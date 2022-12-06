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  •   Sıcak Gelişme: ETH Kurucusu En İyi Projeleri Açıkladı! Ben İkincisini Tercih Ederim Dedi!

Sıcak Gelişme: ETH Kurucusu En İyi Projeleri Açıkladı! Ben İkincisini Tercih Ederim Dedi!

Ethereum kurucusu son hazırlanan 2022'nin enleri raporuna tepki gösterdi. Ben ikincisini tercih ederim dedi.
17:45
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Milyonluk analistlerin görüşleri mi? Yoksa Vitalik Buterin’in görüşlerimi mi? Kesinlikle Vitalik dikkate alınmalı. Ethereum kurucusu kripto endüstrisinin kalbinde ve çok iyi analiz yeteneklerine sahip. Gelecekte adını daha fazla duyacağımız projelere dair önemli detayları açıkladı. Birkaç dakika önce yaptığı paylaşımlar göz atmaya değer. Peki bu yılın mükemmel projeleri hangileriydi?

En İyi Kripto Projeleri ve Geliştiriciler

Bir haber platformu 2022 yılının en iyilerine dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı ancak bu rapor Vitalk Buterin’i tatmin etmedi. Ona göre 2022 yılının yıldızı olarak görülebilecek çok fazla isim ve proje var. Gelecekte bu geliştiricilerin ve projelerin ismini daha fazla duyabiliriz. Nitekim dün yayınladığımız Buterin raporunda mevcut teknolojilerin, girişimlerin gelecekte çok daha ciddi büyümeler görebileceğinden bahsediliyordu. Yani artık yeni ürünlerin değil mevcut ancak mükemmelleştirilmiş ürünlerin zamanı geliyor.

Buterin şunları söyledi;

“2022’nin anlatılmamış büyük bir hikayesi hem gizlilik hem de ölçeklendirme için ZK-SNARK‘ların yükselişidir.”

ZK-EVM ekibi, Vitalik odaklanılması gereken proje ve geliştiricileri paylaşırken en başa aşağıdaki isimleri koydu.

  • Starkware: Eli Ben-Sasson ve abdel.stark
  • Scroll: @yezhang1998 ve @LuozhuZhang
  • Polygon (MATIC): Jordi Baylina
  • Taiko: danielwang.eth
  • Matter Labs: Alexander Vlasov

Gizlilik odaklı projeler ve öne çıkan geliştiriciler;

  • EF PSE ekibi, @barrywhitehat
  • 0xPARC: @gubsheep

Somut uygulamalar;

  • Clrfund, Sismo ve @heyanonxyz

Optimistic ölçeklendirme ekibi;

  • Arbitrum: @sgoldfed, @hkalodner
  • Optimism: @karl_dot_tech, @jinglejamOP, @ben_chain ve @liamihorne

Kripto Paraların Geleceği

Vitalk Buterin ZK yani sıfır bilgi kanıtına odaklı projelerin gelecekte çok ciddi rol üstleneceğine inanıyor. Bundan dolayı 2022 yılında kendince öne çıkan proje ve geliştiricilerini onurlandırmak için onları paylaştı. Ayrıca Tim Beiko gibi birçok Ethereum geliştiricisine de 2022 yılında yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

Buterin şunları söyledi;

“Benzer şekilde ENS tarafında da ENS çok önemli ve daha da yükseliyor, ancak @BrantlyMillegan rapora dahil edilen tek ENS geliştiricisiydi… çünkü kamuoyunda bir tartışma yarattı, herhangi bir çalışmasından dolayı sizin 2022 enleri raporunuza girmedi. Bu konu hakkında konuşmak önemlidir, çünkü neyi ön plana çıkaracağımıza dair seçimlerimiz halkın kriptoyu nasıl gördüğünü belirler. Tartışmalar yaşayan ve etrafa para saçan içe dönük bir alt kültür mü görüyorlar, yoksa öncü bilim çalışmaları yapan ve önemli uygulamalar geliştiren insanlar mı? İkincisine daha fazla ilgi gösterilmesini çok isterim.”

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