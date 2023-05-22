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  •   Dünyaca Ünlü Kripto Analisti Bugün Yorumladı! PEPE, AVAX, VRA ve LINK Alınır Mı?

Dünyaca Ünlü Kripto Analisti Bugün Yorumladı! PEPE, AVAX, VRA ve LINK Alınır Mı?

Özet

  • Analiste göre VRA Coin alım bölgesine ilerliyor.
  • PEPE Coin daha fazla düşüş yaşayabilir.
  • LINK Coin fiyatı 5,5 dolara kadar düşebilir.
21:40
22 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen popüler bir yorumcu 4 popüler altcoini analiz etti. Geçmişte yaptığı birçok tahminde başarıya ulaşan isim bir süredir altcoinlerle ilgili konuşmuyordu. Ancak Bitcoin’in sıkıcı yatay hareketinin bitmeye yaklaştığına dair yaygın beklenti onu altcoin yorumlamaya itiyor. Peki sırada ne var?

PEPE Coin Alınır Mı?

Mayıs ayının ilk haftasında estirdiği rüzgar ayı piyasasına rağmen heyecan vericiydi. Günlük 2 milyar dolar hacme kadar ulaştı. Kümülatif hacmi 20 milyar dolar altında kaldığını düşünürsek bu dönemde azımsanacak gibi değil. Fakat beklenen oldu Binance listelemesi ATH için önemli bir sinyaldi ve öyle de oldu. Listelemenin ardından düşüşe geçti.

Michael Poppe bugün yaptığı değerlendirmede Pepe Coin için yukarıdaki grafiği paylaşarak şunları söyledi;

“Bu grafik düşüş trendini sürdürüyor, bu da her direnç bloğunun temelde 160000 alanı gibi kısa bir alan olduğu anlamına geliyor. Uzun süre kalmak istiyorsanız bunun geri kazanıldığını görmeyi tercih ederim, aksi takdirde 147000 ve 115000 hatta 85000’e kadar düşüş bekleyeceğim.”

AVAX Coin Yorumları

Avalanche (AVAX) özellikle Solana’nın aldığı darbeden sonra Ethereum katilleri arasında favori haline geldi. Fiyatı şimdilik bu heyecanı yansıtmıyor. Poppe son piyasa değerlendirmesinde AVAX’a da yer verdi.

“Bu, daha yüksek zaman dilimi desteğinde bir yükseliş sapmasına dönüşüyor. Her şey Bitcoin’e bağlı lduğu için hiçbir şey doğrulanmadı, ancak 14,80 doları geri almak Avalanche için yükseliş sapmasında güçlü bir onay tetikleyecektir.”

VRA Coin Alınır Mı?

Poppe bu altcoinle ilgili çok fazla değerlendirme paylaşıyor ve takipçilerinin en fazla analiz istediği altcoinlerden biriydi. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist fiyatın uzun vadeli hedefler için alım yapılabilecek bölgeye yaklaştığını söyledi. Eğer işaretli bölgeye ulaşırsa iyi bir alım fırsatı vereceğini düşünüyor.

LINK Coin Alınır Mı?

Ayı piyasaları alım, boğa ise satış için harika fırsatlar verir. Ancak çoğu yatırımcı iki sezonda tam tersi şeyler yaptığı için kaybeder. Ünlü analistin favori uzun vadeli altcoinlerinden biri de LINK Coin’dir. Fayda üretimi noktasında eleştiriler geçtiğimiz yıl sonunda duyurulan yeni Stake hizmetiyle aşılmaya çalışılıyor. Peki Poppe fiyat için neler bekliyor?

“Bu noktada fazla bir şey göstermiyor, gün içi hafif bir sıçrama, ancak 6,85 doları kırarak devam etmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse, tekrar yüksek aralıklara doğru bir ralli görmeye başlayabiliriz. O zamana kadar potansiyel destek alanları için 6 ve 5,5 dolara odaklanacağız”.

Elbette Poppe geleceği göremez ve yatırımcıların kendi risk profillerine göre analizlerini yaparak yatırım stratejilerini oluşturması gerekir.

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