPE Coin gibi örneklerde tecrübe ettiğimiz gibi fiyat için listeleme haberi harika bir katalizör oluyor. Peki Binance borsası hangi altcoinleri listeleyecek.

Binance Yeni Çıkacak Coinler

Bunun birkaç yolu var. Bir de dikkat etmeniz gereken önemli bir detay bulunuyor. Binance borsasında listelenecek coinleri bulmak için onun Binance Labs aracılığıyla destek olduğu projeleri yakın takibe almalısınız. Bunun dışında sosyal medyadaki coşkuyu yakından izlemelisiniz. Hacim verileri de izlenecek önemli bir detaydır. Binance birkaç sebepten listeleme yapar ve listeleme yapacağını önceden kimse %100 bilemez. Yani X altcoinle ilgili listeleme yapılacak iddiasını ortaya atan biri %100 yalan söylüyordur. Çünkü Binance bu tarz dedikoduları takip ederek listelemeleri iptal bile ediyor. Nitekim bu kendi açıklamalarıydı.

Peki Binance’de yeni çıkacak coinler nasıl öğrenilir?

  • Altcoinlerin hacim verileri izlenir. Binance borsasında olmayan ancak dikkat çeken hacim artışları yaşayan altcoinler listelenebilir. Buna son zamanlarda en iyi örnek PEPE ve FLOKI oldu. Ayı piyasalarında hacim düşer ve tüm borsalar müşterilerine en hype seçenekleri kendileri sunmak ister.
  • Büyük testnetleri takip edin. SUI, APTOS ve diğerlerinin bu borsada listeleneceği kesindi.
  • Coinbase Ventures tarzı büyük ve itibarlı fonlardan yatırım alan kripto para projelerini takip edin. Bunu yaparsanız ikinci seçenekteki varlıklara ulaşırsınız. Altcoinlerin erken dönem yatırım haberlerini izleyin ve bunları not edin.
  • Binance tarafından teknik, mentorlük desteği verilen projeleri takip edin.

Binance yeni Çıkacak Coin Nasıl Alınır?

Altcoinden önce büyük bir risk aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Yukarıda 4 madde saydık ve bunları takip ederek birkaç altcoin tespit ettiniz diyelim. Bu altcoinlerin çoğu ön satış veya testnet aşamasında olur. Testnet için belli bir sermaye veya zaman ayırmanız gerekir. Ön satışlarda ise hem zamanınızı hem de paranızı kaybedebilirsiniz. Çünkü potansiyel olarak listelenecek altcoinlerin fiyatı sıfıra da gidebilir. Aşağıda Binance Labs desteği alan projeleri görüyorsunuz.

Bu projelerin bir kısmı şimdiden token ön satışlarını tamamladılar. Bir kısmı henüz token ihraç etmeye başlamadılar.

  • Ultimate Champions
  • Bracket Protocol
  • DappOS
  • HANA EVM
  • Kryptoskatt
  • Mind Network
  • Notebook Labs
  • Ontropy
  • PIP
  • Sandbags Protocol
  • The Harvest
  • Wallet Guard
  • ZkPass

Peki bunların hangisi ne işe yarıyor? Onunla ilgili detaylara da Binance duyurusunun ardından son dakika olarak paylaştığımız haberden ulaşabilirsiniz.

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