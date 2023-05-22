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Kripto para yatırımcıları Bitcoin fiyatının negatif görünümü nedeniyle endişeli ancak bu altcoinde durum başka. Tam 70 gün kaldı ve güncel veriler kısa vadede 100 dolarlık hedefin hayal olmadığını söylüyor. Peki güncel fiyat analizi hangi önemli seviyelere işaret ediyor? Yatırımcıları neler bekliyor?

Litecoin Alınır Mı?

Litecoin (LTC) fiyatı diyagonal direnç çizgisinden çıkarak kripto paraların geri kalanından pozitif ayrıştı. Farklı zaman dilimlerindeki dalga sayımı, devam eden fiyat artışını destekliyor ve güncel görünüm daha büyük zirvelere işaret ediyor.

LTC fiyatı 18 Nisan’dan bu yana yerinde olan azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Bu, önceki düzeltmenin artık tamamlandığı anlamına geliyor. İkinci olarak LTC bir A-B-C düzeltici yapısını tamamladı. Bu da yukarı yönlü hareketin başladığını gösteriyor. Şimdilik fiyat düzeltmesi sona ermiş gibi görünüyor.

LTC Coin Yorum

RSI yükselişe geçti ve yatırımcı ilgisi artıyor. Öte yandan LTC halving sayacı ödül yarılanması için 70 gün kaldığını söylüyor. Eğer madenciler mevcut kazım hızıyla devam ederse 1 Ağustos tarihinde popüler altcoin üçüncü ödül yarılanmasını gerçekleştirecek. Piyasaya sürülen yeni LTC Coin arzı yarı yarıya düşeceği için talebin daha büyük ölçüde arttığı senaryoda fiyatın da yükselmesi beklenir. Bitcoin halving anlatısından bunun pek farkı yok.

Fiyat geri dönersek LTC Coin 92,50 dolarda işlem görüyor. Kırılması ya da reddedilmesi, gelecekteki eğilimin belirlenmesinde çok önemli olacaktır. Günlük grafiğe ek olarak kısa vadede altı saatlik grafik de yükseliş hissiyatını destekliyor.

Dalga sayımına göre, LTC fiyatı 9 Mayıs’ta 5 dalgalı bir hareket başlattı. Eğer bu doğruysa şu an dördüncü dalgada ve beşinci dalganın hedef 99-100 dolar aralığındaki dirençtir. Ancak 82 dolar altı kapanışlar LTC Coin için bu yükseliş görünümünü geçersiz kılacak.

Orta ve uzun vadede 120 ve 200 dolar hedefleri halving desteğiyle güncelliğini koruyor. Önceki iki halving bize önümüzdeki haftalarda fiyatın 100 dolar üstünde güçlü bir zirve oluşturabileceği söylüyor. Peki geçmiş veriler gelecekten haber verebilir mi? Elbette bunu yapamazlar, yatırımcılar kendi risk profillerine göre araştırmalarını da yaparak stratejilerini oluşturmalıdır.