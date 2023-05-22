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Geçmişte yaptığı tahminlerle çok ses getirmiş bir isim ve son öngörüsü tutarsa gözler yaşaracak gibi görünüyor. Yatırımcılar heyecanla Bitcoin fiyatının bu dar aralıktan ayrılmasını bekliyor. Yaklaşan temerrüt riski piyasaları baskıladığı için şimdilik görünüm negatif ve Fed üyelerinin bir kısmı faizlerde (50bp) artış istiyor.

Bloomberg Analisti Bitcoin

Üzüntüden, eğer tahmin gerçekleşirse özellikle altcoin yatırımcılarının gözleri dolabilir. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, likiditenin kuruması ve faizlerin yükselmesiyle birlikte BTC fiyatının 7.000 dolara kadar düşebileceğini söylüyor. McGlone, bugün yaptığı piyasa yorumunda Bitcoin‘in, Federal Rezerv’in COVID piyasasının çöküşü sırasında para arzını hızla genişletmeye başladığı zamana göre hala yaklaşık 4 kat yukarda olduğunu söylüyor. Son 7.000 dolar hedefi BTC’nin başladığı yere işaret ediyor.

“Bitcoin’in ikiditenin arkasındaki patlama ve likidite ortadan kalktığında yaşanan çöküş modelleri, Bitcoin için yönelimsel önyargımızı aşağı eğimli 52 haftalık ortalamaya saygı duymaya doğru eğiyor. Fed’in bank-run’a rağmen iki kez sıkılaştırmaya gitmesi merkez bankasının kararlılığını gösterebilir. Düşen bakır ve kriptolar uyarıya kulak veriyor gibi görünüyor ve dirençli hisse senedi piyasasıyla önemli bir tezat oluşturuyor.”

Bitcoin (BTC) Alınır Mı?

Risk piyasaları yatırımcıyı tedirgin ediyor. Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda McGlone, Bitcoin‘in mevcut finansal koşullar altında altın gibi riskten uzak bir varlık olabileceği fikrine şimdilik karşı çıkmak zorunda olduğunu söyledi. Ona göre Bitcoin fiyatı hisse senedi piyasalarıyla arasındaki korelasyonu net biçimde kırmadığı sürece riskten uzak bir varlık olamayacak. Örneğin son temerrüt tartışması hisse senetlerinde %40+’lık bir çöküş ihtimaline karşın kriptoyu da aşağı çekiyor.