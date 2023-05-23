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Kripto para yatırımcıları son 2 haftadır piyasa genelinde fiyatların yatay hareket ettiğini görüyor. Bunun birçok sebebi var. Dar aralığa sıkışan fiyatların temel sorunu hacimsizlik ve piyasa yapıcıların borsalardaki aktifliğinin azalmış olması bu sorunu doğuran temel neden. Peki ETH, XRP, CEEK ve Chiliz özelinde beklentiler neler?

ETH Coin Grafiği ve Yorum

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ether 1.833 dolara (EMA20) yakın işlem görüyor. Satıcılar bu bölgeyi savunsa da yakında üstünde kapanışlar görebiliriz. Bu senaryoda düşen kama formasyonunun direnç çizgisine doğru hareket devam edecektir. Elbette Bitcoin’in beklenen yukarı yönlü kırılmayı gerçekleştirmesi de burada belirleyici olacak.

Olası senaryoda 2.000 ve 2.141 dolara doğru yükseliş görebiliriz. Tersine, fiyat düşer ve 1.771 doların altına inerse, ETH fiyat grafiğinde 1.600 dolara doğru geri çekilme muhtemel.

XRP Coin Yorum ve Geleceği

Boğalar XRP‘yi düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarmayı başaramadı ancak 20 günlük EMA (0,45 dolar) desteğinin korunabilmesi pozitif. Bu durum yatırımcıların düşüşleri satın aldığını gösteriyor. 20 günlük EMA kademeli olarak yükselmeye başladı ve RSI pozitif bölgede, bu da yukarı yönlü hareketin yakında başlayabileceğini gösteriyor.

Alıcılar 0,47 dolar üstü kapanışlar yapabilirse fiyatın 0,54 dolara doğru yükselişini devam ettirdiğini görebiliriz. Fakat 0,45 doların kaybedildiği senaryoda 0,43 ve 0,4 dolar seviyeleri ayıların güçlü hedefleri olacak.

Chiliz Coin Geleceği

Liglerin bitiş tarihleri yaklaşıyor ve şampiyon takımların Socios ortaklarından olması fiyatı yukarı çekebilir. Fan tokenler özelinde şampiyonluk ve final maçlarına hazırlık için yukarı yönlü fiyat hareketleri görebiliriz. Piyasadan müsabaka odaklı kolayca pozitif ayrışabilen fan tokenler CHZ Coin’e de katkı sağlıyor.

Fiyat cephesinde 0,1 dolar desteğinden başlayan bir toparlanma var. 0,1075 dolar üstü kapanışlar 0,113 ve 0,1240 dolara doğru yükselişi tetikleyebilir. 0,13 dolar ise gerçek yükseliş için aşılması zor bir hedef olacak.

CEEK Coin Yorum ve Grafik

12 Mayıs dönemindeki 0,06 dolar desteğinden 0,075 dolara doğru hızlı bir toparlanma yaşandı. Ancak 0,072 dolar üstü kapanışlar gelmedikçe yeniden desteğe dönebilir. Mart ortasında başlayan düşüşün peşinde dört saatlik grafikte şimdilik düşüşü sona erdirmiş gibi görünse de yatırımcıların 0,07 dolar desteğinin kaybedilme ihtimalini göz ardı etmemesi önemli.

Yükseliş cephesinde CEEK Coin 0,075 ve 0,081 doların ardından 0,09 dolar dirençleri hedeflenebilir. Son direncin üstünde kapanışlar psikolojik 0,1 dolar seviyesini gündeme taşıyabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.