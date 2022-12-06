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Milyonluk analistlerin görüşleri mi? Yoksa Vitalik Buterin’in görüşlerimi mi? Kesinlikle Vitalik dikkate alınmalı. Ethereum kurucusu kripto endüstrisinin kalbinde ve çok iyi analiz yeteneklerine sahip. Gelecekte adını daha fazla duyacağımız projelere dair önemli detayları açıkladı. Birkaç dakika önce yaptığı paylaşımlar göz atmaya değer. Peki bu yılın mükemmel projeleri hangileriydi?

En İyi Kripto Projeleri ve Geliştiriciler

Bir haber platformu 2022 yılının en iyilerine dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı ancak bu rapor Vitalk Buterin’i tatmin etmedi. Ona göre 2022 yılının yıldızı olarak görülebilecek çok fazla isim ve proje var. Gelecekte bu geliştiricilerin ve projelerin ismini daha fazla duyabiliriz. Nitekim dün yayınladığımız Buterin raporunda mevcut teknolojilerin, girişimlerin gelecekte çok daha ciddi büyümeler görebileceğinden bahsediliyordu. Yani artık yeni ürünlerin değil mevcut ancak mükemmelleştirilmiş ürünlerin zamanı geliyor.

Buterin şunları söyledi;

“2022’nin anlatılmamış büyük bir hikayesi hem gizlilik hem de ölçeklendirme için ZK-SNARK‘ların yükselişidir.”

ZK-EVM ekibi, Vitalik odaklanılması gereken proje ve geliştiricileri paylaşırken en başa aşağıdaki isimleri koydu.

Starkware : Eli Ben-Sasson ve abdel.stark

: Eli Ben-Sasson ve abdel.stark Scroll: @yezhang1998 ve @LuozhuZhang

Polygon (MATIC): Jordi Baylina

(MATIC): Jordi Baylina Taiko: danielwang.eth

Matter Labs: Alexander Vlasov

Gizlilik odaklı projeler ve öne çıkan geliştiriciler;

EF PSE ekibi, @barrywhitehat

0xPARC: @gubsheep

Somut uygulamalar;

Clrfund, Sismo ve @heyanonxyz

Optimistic ölçeklendirme ekibi;

Arbitrum: @sgoldfed, @hkalodner

Optimism: @karl_dot_tech, @jinglejamOP, @ben_chain ve @liamihorne

Kripto Paraların Geleceği

Vitalk Buterin ZK yani sıfır bilgi kanıtına odaklı projelerin gelecekte çok ciddi rol üstleneceğine inanıyor. Bundan dolayı 2022 yılında kendince öne çıkan proje ve geliştiricilerini onurlandırmak için onları paylaştı. Ayrıca Tim Beiko gibi birçok Ethereum geliştiricisine de 2022 yılında yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

Buterin şunları söyledi;