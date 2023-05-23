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Yine Aynısı Oldu! PEPE Coin Yorum, Alınır Mı?

Özet

  • PEPE Coin inovasyon kategorisinde listelendiği için yatırımcılar dikkatli olmalı.
  • RSI yeniden 20 Mayıs yükselişinden önceki seviyelere indi.
01:44
23 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

PEPE Coin bu ayın başında zirveyi görene kadar etkileyici birkaç hafta yaşadı. Erken dönem yatırımcıları dev kazançlar elde etti. Heyecan verici olsa da ayı piyasası şartları onun kolayca yıpranmasını sağladı. Bitcoin fiyatındaki düşüş ve Binance listelemesi beklenen ATH hareketinden sonra onu güneye yuvarladı.

PEPE Coin Yorum

Dört saatlik grafikte RSI yeniden 40 seviyesini altına indi. Bu 20 Mayıs tarihindeki yükselişten önce de olmuştu. Eğer alıcılar yeniden oyuna geri dönerse fiyat 0,0000018 dolara doğru benzer bir hareketi tekrarlayabilir.

Öte yandan piyasadaki hacim büyük yükselişten önceki seviyelerine döndü. Günlükte 2 milyar dolarlık hacim zirvesini gören PEPE Coin yazı hazırlandığı sırada son 24 saatte 158 milyon dolar hacme ulaştı. Düşen RSI aşırı satışlara işaret ediyor ve hacimdeki gevşeme de ilgideki azalmayı yansıtıyor. Eğer Bitcoin fiyatında ani bir hareket görürsek likiditenin azaldığı piyasalarda PEPE Coin fiyatının yükseldiğini görebiliriz.

Peki Bitcoin fiyatı yükselecek mi? O da önümüzdeki saat/günlerde açıklanması beklenen borç tavanı anlaşmasına odaklandı. Şimdilik makro ekonomik veriler yükselişi desteklese de temerrüt riski fiyat baskılıyor.

PEPE Coin Alınır Mı?

Meme coinler son derece yüksek volatiliteye sahip altcoin grubudur. Yatırımcılar gelecekte yaşanacak ani ve düşüşlerden kar/zarar edebilir. Fayda üretimi yoktur veya zayıftır bundan dolayı ilgi kaybı meme coinler için en büyük sıfırlanma nedenidir. Hali hazırda Binance tarafından listelenmiş olduğu için PEPE Coin şimdilik diğer küçük borsalardaki meme coinlere göre daha güçlü görünüyor.

Ancak unutulamamalıdır ki Binance bu altcoini inovasyon kategorisinde listeledi. Risk gördüğü altcoinleri bu kategoride toplayan kripto para borsası sonrasında bunları delist edebiliyor. Son fırsat kategorisi olarak da görülebilecek inovasyon kategorisi PEPE Coin’in her zaman yüksek riskli bir altcoin olduğunu gösterecek. Sosyal medya ilgisindeki azalma önemli seviyelere ulaşırsa Binance daha önce delist ettiği altcoinler gibi onu da borsadan atabilir.

Sosyal medya hacim şimdilik iyi, hacim çoğu altcoine göre güzel ve fiyat 0,00000015 dolar desteğini koruyor. Yatırımcılar uzun vadede 0,000001 gibi önemli bir stop noktası belirleyerek, sosyal hacmi ve likiditeyi izlemek koşuluyla alımı değerlendirebilir.

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