Okuma Süresi: 3 Dakika

Makro ekonomik gelişmeler piyasaları baskılamaya devam ediyor. Peki kısa vadede yatırımcıları neler bekliyor? Bitcoin ve altcoinler uzun süredir dolar endeksi ve hisse senetleriyle uyumlu hareket ediyor. Gelecekteki yönü belirlemek için tamamını bir bütün olarak değerlendirmek faydalı olabilir. Güncel tahminler neye işaret ediyor?

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

Kral kripto para birimi dar bir aralıkta işlem gördüğü için altcoinler de önemli ölçüde yıprandı. Son Glassnode raporu 22 Mayıs’ta Bitcoin’in 7 günlük fiyat aralığının “her ikisi de büyük piyasa hareketlerinden önce gelen Ocak 2023 ve Temmuz 2020 ile karşılaştırılabilir” olduğunu söylüyordu. Yani yakında büyük bir volatilite dönemi görmemiz muhtemel.

Fiyata dönecek olursak ayılar 27.414 seviyesini güçlü biçimde savunuyor olsa da 25.250 dolar desteğine yaklaşamadı. Bitcoin fiyatı 26.361 dolarlık desteğin üzerinde kaldığı sürece, boğalar fiyatı simetrik üçgen formasyonuna geri itme çabalarına devam edecektir.

Başarılı olurlarsa direnç bölgesi hedeflenecek ve altcoinler beklediği yükselişi başlatabilecek. Tersi senaryoda 25.250 dolar desteğine doğru fiyatın düştüğünü görebiliriz.

S&P 500 Endeksi fiyat analizi

Bitcoin ve altcoinler eğer büyük bir hareket yapacaklarsa hisse senetleriyle devam eden korelasyon nedeniyle bunu önceden görebiliriz. Peki endeks bize ne söylüyor? Boğalar 19 Mayıs’ta S&P 500 Endeksini 4.200 direncinin üzerine çıkardılar ancak daha yüksek seviyeler için başarılı olamadılar. Bununla birlikte, 20 günlük üstel hareketli ortalama (4.140) kademeli olarak yukarı eğimli ve göreceli güç endeksi (RSI) pozitif bölgede, bu da boğaların endeksi yukarı taşımak için çabaladığını gösteriyor.

Eğer 4.200 engeli aşılırsa 4.300 ve 4.600 seviyesine doğru hareketin devam ettiğini görebiliriz. Bu da kriptoda ciddi bir olumsuzluk olmadığı sürece daha fazla yükseliş anlamına gelir. Kısa vadede S&P 500 eğer 4.080 seviyesinin altında kapanış yaparsa bu yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.

Dolar Endeksi Yorum

ABD doları endeksi Bitcoin ile tersi yönde hareket ediyor. ABD dolar endeksi (DXY) son birkaç gündür 100,82 ile 106 arasında bir aralıkta seyrediyor. Bir aralıkta, yatırımcılar genellikle desteğin yakınında alım yapar ve dirence yakın yerlerde satış yapar.

DXY 100,82 seviyesinin altına çekilemediği için 106 bölgesine doğru potansiyel yükselişe kapı aralandı. Bu zorlu bir direnç olacak. BTC için 100,82 seviyesi altında kapanış görülmeli.